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Благовіщення Пресвятої Богородиці: тематичні картинки, вірші і смс

Сьогодні, 06:53

Надсилайте всім яскраві картинки і ніжні привітання на свято Благовіщення Богородиці

Сьогодні, 7 квітня, в святковий весняний день не забудьте привітати близьких вам людей, колег, знайомих і друзів із Благовіщенням. А ми підготували для вас гарні варіанти поздоровлень з цим святом у віршах, смс і картинках.

А ще даруйте людям подарунки, готуйте приємні сюрпризи і піднімайте настрій. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих презентів на головні свята квітня.

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Благовіщення: привітання у віршах

***

Весть благую принесет
Пусть на крыльях голубь белый,
От беды нас охранить
Просим Пресвятую Деву.

В Благовещение желаю
Веру в сердце укреплять,
Богородице святой
В храме свечи зажигать.

Пусть горят они, не гаснут
И, благую весть встречая,
На любовь и милость Божью
Мы всем сердцем уповаем.

Листівки з Благовіщенням
Листівки з Благовіщенням
Фото: bonnycards

Найкращі побажання в свято Благовіщення

***

Благовещение Богородицы
Православный народ отмечает.
Сердце пусть благодатью наполнится,
В этот праздник тебе пожелаю!

И пусть новости только хорошие
Ежедневно к тебе прилетают,
И добро станет главною ношею,
Что святые тебе доверяют!

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Листівки з Благовіщенням
Листівки з Благовіщенням
Фото: bonnycards

Найкращі привітання на Благовіщення

***

С Благовещеньем вас поздравляю!
Светлой радости в жизни желаю.
Пусть сегодня к вам ангел придет
И хорошую весть принесет.

Пусть гармонией мир вас встречает,
Пусть для вас в небе солнце сияет.
И пребудет пускай вновь и вновь
С вами вера, надежда, любовь!

Привітання з Благовіщенням
Привітання з Благовіщенням
Фото: bonnycards

Щире вітання в свято 7 квітня

***

В праздник Благовещения
Вам пожелать хочу:
Все, что судьбой обещано,
Пусть будет по плечу,
В дом войдут пусть вместе
Радость, мир, уют,
И лишь благие вести
Вас по жизни ждут!

Привітання з Благовіщенням
Привітання з Благовіщенням
Фото: Unsplash

Добрі побажання в Благовіщення Богородиці

***

В Благовещенье желаю
Православным всем
Пусть проблемы все растают,
Как весенний снег!

Небеса вас защитят
С ангелами вместе,
И пускай в ваш дом летят
Лишь благие вести!

Привітання з Благовіщенням
Привітання з Благовіщенням
Фото: Pixabay

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

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