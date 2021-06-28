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День Конституції України 2021: привітання, листівки, вірші і проза

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
28 червня, 09:27
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Ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем Конституції України
День конституції України
День конституції України / Фото: Depositphotos

День Конституції України щорічно відзначаємо 28 червня. Це одне з найважливіших державних свят. Life Сьогодні зібрали для вас найкращі варіанти вітань з Днем Конституції-2021: барвисті листівки, короткі вірші і смс-повідомлення, тексти власними словами у прозі на будь-який смак. Обов'язково привітайте своїх рідних і близьких, а також друзів і знайомих.

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Історія Дня Конституції України

У 1996 році Верховна Рада України ухвалила Конституцію України – Основний Закон країни. 27 червня почався розгляд документа Верховною Радою, який стали називати "Конституційна ніч". Процес контролював Леонід Кучма. Після роботи над проектом, яка тривала всю ніч з 27 на 28 червня, депутати проголосували за Конституцію України о 9:20. Тоді, під час голосування висловилися "за" 315 парламентаріїв. Після ухвалення вперше в залі парламенту пролунав гімн, вже затверджений Конституцією, також до зали внесли синьо-жовтий український Державний Прапор.

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Ухвалення Конституції – важлива подія, яка послужила кроком до забезпечення прав людини і громадянина. Крім того, ухвалення Конституції підвищило авторитет України на світовій арені. Варто відзначити, що Україна – остання з країн колишнього СРСР, яка ухвалила власну Конституцію.

З Днем Конституції-2021: листівки і картинки

День Конституції України: картинки, вітання та вірші
День Конституції України: картинки, вітання та вірші / Фото: Depositphotos

Привітання з Днем Конституції українською мовою в прозі

***

Вітаю з загальнодержавним святом – 28 червня Днем Конституції України! Від щирого серця зичу міцного здоров'я, бадьорості духа та впевненості у безхмарне конституційне майбутнє нашої спільної держави. Будьмо разом у процесі розбудови демократичного громадянського суспільства.

***
Сердечно вітаю вас з Днем Конституції України. У 1996 році українські громадяни отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави. Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії. З Днем Конституції!

З Днем Конституції: малюнки й вірші
З Днем Конституції: малюнки й вірші / Фото: Depositphotos

***
Щиро вітаю Вас з визначним святом – Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть Вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.

День Конституції 28 червня: поздоровлення у віршах

***

День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Так веселись и будь всегда моложе,
Любимая прекрасная страна!

***

Конституция — закон
Самый настоящий,
Хоть бывает он порой
Несколько скользящим!

Он буксует и скользит,
Если для народа,
Что поделать — у законов
Странная природа!

Пусть же главный наш Закон
Самым честным будет,
Помогает пусть во всем
Даже бедным людям!

День Конституції: картинки і листівки
День Конституції: картинки і листівки

***

Этот день один из самых важных,
День, когда принят главный Закон.
И со времен атаманов отважных
Свод правил страны был утвержден.

Теперь живем согласно Конституции,
И свято чтим разделы все ее.
И просим мы у Бога лишь напутствия,
И верим мы в страны своей подъем!

Привітання з Днем конституції-2021 у прозі

***
Хочу привітати всіх Вас з Днем Конституції України! У цей день ми святкуємо дату становлення вільної і незалежної України, яка повстала з попелу. Тож нехай полум'я гордості за нашу країну яскраво горить в серцях всіх нас, висвітлюючи нам шлях у щасливе майбутнє.

***
Дорогі Українці! Сьогодні велике державне свято – День Конституції України. Конституція – це основний закон держави, який проголошує її незалежність і свободу. З того моменту, як перша конституція України набула чинності, ми почали будувати нову, незалежну державу. Нехай у кожного українця буде маса нагод для гордості за рідну країну. Зі святом!

***
Сестри і брати українці, прийміть наші вітання! Сьогодні настав день, коли найголовніший закон України набув чинності. Нехай права громадян завжди будуть захищені, закони всі дотримані, правосуддя долі завжди вершить розсудливо, а громадяни ніколи не перетинають закон.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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