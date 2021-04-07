Благовіщення Пресвятої Богородиці: тематичні картинки, вірші і смс

Надсилайте всім яскраві картинки і ніжні привітання на свято Благовіщення Богородиці

Сьогодні, 7 квітня, в святковий весняний день не забудьте привітати близьких вам людей, колег, знайомих і друзів із Благовіщенням. А ми підготували для вас гарні варіанти поздоровлень з цим святом у віршах, смс і картинках.

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Благовіщення: привітання у віршах

***

Весть благую принесет

Пусть на крыльях голубь белый,

От беды нас охранить

Просим Пресвятую Деву.



В Благовещение желаю

Веру в сердце укреплять,

Богородице святой

В храме свечи зажигать.



Пусть горят они, не гаснут

И, благую весть встречая,

На любовь и милость Божью

Мы всем сердцем уповаем.

Листівки з Благовіщенням Фото: bonnycards

Найкращі побажання в свято Благовіщення

***

Благовещение Богородицы

Православный народ отмечает.

Сердце пусть благодатью наполнится,

В этот праздник тебе пожелаю!



И пусть новости только хорошие

Ежедневно к тебе прилетают,

И добро станет главною ношею,

Что святые тебе доверяют!

Листівки з Благовіщенням Фото: bonnycards

Найкращі привітання на Благовіщення

***

С Благовещеньем вас поздравляю!

Светлой радости в жизни желаю.

Пусть сегодня к вам ангел придет

И хорошую весть принесет.



Пусть гармонией мир вас встречает,

Пусть для вас в небе солнце сияет.

И пребудет пускай вновь и вновь

С вами вера, надежда, любовь!

Привітання з Благовіщенням Фото: bonnycards

Щире вітання в свято 7 квітня

***

В праздник Благовещения

Вам пожелать хочу:

Все, что судьбой обещано,

Пусть будет по плечу,

В дом войдут пусть вместе

Радость, мир, уют,

И лишь благие вести

Вас по жизни ждут!

Привітання з Благовіщенням Фото: Unsplash

Добрі побажання в Благовіщення Богородиці

***

В Благовещенье желаю

Православным всем

Пусть проблемы все растают,

Как весенний снег!



Небеса вас защитят

С ангелами вместе,

И пускай в ваш дом летят

Лишь благие вести!

Привітання з Благовіщенням Фото: Pixabay

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

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