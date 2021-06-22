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Церковні свята 22 червня: історія та привітання

Сьогодні, 08:34

Сьогодні, 22 червня, церква вшановує святителя Кирила, архієпископа Олександрійського. Іменини святкують Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марфа.

Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

22 червня в православній церкві шанується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського.

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Історія свята

Святитель Кирило жив у IV-V століттях. Він народився в Олександрії в сім'ї благочестивих християн, отримав християнське виховання і гарну освіту. При патріархові Феофілі Кирило був посвячений у диякони Олександрійської церкви. А після смерті Феофіла був обраний патріархом Олександрійським.

Кирило був представником олександрійської богословської школи і відомий своїм опозиційним ставленням до навчання несторіанства. Також він очолив боротьбу проти єресі Новата. Святий Кирило керував Олександрійською церквою 32 роки і залишив після себе багато богословських праць глибокого змісту.

Католицька і православна церкви вважають Кирила учителем і одним із отців Церкви з високою репутацією в християнському світі, завдяки чому він отримав титули стовпа віри і печаті всіх отців.

Церковні свята та події 22 червня

Також у цей день шанується пам'ять мучениць Теклі, Марфи і Марії в Персії.

Народне свято

У народі 22 червня відзначався Кириллин день. Вважалося, що з цього часу літо вступало в силу, починалася справжня літня спека, поспівала суниця, день ставав коротшим, а разом із ним меншало комарів. А ще цього дня річка наділялася цілющими властивостями, здатними змити всі хвороби і забезпечити здоров'ям на весь рік.

Хто відзначає день ангела

Іменини 22 червня святкують: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марфа.

Привітання для іменинників у день ангела

Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

***

Пусть будет солнечной улыбка,
И сердце греет теплота,
Пускай любовь поет, как скрипка,
В душе сияет доброта,

Пускай мечты все оживают,
Успехом голову кружа,
Чтоб даже смелые желания
Скорей хотелось исполнять!

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