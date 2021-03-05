Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

5 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 5 березня в історії

Яке сьогодні свято, 5 березня? Міжнародний день подяки співробітникам, Всесвітній день енергоефективності. День святого Льва Катанського, благовірного князя Київського Ярослава Мудрого – в православному календарі. Катальник – у народному календарі. Іменини святкують: Антон, Опанас, Варлаам, Василь, Давид, Денис, Іван, Ігнатій, Корнилій, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Пахом, Сава, Самсон, Сергій, Тихон, Федір, Пилип, Хома, Ярослав.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 5 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 5 березня.

Дивіться ідеї найкращих подарунків до головних свят березня: що подарувати на 8 Березня, Масляну, День святого Патріка.

5 березня: яке сьогодні свято
5 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день подяки співробітникам – неофіційне корпоративне свято, яке щорічно з 1995 року відзначається в першу п'ятницю березня з метою зміцнення зв'язку між роботодавцями і працівниками.
  • Всесвітній день енергоефективності (World Energy Efficiency Day) – щорічно відзначається 5 березня з метою нагадати людям про важливість економії енергії та зниження її споживання.
  • Європейський день геодезії і геоінформації (European Surveying and Geo Information Day) був заснований Європейською геодезичною організацією на честь 500-річчя від дня народження засновника сучасної картографії Герарда Меркатора.
  • День фізичної культури і спорту святкує Азербайджан.
  • День працівника судової системи , а також День Ак Калпака відзначає Киргизстан.

Яке сьогодні свято

5 березня в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Льва, єпископа Катанського, благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського, в Дальніх печерах, священномученика Садока, єпископа Персидського і з ним 128 мучеників, преподобного Агафона, папи Римського.

У народі 5 березня відзначався день Льва Катанського, який також називався Катальник. Вважалося, що в цей день можна було встигнути востаннє покататися з гірок на санях. На Катальника намагалися роздобути вогню у коваля і віднести в поле. Люди вірили, що полум'я скріпить союз землі, сохи і борони, зігріє грунт, віджене від ниви лихо і забезпечить хороший урожай.

Прикмети на 5 березня

  • на завершення зими потрібно встигнути покататися на санках;
  • хто далі всіх з'їде з гірки, у того щастя буде довгим;
  • на Льва Катанського не можна дивитися в нічне небо;
  • погана прикмета – побачити падаючу зірку;
  • погано захворіти в цей день – одужання буде довгим і складним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 березня

  • 1558 – іспанський медик Франсиско Фернандес відбув до Мексики для вивчення невідомих європейцям рослин і продуктів, що згодом стало днем появи тютюну в Європі.
  • 1861 – в Росії ув Прощену неділю оголошено Маніфест про скасування кріпосного права.
  • 1868 – в Англії запатентовано степлер.
  • 1929 – створено Запорізький драматичний театр.
  • 1970 – набув чинності міжнародний акт "Договір про нерозповсюдження ядерної зброї".
  • 2000 – англійські вчені вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

Хто народився 5 березня

  • 1512 – Герард Меркатор, фламандський картограф і географ.
  • 1685 – Георг Фрідріх Гендель, німецький і англійський композитор і органіст.
  • 1827 – Леонід Глібов, український письменник, поет, видавець.
  • 1871 – Роза Люксембуг, німецький політик, філософ, економіст, публіцист.
  • 1898 – Мисан Окава, одна з найстаріших мешканок планети, що досягла віку 117 років.
  • 1903 – Наталя Забіла, українська поетеса, драматург.
  • 1974 – Єва Мендес, американська актриса.
  • 1989 – Стерлінг Найт, американський актор, гітарист, співак.
  • 1996 – Тейлор Хілл, американська топ-модель.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як привітати людину зі святом, коли вона далеко Що зробити власноруч на 8 Березня: святкові ідеї з фото Які подарунки українці купують на 8 Березня найчастіше: список популярних товарів Які квіти дарують на 8 Березня жінкам, яких люблять 8 Березня: історія і значення жіночого дня
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Финансовый прорыв. Какие знаки зодиака разбогатеют в 2021 году
Финансовый прорыв. Какие знаки зодиака разбогатеют в 2021 году
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Олег Винник рассказал о страшной аварии
Шесть проверенных способов избавиться от висцерального жира
Шесть проверенных способов избавиться от висцерального жира

Популярні статті

Вчора, 21:21Смачно

Що приготувати на 8 Березня: три рецепти легких десертів

Вчора, 16:13Смачно

Що приготувати на Масницю, крім млинців: 5 святкових рецептів

Вчора, 15:09Психо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

Вчора, 13:54Смачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

Вчора, 13:05Фаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

Вчора, 12:38Модно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

Вчора, 11:20Смачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

3 березняПсихо

Які квіти дарують на 8 Березня жінкам, яких люблять

3 березняФаново

8 Березня: історія і значення жіночого дня

3 березняСмачно

Торти на 8 Березня: ТОП-5 святкових рецептів

3 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

3 березняЗірково

Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

3 березняЗірково

Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

3 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

3 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 березня: Скорпіони приголомшать усіх своєю непередбачуваністю, а Рибам доведеться повоювати з лінню

Новини партнерів

Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
«Те дівча стало моєю Долею»,- Анатолій Хостікоєв
«Те дівча стало моєю Долею»,- Анатолій Хостікоєв
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий рік
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий рік

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти