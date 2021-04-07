Благовіщення Пресвятої Богородиці: тематичні картинки, вірші і смс
Надсилайте всім яскраві картинки і ніжні привітання на свято Благовіщення Богородиці
Сьогодні, 7 квітня, в святковий весняний день не забудьте привітати близьких вам людей, колег, знайомих і друзів із Благовіщенням. А ми підготували для вас гарні варіанти поздоровлень з цим святом у віршах, смс і картинках.
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Благовіщення: привітання у віршах
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Весть благую принесет
Пусть на крыльях голубь белый,
От беды нас охранить
Просим Пресвятую Деву.
В Благовещение желаю
Веру в сердце укреплять,
Богородице святой
В храме свечи зажигать.
Пусть горят они, не гаснут
И, благую весть встречая,
На любовь и милость Божью
Мы всем сердцем уповаем.
Найкращі побажання в свято Благовіщення
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Благовещение Богородицы
Православный народ отмечает.
Сердце пусть благодатью наполнится,
В этот праздник тебе пожелаю!
И пусть новости только хорошие
Ежедневно к тебе прилетают,
И добро станет главною ношею,
Что святые тебе доверяют!
Найкращі привітання на Благовіщення
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С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И хорошую весть принесет.
Пусть гармонией мир вас встречает,
Пусть для вас в небе солнце сияет.
И пребудет пускай вновь и вновь
С вами вера, надежда, любовь!
Щире вітання в свято 7 квітня
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В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!
Добрі побажання в Благовіщення Богородиці
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В Благовещенье желаю
Православным всем
Пусть проблемы все растают,
Как весенний снег!
Небеса вас защитят
С ангелами вместе,
И пускай в ваш дом летят
Лишь благие вести!
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.
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