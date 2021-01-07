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Що не можна робити на Різдво: головні заборони дня

Сьогодні, 08:30

Дізнайтеся, як правильно поводитися і що в жодному разі не можна робити на свято Різдва-2021

Сьогодні, 7 січня, настало велике християнське свято – Різдво Христове. Цей світлий радісний день присвячений народженню Господа Бога нашого Ісуса Христа, Спасителя всього людства.

Основні заборони на Різдво Христове
Основні заборони на Різдво Христове
Фото: Unsplash

Значення Різдва настільки велике, що воно навіть є офіційним державним святом і вихідним днем в Україні. Як правильно поводитися цього дня, які є заборони на Різдво, які у жодному разі не варто порушувати, щоб не накликати на себе неприємності, читайте в нашій статті.

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Різдво Христове 2020: головні традиції

На Різдво люди традиційно прикрашають будинок іконами, рушниками, скатертинами, палаючими свічками, ладанками і ялинами, які символізують євангельське дерево.

Наші предки також ставили в хаті дідух – пшеничний сніп, який є символом благополуччя, сімейної гармонії і багатого врожаю.

Вітають одне одного фразою: "Христос народився. Славімо його".

А ще цього дня прийнято дарувати подарунки, влаштовувати домашні посиденьки, приємне чаювання.

Одна з головних різдвяних традицією – це колядування та створення вертепу. Діти і дорослі розігрують сцени народження Христа, розносять по домівках частування і співають різдвяні пісні. За це колядників обдаровують частуваннями і грошима.

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Різдво Христове: що не можна робити 7 січня

  • Не можна виконувати домашню роботу: прати, прибирати, шити, будувати, виносити сміття з хати.
  • Також в цей день не можна ходити на полювання чи риболовлю.
  • Ні в якому разі не можна лаятися, лихословити, особливо за столом.
  • На Різдво краще не вдягати старий або брудний одяг.
  • Також варто відкласти занадто темний одяг і віддати перевагу світлому вбранню.
  • Не можна відмовляти у допомозі нужденним і тим, хто її у вас просить.
  • Небажано, щоб на святковому столі хоч одна із страв залишилася недоторканою.
  • Вважається, що на Різдво на ялинці повинна бути саме зірка, а не інша прикраса, адже це символ Віфлеємської зірки, яка сповістила про народження Ісуса.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні .

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