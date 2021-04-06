6 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 6 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 6 квітня? Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. День святого Захарія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Артемон, Володимир, Захар, Мартін, Петро, Степан, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 6 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 6 квітня.

6 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку (International Day of Sport for Development and Peace) був заснований у 2013 році з ініціативи ООН і Міжнародного олімпійського комітету з метою мотивації людей і розробки основних цінностей спорту, таких як чесна гра, узгодженість у команді і повага до опонента.

був заснований у 2013 році з ініціативи ООН і Міжнародного олімпійського комітету з метою мотивації людей і розробки основних цінностей спорту, таких як чесна гра, узгодженість у команді і повага до опонента. Всесвітній день настільного тенісу (World Table Tennis Day) – ще одне спортивне свято, яке, до речі, було приурочене до Міжнародного дня спорту, почало відзначатися в 2015 році за ініціативою Міжнародної Федерації настільного тенісу з метою популяризації цього виду спорту, його просування, об'єднання людей і пропаганди здорового способу життя.

– ще одне спортивне свято, яке, до речі, було приурочене до Міжнародного дня спорту, почало відзначатися в 2015 році за ініціативою Міжнародної Федерації настільного тенісу з метою популяризації цього виду спорту, його просування, об'єднання людей і пропаганди здорового способу життя. День династії Чакри – національне свято відзначає Таїланд на честь заснування в 1782 році правлячої королівської династії Чакри.

Яке сьогодні свято

6 квітня в православній церкві починається передсвяття Благовіщення Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять преподобного Захарія ченця, святителя Артемія (Артемона), єпископа Солунського, преподобного Захарія постника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Якова сповідника.

У народі 6 квітня шанувався день Захарія. Цього дня селяни займалися прибиранням дворів та підготовкою до свята Благовіщення, щоб встигнути все зробити до вечора, тому що в свято працювати гріх. У дворах палили багаття і обходили навколо будинку, щоб вигнати нечисту силу. Напередодні свята православні збиралися в церкві на службу.

Прикмети на 6 квітня

якщо дівчина відстоїть всеношну, їй зустрінеться хороший наречений;

ніч тепла напередодні Благовіщення – до теплої весни;

випала роса – не треба коням вівса, будуть добрі проса;

дощ цього дня обіцяє легкий рік для домашньої худоби;

піде сніг – до врожаю гречки.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 квітня

1327 – італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів Лауру, яку полюбив з першого погляду й оспівував у своїх сонетах.

1748 – знайдені руїни давньоримського міста Помпеї, похованого під попелом Везувію в І столітті нашої ери.

1814 – зречення Наполеона I від престолу і відновлення династії Бурбонів.

1818 – в Парижі барон Карл Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування, прообраз велосипеда.

1869 – запатентований целулоїд.

1938 – вчений-хімік Рой Планкетт відкрив тефлон.

1945 – в ході Другої світової війни почалася Кенігсбергськая операція.

1985 – американець Вільям Шредер став першою у світі людиною, виписаною з лікарні зі штучним серцем.

1992 – Росія, Україна, Румунія і Молдова прийняли спільну декларацію про припинення вогню в Придністров'ї.

Хто народився 6 квітня

1483 – передбачувана дата народження Рафаеля, видного італійського художника й архітектора.

1670 – Жан-Батист Руссо, французький поет-сатирик, автор епіграм.

1836 – Микола Скліфосовський, російський хірург, педагог, професор.

1927 – Джеррі Малліган, американський джазовий саксофоніст, композитор, аранжувальник.

1942 – Баррі Левінсон, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1953 – Крістофер Франке, німецький і американський композитор, піонер в жанрі електронної музики.

1959 – Віктор Сарайкін, радянський український актор театру і кіно.

1965 – Едуард Драч, український бандурист, поет, бард.

1973 – Олександр "Фоззі" Сидоренко, MC і DJ української групи "ТНМК".

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у черговому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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