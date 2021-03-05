5 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 5 березня в історії

Яке сьогодні свято, 5 березня? Міжнародний день подяки співробітникам, Всесвітній день енергоефективності. День святого Льва Катанського, благовірного князя Київського Ярослава Мудрого – в православному календарі. Катальник – у народному календарі. Іменини святкують: Антон, Опанас, Варлаам, Василь, Давид, Денис, Іван, Ігнатій, Корнилій, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Пахом, Сава, Самсон, Сергій, Тихон, Федір, Пилип, Хома, Ярослав.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 5 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 5 березня.

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5 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день подяки співробітникам – неофіційне корпоративне свято, яке щорічно з 1995 року відзначається в першу п'ятницю березня з метою зміцнення зв'язку між роботодавцями і працівниками.

– неофіційне корпоративне свято, яке щорічно з 1995 року відзначається в першу п'ятницю березня з метою зміцнення зв'язку між роботодавцями і працівниками. Всесвітній день енергоефективності (World Energy Efficiency Day) – щорічно відзначається 5 березня з метою нагадати людям про важливість економії енергії та зниження її споживання.

– щорічно відзначається 5 березня з метою нагадати людям про важливість економії енергії та зниження її споживання. Європейський день геодезії і геоінформації (European Surveying and Geo Information Day) був заснований Європейською геодезичною організацією на честь 500-річчя від дня народження засновника сучасної картографії Герарда Меркатора.

був заснований Європейською геодезичною організацією на честь 500-річчя від дня народження засновника сучасної картографії Герарда Меркатора. День фізичної культури і спорту святкує Азербайджан.

святкує Азербайджан. День працівника судової системи , а також День Ак Калпака відзначає Киргизстан.

Яке сьогодні свято

5 березня в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Льва, єпископа Катанського, благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського, в Дальніх печерах, священномученика Садока, єпископа Персидського і з ним 128 мучеників, преподобного Агафона, папи Римського.

У народі 5 березня відзначався день Льва Катанського, який також називався Катальник. Вважалося, що в цей день можна було встигнути востаннє покататися з гірок на санях. На Катальника намагалися роздобути вогню у коваля і віднести в поле. Люди вірили, що полум'я скріпить союз землі, сохи і борони, зігріє грунт, віджене від ниви лихо і забезпечить хороший урожай.

Прикмети на 5 березня

на завершення зими потрібно встигнути покататися на санках;

хто далі всіх з'їде з гірки, у того щастя буде довгим;

на Льва Катанського не можна дивитися в нічне небо;

погана прикмета – побачити падаючу зірку;

погано захворіти в цей день – одужання буде довгим і складним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 березня

1558 – іспанський медик Франсиско Фернандес відбув до Мексики для вивчення невідомих європейцям рослин і продуктів, що згодом стало днем появи тютюну в Європі.

1861 – в Росії ув Прощену неділю оголошено Маніфест про скасування кріпосного права.

1868 – в Англії запатентовано степлер.

1929 – створено Запорізький драматичний театр.

1970 – набув чинності міжнародний акт "Договір про нерозповсюдження ядерної зброї".

2000 – англійські вчені вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

Хто народився 5 березня

1512 – Герард Меркатор, фламандський картограф і географ.

1685 – Георг Фрідріх Гендель, німецький і англійський композитор і органіст.

1827 – Леонід Глібов, український письменник, поет, видавець.

1871 – Роза Люксембуг, німецький політик, філософ, економіст, публіцист.

1898 – Мисан Окава, одна з найстаріших мешканок планети, що досягла віку 117 років.

1903 – Наталя Забіла, українська поетеса, драматург.

1974 – Єва Мендес, американська актриса.

1989 – Стерлінг Найт, американський актор, гітарист, співак.

1996 – Тейлор Хілл, американська топ-модель.

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