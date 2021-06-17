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Церковні свята 17 червня: історія та привітання

Сьогодні, 07:55

Сьогодні, 17 червня, церква вшановує святителя Митрофана патріарха Константинопольського, а іменини відзначають Олександр, Валерій, Іван, Марія, Марфа, Микола, Софія.

Привітання з днем ангела
Привітання з днем ангела
Фото: Unsplash

17 червня в православній церкві шанується пам'ять святителя Митрофана, першого патріарха Константинопольського (325-326).

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Історія свята

Митрофан був сином святого Дометія, який за часів жорстоких переслідувань християн навчався Законам Господнім у Візантії, де пізніше став пресвітером. Також Дометій виховав у Божій вірі своїх дітей. У 316 році святий Митрофан став єпископом у Візантії.

Одного разу до Візантії приїхав римський імператор Костянтин Великий. Він був захоплений красою і зручним розташуванням міста, а також мудрістю місцевого єпископа. Незабаром Костянтин Великий переніс столицю з Риму до Візантії, яку перейменував на Константинополь. А святитель Митрофан став Патріархом – першим у Константинополі.

Церковні свята та події 17 червня

Також в цей день шанується пам'ять мучеників Фронтасія, Северина, Северіана і Силана, мученика Конкордія, священномученика Асти, єпископа Діррахійського, преподобного Зосими, єпископа Вавилона Єгипетського, преподобного Давида Гареджийського.

Народне свято

У народі 17 червня відзначався Митрофанов день. Вважалося, що саме цей день визначає, яким буде місяць до самого кінця – сухим або дощовим. Люди стежили за погодою, вносили добрива на поле і молилися про своєчасні дощі для гарного врожаю.

Хто відзначає день ангела

Іменини 17 червня святкують: Олександр, Опанас, Валерій, Елизар, Іван, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Назар, Микола, Петро, Софія.

Привітання для іменинників в день ангела

Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

***

Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,
Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда.

Чтобы душа почаще пела,
В глазах сияли огоньки,
А сердце ввысь всегда летело,
Не зная горя и тоски.

Желаю радостных мгновений,
Веселых и удачных лет,
Чудесных грез и сновидений,
Во всех делах твоих побед!

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