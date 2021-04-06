6 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 6 квітня в історії
Яке сьогодні свято, 6 квітня? Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. День святого Захарія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Артемон, Володимир, Захар, Мартін, Петро, Степан, Яків.
Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 6 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 6 квітня.
- Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку (International Day of Sport for Development and Peace) був заснований у 2013 році з ініціативи ООН і Міжнародного олімпійського комітету з метою мотивації людей і розробки основних цінностей спорту, таких як чесна гра, узгодженість у команді і повага до опонента.
- Всесвітній день настільного тенісу (World Table Tennis Day) – ще одне спортивне свято, яке, до речі, було приурочене до Міжнародного дня спорту, почало відзначатися в 2015 році за ініціативою Міжнародної Федерації настільного тенісу з метою популяризації цього виду спорту, його просування, об'єднання людей і пропаганди здорового способу життя.
- День династії Чакри – національне свято відзначає Таїланд на честь заснування в 1782 році правлячої королівської династії Чакри.
6 квітня в православній церкві починається передсвяття Благовіщення Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять преподобного Захарія ченця, святителя Артемія (Артемона), єпископа Солунського, преподобного Захарія постника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Якова сповідника.
У народі 6 квітня шанувався день Захарія. Цього дня селяни займалися прибиранням дворів та підготовкою до свята Благовіщення, щоб встигнути все зробити до вечора, тому що в свято працювати гріх. У дворах палили багаття і обходили навколо будинку, щоб вигнати нечисту силу. Напередодні свята православні збиралися в церкві на службу.
Прикмети на 6 квітня
- якщо дівчина відстоїть всеношну, їй зустрінеться хороший наречений;
- ніч тепла напередодні Благовіщення – до теплої весни;
- випала роса – не треба коням вівса, будуть добрі проса;
- дощ цього дня обіцяє легкий рік для домашньої худоби;
- піде сніг – до врожаю гречки.
- 1327 – італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів Лауру, яку полюбив з першого погляду й оспівував у своїх сонетах.
- 1748 – знайдені руїни давньоримського міста Помпеї, похованого під попелом Везувію в І столітті нашої ери.
- 1814 – зречення Наполеона I від престолу і відновлення династії Бурбонів.
- 1818 – в Парижі барон Карл Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування, прообраз велосипеда.
- 1869 – запатентований целулоїд.
- 1938 – вчений-хімік Рой Планкетт відкрив тефлон.
- 1945 – в ході Другої світової війни почалася Кенігсбергськая операція.
- 1985 – американець Вільям Шредер став першою у світі людиною, виписаною з лікарні зі штучним серцем.
- 1992 – Росія, Україна, Румунія і Молдова прийняли спільну декларацію про припинення вогню в Придністров'ї.
- 1483 – передбачувана дата народження Рафаеля, видного італійського художника й архітектора.
- 1670 – Жан-Батист Руссо, французький поет-сатирик, автор епіграм.
- 1836 – Микола Скліфосовський, російський хірург, педагог, професор.
- 1927 – Джеррі Малліган, американський джазовий саксофоніст, композитор, аранжувальник.
- 1942 – Баррі Левінсон, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.
- 1953 – Крістофер Франке, німецький і американський композитор, піонер в жанрі електронної музики.
- 1959 – Віктор Сарайкін, радянський український актор театру і кіно.
- 1965 – Едуард Драч, український бандурист, поет, бард.
- 1973 – Олександр "Фоззі" Сидоренко, MC і DJ української групи "ТНМК".
5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у черговому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше