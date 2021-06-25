Церковні свята 25 червня: історія та привітання

25 червня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Петра Афонського.
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Історія свята
Петро жив у VII-VIII столітті. Спочатку він був воєводою в імператорських військах. Однак під час війни з сирійцями потрапив у полон. Сидячи у фортеці, Петро роздумував, за які гріхи отримав таке покарання від Господа, і згадав про свій давній невиконаний намір піти в монастир.
Усвідомивши це, Петро прийняв рішення молитися і дотримуватися суворого посту. Тоді уві сні до нього з'явилися Микола Чудотворець і святий Симеон Богоприємець. Вони дивним чином зняли з нього кайдани, двері темниці відчинилися, і Петро вийшов на свободу.
Петро виконав свою обіцянку і прийняв чернецтво в Римі. Його постриг особисто Папа Римський і дозволив самому вибрати собі місце проживання. За допомогою Богородиці Петро вибрав святу гору Афон, де й прожив у молитвах понад півстоліття, до кінця своїх днів.
Церковні свята та події 25 червня
Також у цей день шанується пам'ять преподобного Онуфрія Великого, святого Іоанна, Андрія, Іраклемона і Феофіла.
Народне свято
У народі 25 червня шанувався Петро Сонцеворот, названий так тому, що з цього періоду день ставав коротше, сонце повертало на зиму, а літо – на спеку. За прикметами, якщо на Петра була спекотна погода – до хорошого сінокосу, а дощовий Петро принесе мокрий покіс.
Хто відзначає день ангела
Іменини 25 червня святкують: Андрій, Ганна, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.
Привітання для іменинників в день ангела
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Побед больших я пожелаю,
Отрады, нежности, тепла,
Здоровья крепкого без края,
Достатка, мира и добра.
Работа чтоб была не в тягость,
А отдых превосходен был,
Чтоб было солнце, счастье, радость,
И чтоб любовь затмила мир.
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