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Чистий четвер: прикольні й ніжні картинки, листівки і привітання

Сьогодні, 06:00

Адресуйте радісні вітання близьким людям в найчистіше свято в році

Ось і прийшов найчистіший і умитий день в році – Чистий четвер, який в 2021 році припадає на 29 квітня. Ми бажаємо вам, щоб всі тривоги, хвороби, страхи і неприємності скоріше відступили, щоб в цей день очистилися ваші помисли, пішли прикрості, а свято наповнилося здоров'ям і радістю.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

А ще обов'язково надішліть близьким людям яскраві, прикольні, милі, добрі картинки і привітання в Чистий четвер.

Красиві привітання у віршах з Чистим четвергом

***

Чистый праздник наступает,
Двери шире открывай.
Из углов да из-под лавок
Сор скорее выметай.

Пусть очистит душу, тело
Добрая водица.
Пасху грязными встречать –
Это не годится.

Чистый день пускай избавит
И от хворей, и от бед.
Я сегодня пожелаю
Вам здоровья, долгих лет!

Чистий четвер: картинки та привітання
Чистий четвер: картинки та привітання

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Поздоровлення в Чистий четвер своїми словами

Вітаю з Чистим четвергом! Нехай цей день змиє з вашого життя весь негатив і чорні смуги, нехай життя стане чистим і світлим! Бажаю радості, щастя, успіхів, здоров'я, сімейного благополуччя та любові!

Чистий четвер: картинки та привітання
Чистий четвер: картинки та привітання

З Чистим четвергом: добрі побажання у віршах

***

Водичкой чистой-чистой
Умыться всем пора,
Смываем все плохое
На радость четверга.

Пусть горести исчезнут,
И беды все пройдут,
Четверг сегодня чистый –
Вас обновления ждут!

Чистий четвер: картинки та привітання
Чистий четвер: картинки та привітання

Чистий четвер: привітання на свято

***

В Чистый четверг искупайся скорее,
Станешь ты чище, душевней, добрее.
Чистый четверг так прекрасен собою,
Чистым становишься – телом, душою,
Мысли стремятся покой обрести,
Чтобы над собою духовно расти.

Чистий четвер: картинки та привітання
Чистий четвер: картинки та привітання

Зі святом Чистого четверга: побажання в прозі

***

У чистий четвер бажаю тобі бути чистим і тілом, і душею, жити в злагоді і не робити зла, бути добрішими, терпимішими, мудрішими і ніжнішими.

Чистий четвер: картинки та привітання
Чистий четвер: картинки та привітання
Фото: forumsmile

Раніше ми розповідали про головні прикмети Чистого четверга.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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