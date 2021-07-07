7 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке сьогодні свято, 7 липня? Івана Купала, Різдво Іоанна Предтечі, День працівників природно-заповідної справи. Іменини святкують: Антон, Іван, Микита, Яків.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 7 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 7 липня.
- Івана Купала – всенародно улюблене слов'янське свято, яке відзначається в Україні та інших слов'янських країнах.
- День працівників природно-заповідної справи – вшановується в Україні з 2009 року.
- День Незалежності відзначається на Соломонових островах.
Яке сьогодні свято
7 липня православна церква відзначає значиме свято Різдво чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Також шанується пам'ять преподобних Іова та Феодосія Манявських, мучеників сімох братів: Орентія, Фарнакія, Єроса, Фірмоса, Фірмина, Киріака і Лонгина.
У народі 7 липня відзначається свято Івана Купала або Іванов день, присвячений стихіям вогню, води, трав, землі і пов'язаний із численними народними традиціями, обрядами і ритуалами. А ще на Купала відкривався великий покіс.
Прикмети на 7 липня
- якщо вмитися купальською росою і скупатися в річці, додасться краси і здоров'я;
- трави, зібрані на Івана Купала, особливо цілющі;
- якщо стрибнути через купальське вогнище – підуть усі біди і хвороби;
- на Івана Купала всі ворожіння правдиві;
- сни у цей день – віщі;
- дощовий день на Купала – до поганого врожаю.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 липня
- 1881 – вперше опублікована казка Карло Коллоді "Піноккіо".
- 1891 – запатентовані дорожні чеки, що стали прообразом нинішніх кредитних карт.
- 1938 – відбулася перша в СРСР телепередача.
- 1941 – в ході Другої світової війни почалася оборона Києва.
- 1990 – відбувся спільне виступ трьох великих тенорів – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррераса.
- 2009 – похорон короля поп-музики Майкла Джексона.
Хто народився 7 липня
- 1904 – Михайло Мороз, український художник експресіоніст.
- 1939 – Олена Образцова, радянська оперна співачка.
- 1940 – Рінго Старр, англійський музикант, співак, ударник групи The Beatles.
- 1943 – Тото Кутуньо, італійський співак і композитор.
- 1962 – Жанна Агузарова, російська співачка, екс-вокалістка групи "Браво".
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
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