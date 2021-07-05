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5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
5 липня, 07:25
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День трудоголіка, День бікіні, Євсєєв день – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 5 липня.
5 липня: яке сьогодні свято
5 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 5 липня? День трудоголіка, День бікіні. День Євсевія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Гаврило, Геннадій, Григорій, Зінаїда, Уляна, Федір.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 5 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 5 липня.

  • День трудоголіка (Workaholics Day) відзначають люди, які повністю віддані роботі і готові жертвувати багато чим заради неї. Він зародився в Америці, але швидко поширився по всьому світу. Його мета – розкрити людям негативні наслідки трудоголізму і спонукати до зміни способу життя.
  • День бікіні – шанувальники пляжного костюма, створеного паризьким модельєром Луї Реар, відзначають у день демонстрації купальника в 1946 році танцівницею Мішелін Бернардіні. А названий він був на честь атола Бікіні, на якому в той час проводилися ядерні випробування, з явним натяком на те, що роздільний купальник справив на суспільство враження, порівнянне з ядерним вибухом.
  • День Кирила і Мефодія – державне свято слов'янської писемності в Чехії і Словаччині.
  • День Незалежності відзначає Алжир, Венесуела, Кабо-Верде.

Яке сьогодні свято

5 липня в православній церкві настає 3-й тиждень після П’ятдесятниці. Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучеників Зинона та Зіни, мучеників Галактіона та Юліанії.

У народі 5 липня шанувався Євсєєв день. Цей період вважався найбільш сприятливим для чищення колодязів.

Прикмети на 5 липня

  • на Євсея збирають цілющі трави;
  • дощ на Євсея – до багатого врожаю хліба;
  • місячна ніч і зоряне небо – теж до хорошого урожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 липня

  • 1687 – Ньютон опублікував закон всесвітнього тяжіння.
  • 1748 – Михайло Ломоносов сформулював закон збереження матерії і руху.
  • 1946 – день народження купальника-бікіні.
  • 1954 – Елвіс Преслі записав свою першу пісню That's All Right.
  • 1991 – заснована посада президента України.
  • 2014 – українські війська звільнили міста Слов'янськ та Краматорськ від бойовиків.

Хто народився 5 липня

  • 1810 – Фінеас Тейлор Барнум, американський шоумен, засновник цирку.
  • 1820 – Вільям Ранкин, англійський фізик, механік, засновник термодинаміки.
  • 1901 – Сергій Образцов, радянський режисер, засновник Центрального театру ляльок.
  • 1903 – Володимир Сутеев, радянський дитячий письменник, художник, мультиплікатор.
  • 1939 – Павло Морозенко, радянський і український актор театру і кіно.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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"Дякую, хлопці. Ви - найкраща збірна! В такі часи подарували нам свято, розказали всьому світу, що є Україна, об’єднали нас, дали сил! Дякую, Козаки!

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