7 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Івана Купала, Різдво Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 7 липня.

Івана Купала / Фото: Depositphotos

Яке сьогодні свято, 7 липня? Івана Купала, Різдво Іоанна Предтечі, День працівників природно-заповідної справи. Іменини святкують: Антон, Іван, Микита, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 7 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 7 липня.

Івана Купала – всенародно улюблене слов'янське свято, яке відзначається в Україні та інших слов'янських країнах.

День працівників природно-заповідної справи – вшановується в Україні з 2009 року.

День Незалежності відзначається на Соломонових островах.

Яке сьогодні свято

7 липня православна церква відзначає значиме свято Різдво чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Також шанується пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських, мучеників сімох братів: Орентія, Фарнакія, Єроса, Фірмоса, Фірмина, Киріака і Лонгина.

У народі 7 липня відзначається свято Івана Купала або Іванов день, присвячений стихіям вогню, води, трав, землі і пов'язаний із численними народними традиціями, обрядами і ритуалами. А ще на Купала відкривався великий покіс.

Прикмети на 7 липня

якщо вмитися купальською росою і скупатися в річці, додасться краси і здоров'я;

трави, зібрані на Івана Купала, особливо цілющі;

якщо стрибнути через купальське вогнище – підуть усі біди і хвороби;

на Івана Купала всі ворожіння правдиві;

сни у цей день – віщі;

дощовий день на Купала – до поганого врожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 липня

1881 – вперше опублікована казка Карло Коллоді "Піноккіо".

1891 – запатентовані дорожні чеки, що стали прообразом нинішніх кредитних карт.

1938 – відбулася перша в СРСР телепередача.

1941 – в ході Другої світової війни почалася оборона Києва.

1990 – відбувся спільне виступ трьох великих тенорів – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррераса.

2009 – похорон короля поп-музики Майкла Джексона.

Хто народився 7 липня

1904 – Михайло Мороз, український художник експресіоніст.

1939 – Олена Образцова, радянська оперна співачка.

1940 – Рінго Старр, англійський музикант, співак, ударник групи The Beatles.

1943 – Тото Кутуньо, італійський співак і композитор.

1962 – Жанна Агузарова, російська співачка, екс-вокалістка групи "Браво".

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