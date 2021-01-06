6 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 6 січня в історії

Яке сьогодні свято, 6 січня? Навечір'я Різдва Христового або Різдвяний Святвечір – у православному і народному календарі. Богоявлення – у західних християн. Іменини святкують: Євгенія, Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій.

Сьогодні.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 6 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 6 січня.

6 січня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День марунів відзначає Ямайка – це свято борців за свободу, що відбивали напади британських військ, і воно приурочене до дня народження капітана Куджо, який був маруном.

відзначає Ямайка – це свято борців за свободу, що відбивали напади британських військ, і воно приурочене до дня народження капітана Куджо, який був маруном. День збройних сил Ірака є в країні державним святом і вихідним днем.

є в країні державним святом і вихідним днем. День медичної сестри – професійне свято відзначається в Мексиці.

Яке сьогодні свято

6 січня в православній церкві і у греко-католиків в Україні настає навечір'я Різдва Христового або Різдвяний Святвечір. Також шанується пам'ять преподобномучениці Євгенії Римської і з нею Прота, Іакинфа і Клавдії, преподобного Миколи ченця.

У народі 6 січня відзначається Різдвяний Святвечір. Цього дня завершується багатоденний Різдвяний піст, проте їсти не можна до самого вечора. Поява першої вечірньої зірки в Святвечір знаменує Народження Ісуса Христа. Напередодні свята Різдва люди моляться, відвідують своїх батьків і хрещених, просять одне в одного пробачення, вдягають світлий одяг і запалюють в будинку свічки, щоб привернути благополуччя. А потім вся родина збирається за святковим столом, на якому обов'язково має бути 12 пісних страв – за кількістю апостолів. Також зі Святвечора починаються Святки, люди колядують, а незаміжні дівчата ворожать на долю і наречених.

Прикмети і заборони на 6 січня

після заходу сонця не можна нічого робити по дому, в тому числі готувати;

на Святвечір у жодному разі не можна лаятися, сваритися і лихословити;

ще не дозволена скоромна їжа, тому що Різдвяний піст ще не закінчений;

не можна вживати і спиртне;

ясний день на Святвечір – до багатого врожаю овочів;

зоряне небо – до великої кількості чорниці;

іній принесе урожай хліба влітку;

чорні стежки на снігу – багато вродить гречка.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі

563 – заново освячений собор Святої Софії в Константинополі, який постраждав після землетрусу 557 року.

1870 – відбулося відкриття Віденської філармонії.

1896 – пройшла прем'єра фільму "Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота" братів Люм'єр.

2019 – православна церква України отримала автокефалію.

Хто народився 6 січня

1412 – Жанна д'Арк, національна героїня Франції.

1596 – Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорозького, український полководець, державний діяч.

1898 – Володимир Сосюра, український поет, перекладач, журналіст.

1938 – Василь Стус, український поет, дисидент, політв'язень.

1938 – Адріано Челентано, італійський кіноактор, співак, музикант, режисер.

1939 – Валерій Лобановський, радянський і український футболіст, футбольний тренер.

1946 – Сід Баррет, британський гітарист, співак, автор пісень, засновник групи Pink Floyd.

1986 – Алекс Тернер, англійський музикант, фронтмен інді-рок-групи Arctic Monkeys.

1986 – Ірина Шейк, російська супермодель і актриса.

1996 – Кортні Ітон, австралійська актриса кіно і телебачення, фотомодель.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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