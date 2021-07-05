5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День трудоголіка, День бікіні, Євсєєв день – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 5 липня.

5 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 5 липня? День трудоголіка, День бікіні. День Євсевія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Гаврило, Геннадій, Григорій, Зінаїда, Уляна, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 5 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 5 липня.

День трудоголіка (Workaholics Day) відзначають люди, які повністю віддані роботі і готові жертвувати багато чим заради неї. Він зародився в Америці, але швидко поширився по всьому світу. Його мета – розкрити людям негативні наслідки трудоголізму і спонукати до зміни способу життя.

відзначають люди, які повністю віддані роботі і готові жертвувати багато чим заради неї. Він зародився в Америці, але швидко поширився по всьому світу. Його мета – розкрити людям негативні наслідки трудоголізму і спонукати до зміни способу життя. День бікіні – шанувальники пляжного костюма, створеного паризьким модельєром Луї Реар, відзначають у день демонстрації купальника в 1946 році танцівницею Мішелін Бернардіні. А названий він був на честь атола Бікіні, на якому в той час проводилися ядерні випробування, з явним натяком на те, що роздільний купальник справив на суспільство враження, порівнянне з ядерним вибухом.

– шанувальники пляжного костюма, створеного паризьким модельєром Луї Реар, відзначають у день демонстрації купальника в 1946 році танцівницею Мішелін Бернардіні. А названий він був на честь атола Бікіні, на якому в той час проводилися ядерні випробування, з явним натяком на те, що роздільний купальник справив на суспільство враження, порівнянне з ядерним вибухом. День Кирила і Мефодія – державне свято слов'янської писемності в Чехії і Словаччині.

– державне свято слов'янської писемності в Чехії і Словаччині. День Незалежності відзначає Алжир, Венесуела, Кабо-Верде.

Яке сьогодні свято

5 липня в православній церкві настає 3-й тиждень після П’ятдесятниці. Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучеників Зинона та Зіни, мучеників Галактіона та Юліанії.

У народі 5 липня шанувався Євсєєв день. Цей період вважався найбільш сприятливим для чищення колодязів.

Прикмети на 5 липня

на Євсея збирають цілющі трави;

дощ на Євсея – до багатого врожаю хліба;

місячна ніч і зоряне небо – теж до хорошого урожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 липня

1687 – Ньютон опублікував закон всесвітнього тяжіння.

1748 – Михайло Ломоносов сформулював закон збереження матерії і руху.

1946 – день народження купальника-бікіні.

1954 – Елвіс Преслі записав свою першу пісню That's All Right.

1991 – заснована посада президента України.

2014 – українські війська звільнили міста Слов'янськ та Краматорськ від бойовиків.

Хто народився 5 липня

1810 – Фінеас Тейлор Барнум, американський шоумен, засновник цирку.

1820 – Вільям Ранкин, англійський фізик, механік, засновник термодинаміки.

1901 – Сергій Образцов, радянський режисер, засновник Центрального театру ляльок.

1903 – Володимир Сутеев, радянський дитячий письменник, художник, мультиплікатор.

1939 – Павло Морозенко, радянський і український актор театру і кіно.

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