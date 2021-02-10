Що подарувати чоловікові на 14 лютого: варіанти від романтика до мачо

Напередодні Дня всіх закоханих ділимося лайфхаками з жінками, що можна подарувати коханому

День Святого Валентина всі закохані чекають, мабуть, з однаковим трепетом і нетерпінням. Адже це чудовий привід романтично провести час зі своєю половинкою, сказати слова любові, зробити приємний і незабутній сюрприз.

Про те, який подарунок можна зробити дівчині в День Валентина, ми розповідали раніше. А сьогодні піднімемо зустрічну тему і підмогу для жінок – порадимо, що подарувати коханому чоловікові.

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Найкращий презент чоловіку-шопоголіку

Що подарувати чоловікові на 14 лютого Фото: Unsplash

Якщо він сам не знає, чого хоче, а улюблене проведення часу – це прогулянки від бутіка до магазину (бувають і такі), то дівчині і поготів буде важко вгадати з подарунком. Але вихід є – подарунковий сертифікат на будь-який смак: у магазин одягу, гаджетів або розваг. Нехай ваш коханий сам вибере, що йому до душі.

Іміджевий подарунок для стильного чоловіка

Що подарувати чоловікові на 14 лютого Фото: Unsplash

Якщо у вашого чоловіка тисяча і одна сорочка, подаруйте круті запонки або затискач для краватки, якщо він носить такі аксесуари. Курить? Для статусу йому підійде подарунок у вигляді дорогої сигари, фірмової запальнички або портсигара. Призначає зустрічі, проводить наради і днями безперервно пропадає в офісі? Презентуйте щоденник у хенд мейд палітурці, ручку брендової марки, годинник або чохол для ноутбука. Список можна продовжити, в залежності від місця роботи чоловіка.

Символічний подарунок для справжнього романтика

Що подарувати чоловікові на 14 лютого Фото: Unsplash

День святого Валентина – найкращий привід саме для таких презентів. Ви можете висловити свої почуття до коханого в романтичному аксесуарі. Якщо ваш обранець носить прикраси у вигляді браслета або каблучки, подаруйте їх йому із гравіюванням або зрозумілим для вас обох символом. Чашка або футболка з вашими спільними фото – теж варіант.

Чуттєвий подарунок для тіла і душі

Що подарувати чоловікові на 14 лютого Фото: Pexels

Тіло все гарненько відчує до мозку кісток, а душа злетить до хмар. Саме так і буде, якщо ви подаруєте чоловікові в День закоханих сеанс масажу, похід у лазню або сауну. Обов'язково складіть йому компанію і разом проведіть час із користю.

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Всі чоловіки – діти

Що подарувати чоловікові на 14 лютого Фото: Unsplash

А тому ваш коханий напевно, як дитина, зрадіє черговий іграшці, нехай і дорослій. Це може бути на вибір будь-який гаджет для техніки або, наприклад, квадрокоптер. Якщо у вашого обранця ще не було такого девайса, він гарантовано надовго "зависне" з ним і в прямому, і в переносному сенсі слова.

Діліть емоції на двох

Що подарувати чоловікові на 14 лютого Фото: Unsplash

Хай пребуде з вами фантазія і не вичерпається на віки віків! Модний одяг або стильний аксесуар – справа чудова, але не одними речами наповнений світ. Подаруйте своєму обранцеві незабутні емоції. Один варіант – підтримайте його пристрасть, наприклад, до спорту і презентуйте сеанс у спортзалі. А інший – втіліть у життя те, про що він навіть не мріяв. Як щодо спільного польоту над містом або навіть стрибка з парашутом? Таке точно ніколи не забудеться.

Дивіться відеодобірку подарунків на день Святого Валентина:

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Всі подробиці в спецтемі Гід по Дню Валентина

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