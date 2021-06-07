7 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день безпеки харчових продуктів і День шоколадного морозива – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 7 червня

7 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 7 червня? Всесвітній день безпеки харчових продуктів. Третє знайдення голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна – в православному календарі. Іванів день – в народному календарі. Іменини святкують: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 7 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 7 червня.

Всесвітній день безпеки харчових продуктів (World Food Safety Day) проводиться з 2019 року під егідою ООН з метою впровадження ідеї здорового та повноцінного харчування, подолання проблеми голоду в окремих регіонах планети, досягнення принципів здорового способу життя для людей.

проводиться з 2019 року під егідою ООН з метою впровадження ідеї здорового та повноцінного харчування, подолання проблеми голоду в окремих регіонах планети, досягнення принципів здорового способу життя для людей. День шоколадного морозива – смачне національне свято США, що набуває все більшої популярності в світі серед любителів цього десерту.

День Республіки відзначає Іспанія.

відзначає Іспанія. День проголошення незалежності святкується в Норвегії.

святкується в Норвегії. День прапора відзначається в Перу.

Яке сьогодні свято

7 червня в православній церкві відзначається 6-й тиждень після Великодня. Третє знайдення голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Шанується пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського.

У народі 7 червня відзначався Іванів день, який також називали Медяні роси, бо в цей період на рослинах спостерігалася велика кількість солодкої рідини, яку виділяє попелиця і яку так полюбляють мурахи. Вважалося, що ця роса завдає шкоди і людям, і худобі, і рослинам.

Прикмети на 7 червня

рясно цвіте горобина – буде багатий урожай вівса;

якщо на Іванів день горобина ще не розквітла – до пізньої осені;

на Іванів день не можна виганяти на пасовище худобу, поки не зійде медова роса.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 червня

1632 – в Індії закладений мавзолей Тадж-Махал.

1929 – в Римі утворено суверенну державу Ватикан.

1963 – група The Rolling Stones вперше виступила на телебаченні.

1965 – корпорація Sony представила перший відеомагнітофон.

1991 – Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування союзних підприємств на території держави.

Хто народився 7 червня

1848 – Поль Гоген, французький живописець-постімпрессіоніст.

1917 – Дін Мартін, американський актор і співак.

1938 – Олександр Дольський, радянський поет, композитор, бард.

1940 – Том Джонс, англійський співак.

1958 – Прінс, американський музикант, співак, гітарист.

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