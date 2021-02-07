7 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 7 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 7 лютого? День святителя Григорія Богослова, святкування ікони Божої Матері "Утамуй моя печалі" – в православному календарі. Григор'єв день – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Мойсей, Петро, Степан, Фелікс, Пилип.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 7 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 7 лютого.

7 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День Незалежності святкує Гренада на честь здобуття незалежності у складі Британської співдружності в 1974 році.

святкує Гренада на честь здобуття незалежності у складі Британської співдружності в 1974 році. День північних територій відзначає Японія з 1981 року на честь укладення між Японією і Російською імперією Симодского трактату про торгівлю і кордони.

відзначає Японія з 1981 року на честь укладення між Японією і Російською імперією Симодского трактату про торгівлю і кордони. День Герба проводиться в Республіці Татарстан.

проводиться в Республіці Татарстан. День святого Мела – релігійне католицьке свято відзначається в Ірландії в пам'ять про християнського місіонера, єпископа і шанованого серед ірландців святого.

Яке сьогодні свято

7 лютого у православній церкві шанується день пам'яті святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського, святителя Мойсея, архієпископа Новгородського, мучениці Філіцати і синів його Януарія, Фелікса, Филипа, Сільвана, Олександра, Віталія та Марциала, преподобного Поплия Сирійського, преподобного Мара, співака. Святкування ікони Божої Матері "Утамуй моя печалі".

У народі 7 лютого відзначався Григор'єв день, який також називався Григорій-весновказівник. Зазвичай у цей день чекали повороту до весни і уважно стежили за погодою. На Григорія робили довгостроковий прогноз. Також у Григор'єв день важливо було згадувати про добрі справи інших людей і самим робити добрі вчинки. А ось хвалитися цим не можна, тому що Господь і так всі добрі справи бачить. Творити добро потрібно не для показухи і похвали, а заради власної душі.

Прикмети на 7 лютого

який день до полудня – така нас чекає перша половина наступної зими;

погода після обіду вкаже на другу половину зими;

якщо на Григорія йде сніг – зима наступного року прийде не скоро;

спів синиць в Григор'єв день обіцяє швидкі морози.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 лютого

1847 – радянський хірург Федір Іноземцев вперше у світі провів успішну операцію з використанням ефірного наркозу.

1984 – астронавт НАСА Брюс МакКендлесс II став першою людиною, що працювала у відкритому космічному просторі у вільному польоті і без зв'язку з кораблем.

1992 – підписано Маастрихтський договір, що поклав початок Європейському союзу.

2010 – у другому турі президентських виборів в Україні переміг Віктор Янукович.

Хто народився 7 лютого

1812 – Чарльз Діккенс, англійський письменник, класик світової літератури.

1823 – Ріхард Жене, австрійський композитор і драматург.

1906 – Олег Антонов, радянський інженер-авіаконструктор.

1954 – Дітер Болен, німецький музикант, продюсер, композитор, учасник Modern Talking і Blue System.

1956 – Марк Сент-Джон, американський гітарист, учасник групи Kiss.

1978 – Ештон Кутчер, американський актор, ведучий, продюсер.

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