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День Соборності України: цікаві факти

Сьогодні, 06:40

Дізнайтеся, як відзначався День Соборності України в різні роки

Сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності на честь проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної республіки.

День Соборності
День Соборності
Фото: Міла Князька-Ханова, Сьогодні

Вперше цей день в Україні офіційно відсвяткували 1939 року в місті Хусті. В акції брали участь близько тридцяти тисяч осіб, що вивело захід у розряд наймасовішого.

В роки незалежності на День Соборності України у багатьох містах традиційно організовувалися заходи, націлені на демонстрацію прагнення громадян до єдності і цілісності нашої країни. Наприклад, проводились факельні ходи, покладання квітів до пам'ятників Тарасу Шевченку та інших видатних діячів і борців за незалежність України.

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Але головною традицією на День Соборності, що зміцнилася наприкінці ХХ століття, стала поява "живого ланцюга", що складається із людей з українською символікою. Люди бралися за руки і розтягувалися, як живий ланцюжок, вулицями рідного міста, і навіть за його межами, між містами, по мостах через річки, поєднуючи береги і символізуючи єдність різних регіонів України.

Наприклад, 1990 року знаменитий живий ланцюг із кількох десятків тисяч людей простягся від Києва до Львова, показуючи соборність різних міст України. І вже 2011 року цю традицію підтримали у більш ніж двадцяти містах України. А останніми роками до української акції "живого ланцюга" приєднувалися люди в інших країнах.

День Соборності України
День Соборності України

2019 року на честь 100-річчя свята в Києві проводилася акція об'єднання двох берегів Дніпра живим ланцюгом, в якій взяли участь кілька сотень людей. Вони йшли назустріч один одному мостом Патона, несучи з одного берега жовте полотнище українського національного прапора, а з іншого – блакитне.

У Харкові Україну символічно возз'єднав двома рушниками, які зв'язали прапором. А на річці Збруч, між Тернопільською та Хмельницькою областями, де раніше пролягав кордон між двома українськими республіками, встановили рекорд – підняли понад три тисячі прапорів.

На знаменну 100-ту річницю об'єднання жителі Івано-Франківська стали в живий ланцюг завдовжки майже 9 кілометрів, який простягнувся через усе місто. У Дніпрі курсанти влаштували святковий марш, утворивши велике серце. А у Вінниці люди вишикувалися так, що утворили собою слово "соборність".

День Соборності України
День Соборності України
Фото: Игорь Рец, Сьогодні

Минулого року в День Соборності у Києві по мосту Патона багато людей з'єднали два береги Дніпра. Всім бажаючим розфарбовували обличчя в кольори національного прапора: малювали прапорці, сердечка, вуса. Дві колони з різних берегів з прапорами і барабанами зустрілися на мосту, символізуючи об'єднання двох берегів України.

Цьогоріч через пандемію флешмоб на День Соборності пройде в онлайн-форматі.

Дивіться відео про традиціі святкування Дня Соборності України:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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