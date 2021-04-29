Чистий четвер: прикольні й ніжні картинки, листівки і привітання
Адресуйте радісні вітання близьким людям в найчистіше свято в році
Ось і прийшов найчистіший і умитий день в році – Чистий четвер, який в 2021 році припадає на 29 квітня. Ми бажаємо вам, щоб всі тривоги, хвороби, страхи і неприємності скоріше відступили, щоб в цей день очистилися ваші помисли, пішли прикрості, а свято наповнилося здоров'ям і радістю.
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Красиві привітання у віршах з Чистим четвергом
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Чистый праздник наступает,
Двери шире открывай.
Из углов да из-под лавок
Сор скорее выметай.
Пусть очистит душу, тело
Добрая водица.
Пасху грязными встречать –
Это не годится.
Чистый день пускай избавит
И от хворей, и от бед.
Я сегодня пожелаю
Вам здоровья, долгих лет!
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Поздоровлення в Чистий четвер своїми словами
Вітаю з Чистим четвергом! Нехай цей день змиє з вашого життя весь негатив і чорні смуги, нехай життя стане чистим і світлим! Бажаю радості, щастя, успіхів, здоров'я, сімейного благополуччя та любові!
З Чистим четвергом: добрі побажання у віршах
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Водичкой чистой-чистой
Умыться всем пора,
Смываем все плохое
На радость четверга.
Пусть горести исчезнут,
И беды все пройдут,
Четверг сегодня чистый –
Вас обновления ждут!
Чистий четвер: привітання на свято
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В Чистый четверг искупайся скорее,
Станешь ты чище, душевней, добрее.
Чистый четверг так прекрасен собою,
Чистым становишься – телом, душою,
Мысли стремятся покой обрести,
Чтобы над собою духовно расти.
Зі святом Чистого четверга: побажання в прозі
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У чистий четвер бажаю тобі бути чистим і тілом, і душею, жити в злагоді і не робити зла, бути добрішими, терпимішими, мудрішими і ніжнішими.
Раніше ми розповідали про головні прикмети Чистого четверга.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня
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