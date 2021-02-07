День святителя Григорія Богослова: красиві привітання і картинки

Надсилайте привітання з Днем святого Григорія Богослова 7 лютого рідним і друзям

Сьогодні, 7 лютого, православні відзначають День Григорія Богослова, який вважається одним із прабатьків християнства.

З Днем Григорія Богослова: картинки та привітання Фото: Pexels

В цей день слід робити безкорисливі добрі справи. Обов'язково привітайте своїх рідних і близьких, побажайте їм радості і щастя. А ми підготували для вас красиві, щирі, світлі привітання, вірші і картинки в День Григорія Богослова.

День святителя Григорія Богослова: добрі вітання в прозі

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Вітаю вас зі світлим Днем Григорія Богослова! У цей святий день нехай чистими будуть ваші помисли, нехай світлом наповнюється душа, нехай мудрими будуть слова, нехай пребуде любов у серці і блаженство збережеться у вашому житті!

День святителя Григорія Богослова: картинки та побажання Фото: Pexels

Найкращі поздоровлення з Днем святителя Григорія Богослова у віршах

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Я с Днем Григория сегодня

Спешу поздравить вас сейчас,

Пусть отойдут мирские страсти

И не тревожат в этот час.

Добра, любви и веры чистой,

Достойно и открыто жить,

Иметь лишь искренние мысли,

Желаю Господу служить.

День Григорія Богослова: листівки та вірші Фото: Pexels

Красиві привітання Григорію у віршах

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Девиз Григория по жизни –

Всем людям оптимизм дарить,

Он заряжает всех удачей,

С ним есть о чем поговорить.



Желаем мы ему за годы

Энергию не растерять,

Быть верным, преданным и честным,

И свой девиз не забывать!

Картинки в День святителя Григорія Богослова Фото: Pexels

Щирі побажання в День святителя Григорія Богослова своїми словами

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У день Григорія Богослова від щирого серця бажаю вам миру в домі і в усьому світі, щирих молитов і Божої благодаті, правильних слів і мудрих думок, звершення кращих бажань, благополуччя в родині, відкритості і великодушності, радості і міцної віри.

Короткі смс привітання з іменинами Григорія

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С праздником тебя, Григорий,

Денег, счастья тебе море,

Пусть твой сладостный успех

Удивит в округе всех,

Пусть не будет в сердце места

Для тоски, для грубой лести,

А душа твоя большая

Всех добром лишь одаряет.

З Днем Григорія Богослова: картинки та поздоровлення Фото: Pexels

Щиросердечні вітання з днем ангела Григорія в прозі

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Від душі вітаю тебе, Григорій, з днем ангела. Бажаю завжди залишатися сильним, впевненим, мудрим, розсудливим, сміливим, цікавим, міцним, цілеспрямованим і успішним. Нехай твій багатий внутрішній світ і твої мрії відкривають перед тобою нові горизонти захоплень і перемог. Здоров'я тобі, удачі, любові і грандіозних подій в житті!

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