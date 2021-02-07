День святителя Григорія Богослова: красиві привітання і картинки
Надсилайте привітання з Днем святого Григорія Богослова 7 лютого рідним і друзям
Сьогодні, 7 лютого, православні відзначають День Григорія Богослова, який вважається одним із прабатьків християнства.
В цей день слід робити безкорисливі добрі справи. Обов'язково привітайте своїх рідних і близьких, побажайте їм радості і щастя. А ми підготували для вас красиві, щирі, світлі привітання, вірші і картинки в День Григорія Богослова.
День святителя Григорія Богослова: добрі вітання в прозі
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Вітаю вас зі світлим Днем Григорія Богослова! У цей святий день нехай чистими будуть ваші помисли, нехай світлом наповнюється душа, нехай мудрими будуть слова, нехай пребуде любов у серці і блаженство збережеться у вашому житті!
Найкращі поздоровлення з Днем святителя Григорія Богослова у віршах
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Я с Днем Григория сегодня
Спешу поздравить вас сейчас,
Пусть отойдут мирские страсти
И не тревожат в этот час.
Добра, любви и веры чистой,
Достойно и открыто жить,
Иметь лишь искренние мысли,
Желаю Господу служить.
Красиві привітання Григорію у віршах
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Девиз Григория по жизни –
Всем людям оптимизм дарить,
Он заряжает всех удачей,
С ним есть о чем поговорить.
Желаем мы ему за годы
Энергию не растерять,
Быть верным, преданным и честным,
И свой девиз не забывать!
Щирі побажання в День святителя Григорія Богослова своїми словами
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У день Григорія Богослова від щирого серця бажаю вам миру в домі і в усьому світі, щирих молитов і Божої благодаті, правильних слів і мудрих думок, звершення кращих бажань, благополуччя в родині, відкритості і великодушності, радості і міцної віри.
Короткі смс привітання з іменинами Григорія
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С праздником тебя, Григорий,
Денег, счастья тебе море,
Пусть твой сладостный успех
Удивит в округе всех,
Пусть не будет в сердце места
Для тоски, для грубой лести,
А душа твоя большая
Всех добром лишь одаряет.
Щиросердечні вітання з днем ангела Григорія в прозі
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Від душі вітаю тебе, Григорій, з днем ангела. Бажаю завжди залишатися сильним, впевненим, мудрим, розсудливим, сміливим, цікавим, міцним, цілеспрямованим і успішним. Нехай твій багатий внутрішній світ і твої мрії відкривають перед тобою нові горизонти захоплень і перемог. Здоров'я тобі, удачі, любові і грандіозних подій в житті!
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