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7 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 7 березня в історії

Яке сьогодні свято, 7 березня? Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення. Маврикіїв день – у православному і народному календарі. Іменини святкують: Андрій, Афанасій, Варвара, Віктор, Володимир, Єлизавета, Іван, Йосип, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Парасковія, Сергій, Степан, Федір, Філарет, Пилип.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 7 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 7 березня.

Дивіться ідеї найкращих подарунків до головних свят березня: що подарувати на 8 Березня, Масляну, День святого Патріка.

7 березня: яке сьогодні свято
7 березня: яке сьогодні свято
Фото: Pexels

  • Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення (International Children's Day of Broadcasting) відзначається в першу неділю березня і в 2021 році випадає на 7 березня. Він був введений ЮНІСЕФ у 1991 році з метою розвитку телебачення для наймолодших глядачів.
  • День працівників комплексу транспорту та зв'язку – професійне свято відзначається в Туркменістані з 2018 року.
  • День вчителя святкується в Албанії.
  • Національний день бабусь щорічно відзначається у Франції в першу неділю березня.

Яке сьогодні свято

7 березня в православній церкві відзначається неділя м’ясопусна, про Страшний суд. Знайдення мощей мучеників, що в Євгенії. День пам’яті мучеників Маврикія і 70-х воїнів: Фотина, Феодора, Філіпа та інших, преподобних Фаласія, Лимнія і Варадата, пустельників сирійських, преподобного Афанасія, сповідника.

У народі 7 березня відзначався Маврикій день. Люди спостерігали, що на Маврикію прилітають граки, шпаки і ластівки. З цього періоду починалися перші роботи в полі і в городі, вивозився гній і починалося добриво земель після зими. Також цього дня селяни сіяли ранню капусту.

Прикмети на 7 березня

  • якщо птахи прилетіли завчасно – до швидкої весни;
  • ранні ластівки – до щасливого року;
  • в поле гній – в коморі хліба віз;
  • 7 березня мороз скрипить, але вже не заморожує.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 березня

  • 321 – за указом римського імператора Костянтина неділю оголошено вихідним днем.
  • 1530 – Папа Римський відмовив англійському королю Генріху VIII в праві на розлучення з дружиною, що підштовхнуло короля до створення англіканської церкви.
  • 1824 – 12-річний Ференц Ліст вперше виступив з концертом у Парижі.
  • 1876 – американський винахідник Александр Белл отримав патент на телефон.
  • 1933 – американець Чарльз Дарроу придумав гру "Монополія", популярну і в наш час.
  • 1987 – Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу з боксу серед професіоналів-важковаговиків за версією World Boxing Council (WBC).
  • 1992 – зіграні перші матчі першого футбольного чемпіонату України.

Хто народився 7 березня

  • 1765 – Жозеф Ньєпс, французький винахідник, один із творців фотографічного процесу.
  • 1875 – Моріс Равель, французький композитор.
  • 1908 – Анна Маньяні, італійська актриса.
  • 1924 – Кобо Абе, японський письменник.
  • 1932 – Володимир Дахно, український кінорежисер і художник-аніматор.
  • 1946 – Метью Фішер, британський рок-музикант (Procol Harum).

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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