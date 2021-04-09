9 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 9 квітня в історії
Яке сьогодні свято, 9 квітня? День антикваріату, Всесвітній фестиваль вівсянки. День Матрони Солунської – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Єфрем, Іван, Макар, Матрона (Мотря), Павло.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 9 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 9 квітня.
- Всесвітній фестиваль вівсянки (World Festival of Oatmeal) – свято любителів вівсяної каші проводиться щорічно з 1985 року у другу п'ятницю квітня в американському місті Сент-Джордж з метою нагадати людям про здоровий продукт харчування.
- День антикваріату – відзначається 9 квітня професіоналами і колекціонерами предметів мистецтва та історії.
- День фінської мови ( Finnish Language Day) – щорічно 9 квітня фіни і шанувальники фінської мови відзначають День просвітителя Мікаеля Агріколи, якому належить заслуга створення письмової фінської мови.
- День пам'яті мучеників в Тунісі (Martyrs' Day in Tunisia) – це державне свято і вихідний день, проведений в пам'ять про трагічні події, що сталися в 1938 році, коли тунісці відстоювали свої права на незалежність від колоніальної Франції.
- День Конституції святкує Болівія.
- День доблесті відзначають Філіппіни.
9 квітня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Матрони Солунської, мучеників Мануїла і Феодосія, преподобного Іоанна, прозорливого, Єгипетського.
У народі 9 квітня шанувалася Мотрона, яку також називали Настовицею, тому що в цей період навіть якщо і залишався сніг, то був ненадійним і покривався настом. Свята Матрона вважалася покровителькою жіночої праці, особливо ткаль. На Мотрону господині востаннє йшли вибілювати полотна і просили благословення на свою роботу.
Прикмети на 9 квітня
- на Мотрону річки піднімаються;
- якщо цього дня прилетіли чибіси – скоро потеплішає;
- якщо чибіс кричить ввечері – до ясної погоди;
- чибіс летить низько – весняні дні будуть сухими.
- 1667 – в Парижі пройшла перша в світі публічна виставка мистецтв.
- 1860 – французький винахідник Едуард де Мартенвіль зробив перший звукозапис французької народної пісні "Місячне сяйво".
- 1970 – Пол Маккартні заявив про відмову співпрацювати з Джоном Ленноном, що стало передумовою до завершення існування "Бітлз" як групи.
- 1974 – в Керчі спущено на воду перший радянський супертанкер "Крим".
- 2015 – в Україні заборонена нацистська і комуністична символіка.
- 1821 – Шарль-П'єр Бодлер, французький поет, критик, есеїст.
- 1925 – Ернст Неізвєстний, радянський і американський скульптор, графік.
- 1926 – Х'ю Хефнер, американський видавець, засновник і шеф-редактор журналу "Playboy".
- 1933 – Жан-Поль Бельмондо, французький актор театру і кіно.
- 1966 – Синтія Ніксон, американська актриса, театральний режисер.
- 1979 – Альбіна Джанабаєва, російська співачка, актриса, телеведуча, екс-солістка групи "ВІА Гра".
- 1990 – Крістен Стюарт, американська актриса.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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