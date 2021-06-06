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6 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 06:05

День журналіста – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 6 червня

6 червня: яке сьогодні свято
6 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 6 червня? День журналіста. День Симеона Стовпника – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Микита, Семен, Степан, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 6 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 6 червня.

  • День журналіста – в Україні щороку 6 червня відзначається професійне свято всіх працівників засобів масової інформації: журналістів, кореспондентів, операторів, репортерів тощо.

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  • День працівників водного господарства України – професійне свято людей, пов'язаних з водними ресурсами, відзначається в першу неділю червня.
  • День працівників місцевої промисловості України – також щороку відзначається в першу неділю червня на честь працівників місцевої промисловості, їхньої ролі у розвитку економіки держави.

Яке сьогодні свято

6 червня в православній церкві відзначається 6-та неділя після Пасхи, про сліпого. Преподобного Симеона стовпника на Дивній горі, мучеників Мелетія Стратилата, Стефана, Іоана, Серапіона, єгиптянина, Калиника, волхва, Феодора і Фавста і з ними 1218 воїнів із дружинами і дітьми.

У народі 6 червня шанувався Симон Стовпник, якого також називали Шипшиною. Вважалося, що з цього дня починалося справжнє літо, тому що розквітала шипшина.

Прикмети на 6 червня

  • йде дощ на Стовпника – буде багато грибів;
  • шипшина цвіте – за собою літо веде;
  • мед, зварений на пелюстках шипшини, зміцнює сили.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 червня

  • 1882 – день народження електричної праски.
  • 1933 – день народження кінотеатру під відкритим небом.
  • 1957 – в СРСР відкрито перший магазин "Дитячий світ".
  • 1962 – Джордж Мартін, продюсер фірми EMI, прослухав The Beatles.
  • 1984 – день народження комп'ютерної гри "Тетріс".

Хто народився 6 червня

  • 1749 – Осип Дерибас, адмірал, один із засновників Одеси.
  • 1799 – Олександр Пушкін, російський поет і прозаїк.
  • 1889 – Ігор Сікорський, український вчений, авіаконструктор.
  • 1895 – Микола Щорс, український військовий діяч.
  • 1903 – Арам Хачатурян, радянський композитор.
  • 1960 – Стів Вай, американський рок-гітарист.

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