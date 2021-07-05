5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке сьогодні свято, 5 липня? День трудоголіка, День бікіні. День Євсевія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Гаврило, Геннадій, Григорій, Зінаїда, Уляна, Федір.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 5 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 5 липня.
- День трудоголіка (Workaholics Day) відзначають люди, які повністю віддані роботі і готові жертвувати багато чим заради неї. Він зародився в Америці, але швидко поширився по всьому світу. Його мета – розкрити людям негативні наслідки трудоголізму і спонукати до зміни способу життя.
- День бікіні – шанувальники пляжного костюма, створеного паризьким модельєром Луї Реар, відзначають у день демонстрації купальника в 1946 році танцівницею Мішелін Бернардіні. А названий він був на честь атола Бікіні, на якому в той час проводилися ядерні випробування, з явним натяком на те, що роздільний купальник справив на суспільство враження, порівнянне з ядерним вибухом.
- День Кирила і Мефодія – державне свято слов'янської писемності в Чехії і Словаччині.
- День Незалежності відзначає Алжир, Венесуела, Кабо-Верде.
Яке сьогодні свято
5 липня в православній церкві настає 3-й тиждень після П’ятдесятниці. Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучеників Зинона та Зіни, мучеників Галактіона та Юліанії.
У народі 5 липня шанувався Євсєєв день. Цей період вважався найбільш сприятливим для чищення колодязів.
Прикмети на 5 липня
- на Євсея збирають цілющі трави;
- дощ на Євсея – до багатого врожаю хліба;
- місячна ніч і зоряне небо – теж до хорошого урожаю.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 липня
- 1687 – Ньютон опублікував закон всесвітнього тяжіння.
- 1748 – Михайло Ломоносов сформулював закон збереження матерії і руху.
- 1946 – день народження купальника-бікіні.
- 1954 – Елвіс Преслі записав свою першу пісню That's All Right.
- 1991 – заснована посада президента України.
- 2014 – українські війська звільнили міста Слов'янськ та Краматорськ від бойовиків.
Хто народився 5 липня
- 1810 – Фінеас Тейлор Барнум, американський шоумен, засновник цирку.
- 1820 – Вільям Ранкин, англійський фізик, механік, засновник термодинаміки.
- 1901 – Сергій Образцов, радянський режисер, засновник Центрального театру ляльок.
- 1903 – Володимир Сутеев, радянський дитячий письменник, художник, мультиплікатор.
- 1939 – Павло Морозенко, радянський і український актор театру і кіно.
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