Що говорити, коли пропонуєте руку і серце
Підказки для закоханих, які готові до сімейного життя: як правильно освідчитися
Одні закохані чоловіки шукають привід або слушний символічний день, щоб освідчитися. Наприклад, день знайомства, день народження своєї коханої, цікаву дату в календарі або День Святого Валентина.
Саме на порозі 14 лютого – свято всіх закоханих і чудовий привід, щоб освідчитися своїй обраниці. А ми придумали для вас цілих 14 прекрасних ідей, як незабутньо зустріти День Валентина.
Інші ж не прив'язуються до жодних дат, а самі створюють свято. Але, як правило, і ті, й інші у найвідповідальніший момент від хвилювання губляться і не знають, що сказати. До такої важливої події у вашому житті краще підготуватися заздалегідь. Адже потім ви вдвох не раз будете згадувати, як це було, і навіть розповідати своїм дітям.
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Сегодня.Lifestyle зібрали для вас найкращі вірші і прозу – зворушливі і чуттєві слова, які говорять, коли пропонують руку і серце.
Найкраща пропозиція руки і серця у віршах
***
Ты для меня, как лучик света,
Ты для меня, как небеса,
Ты лучшая на белом свете,
И я люблю твои глаза.
Ты на Земле одна такая.
Мне счастья без тебя не знать.
Ты близкая мне и родная,
И я хочу тебе сказать.
Рука и сердце вот мои,
Они тебе принадлежат,
Прими сей дар моей любви,
Какой ответ ты можешь дать?
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Ефектні слова для освідчення в прозі
***
Дорога, у багатьох людей настає такий момент, коли усвідомлюєш, що твоє життя неможлива без людини. Я зрозумів, що я не зможу і дня без тебе провести, я твердо впевнений, що хочу далі йти по життю лише з тобою. Ти відігріла мою душу, і я пропоную тобі руку і серце. Кохана, виходь за мене, і ми побудуємо міцну щасливу сім'ю, ми народимо дивовижних діточок і станемо чудовими батьками, ми кожен день будемо дарувати одне одному радість, ніжність і любов. Ти згодна?
Красива пропозиція руки і серця
***
Мне без тебя уже не жить.
Я смог так сильно полюбить,
Что лишь одной тобой живу,
И вижу лишь тебя одну.
Какой же смысл дальше ждать?
И вот осмелюсь я сказать:
"Хочу дышать тобой одной.
Прошу я, стань моей женой!"
Що говорити, коли освідчуєшся: щирі вірші
***
Сьогодні хочу я тобі зізнатися,
Що ти мій світ і просто ідеал,
З тобою поруч мрію прокидатися,
Таких, як ти, раніше я не зустрічав!
Тому без жалю й сумніву краплини
Тобі скажу: зі мной нарешті будь!
Ти стань мені коханою дружиною,
І розпочнем з тобою довгу путь!
Що потрібно говорити, коли робиш пропозицію руки і серця
***
Кохана, я думаю, в твоєму житті було багато різних цікавих подій, заходів та пропозицій. Але я хочу запропонувати тобі стати найголовнішою жінкою в моєму житті, моєю королевою, моєю супутницею на шляху надій і мрій до нашого спільного щастя і благополуччя. Кохана, я пропоную тобі свою руку і своє серце. Знай, моя рука завжди міцно триматиме твою і ніколи не дасть тобі впасти, а серце завжди битиметься, щоб робити тебе щасливою. Будь моєю дружиною.
Чуттєва пропозиція руки і серця ув віршах
***
Про почуття свої не можу вже мовчати,
Люблю тебе – і хочу це сказати,
Я знаю точно: доля ти моя,
І хочу, щоб у нас була сім'я!
Чекати більше я уже не в силах,
Мені без тебе цілий світ не милий.
Скажу ось так, як відчуваю я:
Виходь за мене, доля ти моя!
Раніше ми публікували весільний гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку .
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