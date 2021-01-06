6 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші свята і події 6 січня в історії
Яке сьогодні свято, 6 січня? Навечір'я Різдва Христового або Різдвяний Святвечір – у православному і народному календарі. Богоявлення – у західних християн. Іменини святкують: Євгенія, Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій.
Сьогодні.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 6 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 6 січня.
- День марунів відзначає Ямайка – це свято борців за свободу, що відбивали напади британських військ, і воно приурочене до дня народження капітана Куджо, який був маруном.
- День збройних сил Ірака є в країні державним святом і вихідним днем.
- День медичної сестри – професійне свято відзначається в Мексиці.
6 січня в православній церкві і у греко-католиків в Україні настає навечір'я Різдва Христового або Різдвяний Святвечір. Також шанується пам'ять преподобномучениці Євгенії Римської і з нею Прота, Іакинфа і Клавдії, преподобного Миколи ченця.
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У народі 6 січня відзначається Різдвяний Святвечір. Цього дня завершується багатоденний Різдвяний піст, проте їсти не можна до самого вечора. Поява першої вечірньої зірки в Святвечір знаменує Народження Ісуса Христа. Напередодні свята Різдва люди моляться, відвідують своїх батьків і хрещених, просять одне в одного пробачення, вдягають світлий одяг і запалюють в будинку свічки, щоб привернути благополуччя. А потім вся родина збирається за святковим столом, на якому обов'язково має бути 12 пісних страв – за кількістю апостолів. Також зі Святвечора починаються Святки, люди колядують, а незаміжні дівчата ворожать на долю і наречених.
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Прикмети і заборони на 6 січня
- після заходу сонця не можна нічого робити по дому, в тому числі готувати;
- на Святвечір у жодному разі не можна лаятися, сваритися і лихословити;
- ще не дозволена скоромна їжа, тому що Різдвяний піст ще не закінчений;
- не можна вживати і спиртне;
- ясний день на Святвечір – до багатого врожаю овочів;
- зоряне небо – до великої кількості чорниці;
- іній принесе урожай хліба влітку;
- чорні стежки на снігу – багато вродить гречка.
Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:
- 563 – заново освячений собор Святої Софії в Константинополі, який постраждав після землетрусу 557 року.
- 1870 – відбулося відкриття Віденської філармонії.
- 1896 – пройшла прем'єра фільму "Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сьота" братів Люм'єр.
- 2019 – православна церква України отримала автокефалію.
- 1412 – Жанна д'Арк, національна героїня Франції.
- 1596 – Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорозького, український полководець, державний діяч.
- 1898 – Володимир Сосюра, український поет, перекладач, журналіст.
- 1938 – Василь Стус, український поет, дисидент, політв'язень.
- 1938 – Адріано Челентано, італійський кіноактор, співак, музикант, режисер.
- 1939 – Валерій Лобановський, радянський і український футболіст, футбольний тренер.
- 1946 – Сід Баррет, британський гітарист, співак, автор пісень, засновник групи Pink Floyd.
- 1986 – Алекс Тернер, англійський музикант, фронтмен інді-рок-групи Arctic Monkeys.
- 1986 – Ірина Шейк, російська супермодель і актриса.
- 1996 – Кортні Ітон, австралійська актриса кіно і телебачення, фотомодель.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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