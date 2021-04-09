9 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 9 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 9 квітня? День антикваріату, Всесвітній фестиваль вівсянки. День Матрони Солунської – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Єфрем, Іван, Макар, Матрона (Мотря), Павло.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 9 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 9 квітня.

9 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній фестиваль вівсянки (World Festival of Oatmeal) – свято любителів вівсяної каші проводиться щорічно з 1985 року у другу п'ятницю квітня в американському місті Сент-Джордж з метою нагадати людям про здоровий продукт харчування.

– свято любителів вівсяної каші проводиться щорічно з 1985 року у другу п'ятницю квітня в американському місті Сент-Джордж з метою нагадати людям про здоровий продукт харчування. День антикваріату – відзначається 9 квітня професіоналами і колекціонерами предметів мистецтва та історії.

– відзначається 9 квітня професіоналами і колекціонерами предметів мистецтва та історії. День фінської мови ( Finnish Language Day) – щорічно 9 квітня фіни і шанувальники фінської мови відзначають День просвітителя Мікаеля Агріколи, якому належить заслуга створення письмової фінської мови.

– щорічно 9 квітня фіни і шанувальники фінської мови відзначають День просвітителя Мікаеля Агріколи, якому належить заслуга створення письмової фінської мови. День пам'яті мучеників в Тунісі (Martyrs' Day in Tunisia) – це державне свято і вихідний день, проведений в пам'ять про трагічні події, що сталися в 1938 році, коли тунісці відстоювали свої права на незалежність від колоніальної Франції.

– це державне свято і вихідний день, проведений в пам'ять про трагічні події, що сталися в 1938 році, коли тунісці відстоювали свої права на незалежність від колоніальної Франції. День Конституції святкує Болівія.

святкує Болівія. День доблесті відзначають Філіппіни.

Яке сьогодні свято

9 квітня в православній церкві шанується пам'ять мучениці Матрони Солунської, мучеників Мануїла і Феодосія, преподобного Іоанна, прозорливого, Єгипетського.

У народі 9 квітня шанувалася Мотрона, яку також називали Настовицею, тому що в цей період навіть якщо і залишався сніг, то був ненадійним і покривався настом. Свята Матрона вважалася покровителькою жіночої праці, особливо ткаль. На Мотрону господині востаннє йшли вибілювати полотна і просили благословення на свою роботу.

Прикмети на 9 квітня

на Мотрону річки піднімаються;

якщо цього дня прилетіли чибіси – скоро потеплішає;

якщо чибіс кричить ввечері – до ясної погоди;

чибіс летить низько – весняні дні будуть сухими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 квітня

1667 – в Парижі пройшла перша в світі публічна виставка мистецтв.

1860 – французький винахідник Едуард де Мартенвіль зробив перший звукозапис французької народної пісні "Місячне сяйво".

1970 – Пол Маккартні заявив про відмову співпрацювати з Джоном Ленноном, що стало передумовою до завершення існування "Бітлз" як групи.

1974 – в Керчі спущено на воду перший радянський супертанкер "Крим".

2015 – в Україні заборонена нацистська і комуністична символіка.

Хто народився 9 квітня

1821 – Шарль-П'єр Бодлер, французький поет, критик, есеїст.

1925 – Ернст Неізвєстний, радянський і американський скульптор, графік.

1926 – Х'ю Хефнер, американський видавець, засновник і шеф-редактор журналу "Playboy".

1933 – Жан-Поль Бельмондо, французький актор театру і кіно.

1966 – Синтія Ніксон, американська актриса, театральний режисер.

1979 – Альбіна Джанабаєва, російська співачка, актриса, телеведуча, екс-солістка групи "ВІА Гра".

1990 – Крістен Стюарт, американська актриса.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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