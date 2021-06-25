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Церковні свята 25 червня: історія та привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 червня, 07:50
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Сьогодні, 25 червня, церква вшановує святого Петра Афонського, Онуфрія Великого, Іоанна, Андрія. Іменини святкують Андрій, Ганна, Іван, Марія, Петро, Тимофій.
Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

25 червня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Петра Афонського.

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Історія свята

Петро жив у VII-VIII столітті. Спочатку він був воєводою в імператорських військах. Однак під час війни з сирійцями потрапив у полон. Сидячи у фортеці, Петро роздумував, за які гріхи отримав таке покарання від Господа, і згадав про свій давній невиконаний намір піти в монастир.

Усвідомивши це, Петро прийняв рішення молитися і дотримуватися суворого посту. Тоді уві сні до нього з'явилися Микола Чудотворець і святий Симеон Богоприємець. Вони дивним чином зняли з нього кайдани, двері темниці відчинилися, і Петро вийшов на свободу.

Петро виконав свою обіцянку і прийняв чернецтво в Римі. Його постриг особисто Папа Римський і дозволив самому вибрати собі місце проживання. За допомогою Богородиці Петро вибрав святу гору Афон, де й прожив у молитвах понад півстоліття, до кінця своїх днів.

Церковні свята та події 25 червня

Також у цей день шанується пам'ять преподобного Онуфрія Великого, святого Іоанна, Андрія, Іраклемона і Феофіла.

Народне свято

У народі 25 червня шанувався Петро Сонцеворот, названий так тому, що з цього періоду день ставав коротше, сонце повертало на зиму, а літо – на спеку. За прикметами, якщо на Петра була спекотна погода – до хорошого сінокосу, а дощовий Петро принесе мокрий покіс.

Хто відзначає день ангела

Іменини 25 червня святкують: Андрій, Ганна, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.

Привітання для іменинників в день ангела

Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

***

Побед больших я пожелаю,
Отрады, нежности, тепла,
Здоровья крепкого без края,
Достатка, мира и добра.

Работа чтоб была не в тягость,
А отдых превосходен был,
Чтоб было солнце, счастье, радость,
И чтоб любовь затмила мир.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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