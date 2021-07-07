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7 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 липня, 07:25
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Івана Купала, Різдво Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 7 липня.
Івана Купала
Івана Купала / Фото: Depositphotos

Яке сьогодні свято, 7 липня? Івана Купала, Різдво Іоанна Предтечі, День працівників природно-заповідної справи. Іменини святкують: Антон, Іван, Микита, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 7 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 7 липня.

  • Івана Купала – всенародно улюблене слов'янське свято, яке відзначається в Україні та інших слов'янських країнах.

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  • День працівників природно-заповідної справи – вшановується в Україні з 2009 року.
  • День Незалежності відзначається на Соломонових островах.

Яке сьогодні свято

7 липня православна церква відзначає значиме свято Різдво чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Також шанується пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських, мучеників сімох братів: Орентія, Фарнакія, Єроса, Фірмоса, Фірмина, Киріака і Лонгина.

У народі 7 липня відзначається свято Івана Купала або Іванов день, присвячений стихіям вогню, води, трав, землі і пов'язаний із численними народними традиціями, обрядами і ритуалами. А ще на Купала відкривався великий покіс.

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Прикмети на 7 липня

  • якщо вмитися купальською росою і скупатися в річці, додасться краси і здоров'я;
  • трави, зібрані на Івана Купала, особливо цілющі;
  • якщо стрибнути через купальське вогнище – підуть усі біди і хвороби;
  • на Івана Купала всі ворожіння правдиві;
  • сни у цей день – віщі;
  • дощовий день на Купала – до поганого врожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 липня

  • 1881 – вперше опублікована казка Карло Коллоді "Піноккіо".
  • 1891 – запатентовані дорожні чеки, що стали прообразом нинішніх кредитних карт.
  • 1938 – відбулася перша в СРСР телепередача.
  • 1941 – в ході Другої світової війни почалася оборона Києва.
  • 1990 – відбувся спільне виступ трьох великих тенорів – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррераса.
  • 2009 – похорон короля поп-музики Майкла Джексона.

Хто народився 7 липня

  • 1904 – Михайло Мороз, український художник експресіоніст.
  • 1939 – Олена Образцова, радянська оперна співачка.
  • 1940 – Рінго Старр, англійський музикант, співак, ударник групи The Beatles.
  • 1943 – Тото Кутуньо, італійський співак і композитор.
  • 1962 – Жанна Агузарова, російська співачка, екс-вокалістка групи "Браво".

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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