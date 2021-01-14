Антиковідні посівалки, оригінальні вірші (ексклюзив)

Засійте бадьорість і здоров'я з антіковіднимі посівалками від Сегодня.Lifestyle

Ось ми і зустріли обидва нових року – і новий, і старий. Співали колядки, щедро бажали добра і багатства. Саме час засівати, щоб в році, що наступив у всіх урожай був хороший, робота стала плідною, плани збулися, бажання здійснилися.

А щоб здоров'я не підводило і було міцним, Сегодня.Lifestyle підготували для вас найкращі тексти-посівалки на сучасний лад. Вони мають антибактеріальний ефект, противірусну дію і всіх заряджають бадьорістю, радістю і почуттям гумору, ми перевіряли)

Антіковідна посівалка російською мовою

Прикольна антісептична посівалка

Карантинна продезинфікована посівалка

Засівалка з імунітетом

Вітамінна посівалка

Більше прикольних посівалок, а також смішних щедрівок і веселих колядок читайте за посиланням.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися