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День фемінізму: історія і значення

Сьогодні, 08:21

У 2021 році День фемінізму випадає на вихідний

День фемінізму
День фемінізму
Фото: Pexels

Сьогодні, 30 травня, в багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день фемінізму. Що це за свято, чому воно присвячене, яка його історія, дізнайтеся в нашій статті.

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Фемінізм – це громадський рух за розширення громадянських, політичних, економічних, особистих і соціальних прав жінок всього світу. Феміністські рухи виступають проти сексизму та громадської дискримінації жінок за статевою ознакою.

День фемінізму: коли відзначається

Щорічно Міжнародний день фемінізму відзначається 30 травня. У 2021 році ця дата випадає на неділю – вихідний день.

Дата Міжнародного дня фемінізму вибрана не випадково. Цей день приурочений до пам'яті Національної героїні Франції Жанни д'Арк. Саме 30 травня 1431 року в Руані легендарна француженка була страчена через спалення на багатті.

День фемінізму: історія

Саме явище фемінізму з'явилося ще у XVIII столітті через нерівноправність та економічну залежність жінок від чоловіків, що призвело до повної відсутності права вибору.

Масові заяви про права жінок стали з'являтися в XIX столітті у вигляді суфражистського руху. Спочатку під фемінізмом розумілися лише якості, притаманні жінкам, але пізніше цей термін став означати боротьбу за їхні права і свободи. За час свого існування феміністський рух переживав то підйоми, то спади.

У різний час вимогами феміністок були права власності і право голосу для жінок, оплата праці, юридична та соціальна рівність жінок і чоловіків, а також питання гендерної рівності, боротьба з проявами сексизму, проблемами антирасизму, протидія насильству в усіх його проявах.

Поряд із Міжнародним жіночим днем 8 Березня також з'явився День фемінізму. Історично взаємовідносини між чоловіками і жінками часто супроводжуються дискримінацією, обмеженням прав і несправедливістю в багатьох сферах життя. Існує навіть поняття "слабка стать", що вішає на жінок ярлик слабкості не тільки у фізичному сенсі, а й обмеження в усіх інших правах. Незгода жінок з таким фактом призвела до необхідності заявити про це і до створення свята жінок міжнародного рівня.

За час свого існування прихильники фемінізму зуміли досягти дуже багато чого: жінка отримала право голосувати, отримувати вищу освіту, можливість контролювати дітонародження, право працювати і володіти приватною власністю, займатися політикою, бізнесом, спортом тощо. Однак феміністичний рух не зупиняється на досягнутому, а продовжує свою боротьбу проти дискримінації і за права жінок в суспільстві.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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