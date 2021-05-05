5 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день акушерки, День Європи, Світла середа – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 5 травня

Яке сьогодні свято 5 травня? Всесвітній день акушерки, День Європи. Світла середа після Великодня – в православному календарі. День Луки – в народному календарі. Іменини святкують: Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Климент, Лука, Платон, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 5 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі подіїх, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 5 травня.

5 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день акушерки ( International Day of the Midwife) професійне свято людей, які першими зустрічають дітей в момент появи на світ. Він почав відзначатися з ініціативи Міжнародної асоціації акушерок з 1987 року, а статус офіційного свято набуло в 1992 році.

професійне свято людей, які першими зустрічають дітей в момент появи на світ. Він почав відзначатися з ініціативи Міжнародної асоціації акушерок з 1987 року, а статус офіційного свято набуло в 1992 році. День Європи (European Commission) – один із двох щорічних свят миру і єдності в країнах Європейського союзу. Перший відзначається 5 травня, в день створення в 1949 році Ради Європи. А другий організований Європейським союзом і припадає на 9 травня – день Декларації Шумана від 1950 року.

– один із двох щорічних свят миру і єдності в країнах Європейського союзу. Перший відзначається 5 травня, в день створення в 1949 році Ради Європи. А другий організований Європейським союзом і припадає на 9 травня – день Декларації Шумана від 1950 року. Міжнародний день боротьби за права інвалідів відзначається в світі з 1992 року з метою звернути увагу суспільства на проблеми людей з обмеженими можливостями.

відзначається в світі з 1992 року з метою звернути увагу суспільства на проблеми людей з обмеженими можливостями. День дітей святкують Японія і Південна Корея.

святкують Японія і Південна Корея. Ддень друку відзначається в Білорусі.

Яке сьогодні свято

5 травня в православній церкві відзначається Світла середа Великоднього тижня. Також цього дня шанується пам'ять преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасіупольського, апостолів Нафанаїла, Луки та Климента, преподобного Віталія. Перенесення мощей благовірного князя Всеволода, у святому хрещенні Гавриїла. Собор преподобних отців, що на горі Синай подвизалися. Святкування Касперівської ікони Божої Матері.

У народі 5 травня, відзначався День Луки. Зазвичай цього дня висаджували цибулю на грядках, що була невід'ємною частиною національної кухні і вважалася цілющою рослиною. А ще в народі вірили, що на Луку активізується нечиста сила. А ось у середу Великодніх свят багато селян влаштовували танці і веселощі, збираючись на музику, щоб проводити святки.

Прикмети на 5 травня

якщо на Луку погода тепла – весь травень буде теплим;

нічні заморозки на Луку приведуть сорок ранкових морозів;

в Світлу седмицю після Великодня не можна сваритися, лаятися, бажати комусь зла.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 травня

1581 – видано перший друкований східнослов'янський календар Івана Федорова.

1836 – в Бельгії відкрита перша в Європі залізниця.

1915 – у Відні виникла політична організація Загальна Українська Рада.

1920 – війська Директорії УНР і польські війська взяли Київ.

1927 – на Волховской ГЕС відбувся пуск першого радянського генератора.

1949 – підписано Статут Ради Європи, нав честь чого почав відзначатися День Європи.

1988 – відбулася перша телетрансляція з вершини гори Еверест.

1992 – проголошена незалежність Криму.

Хто народився 5 травня

1836 – Сидір Воробкевич, український письменник і композитор.

1915 – Євген Долматовський, поет-пісняр.

1931 – Микола Кондратюк, український співак.

1938 – Юрій Іщенко, український композитор.

1988 – Денис Берінчик, український професійний боксер.

1988 – Адель, англійська співачка.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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