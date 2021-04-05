5 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 5 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 5 квітня? Міжнародний день супу, Міжнародний день моральності. Великодній понеділок у західних християн. День святого Никона – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Георгій, Ілля, Лідія, Макар, Никон, Пелагея, Сергій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 5 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 5 квітня.

5 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день супу – кулінарне свято всіх шанувальників цього першого блюда, що налічує кілька тисячоліть свого існування. Свято проводиться з метою підкреслити важливість супу в раціоні для здоров'я людини.

– кулінарне свято всіх шанувальників цього першого блюда, що налічує кілька тисячоліть свого існування. Свято проводиться з метою підкреслити важливість супу в раціоні для здоров'я людини. Міжнародний день моральності (International Day of Conscience) щороку проводиться під егідою ООН з 2019 року з метою зміцнення культури миру в дусі любові і моральності у відповідності зі своїми культурними традиціями, місцевими, національними або регіональними звичаями.

щороку проводиться під егідою ООН з 2019 року з метою зміцнення культури миру в дусі любові і моральності у відповідності зі своїми культурними традиціями, місцевими, національними або регіональними звичаями. День посадки дерев проводиться в Кореї.

проводиться в Кореї. День Незалежності відзначають Боснія і Герцеговина.

Яке сьогодні свято

5 квітня в православній церкві починається 4-й тиждень Великого посту. Шанується пам'ять преподобномученика Никона, єпископа, і 199 учнів його, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського, мучеників Філіта, Лідії, дружини його, Македона, Феопрепія, Кронида і Амфілохія.

Католицька церква 5 квітня відзначає Великодній понеділок (Easter Monday) в пам'ять про перший день після Воскресіння Ісуса Христа.

У народі 5 квітня шанувався Никонів день. Зазвичай цього дня займалися прибиранням і наведенням порядків у будинку, на подвір'ї і в садку. Господарі білили печі, перебирали і витрушували ліжка, міняли солому в матрацах, мили лавки і столи. У садах на Никона починали висаджувати фруктові дерева і чагарники. А ще зазивали птахів, кришили насіння і крихти, щоб залучити головних захисників від шкідників.

Прикмети на 5 квітня

на Никона не можна лінуватися;

всіх домашніх справ не переробиш;

якщо після теплого дня до ночі прийшли заморозки – до кінця квітня буде хороша погода;

якщо на річці вода пішла проти течії – до похолодання і дощів;

якщо кури стали вискубувати собі пір'я – до негоди.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 квітня

1710 – Пилип Орлик у місті Бендери підписав "Статут Війська Запорізького".

1815 – почалося виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Індонезії, одне з найбільших в історії людства.

1896 – в Афінах почалися перші сучасні Олімпійські ігри.

1913 – Нільс Бор завершив статтю "Про будову атомів і молекул", яка дала початок квантовій теорії.

1971 – "Роллінг Стоунз" утворили власну фірму грамзапису Rolling Stone Records.

Хто народився 5 квітня

1820 – Фелікс Надар, французький фотограф, першим в світі здійснив аерофотозйомку, карикатурист, засновник фотожурналізму.

1894 – Лоуренс Белл, американський авіаконструктор, який створив перший у світі надзвуковий літак.

1908 – Бетті Дейвіс, американська актриса, одна зі 100 найбільших зірок кіно.

1920 – Артур Хейлі, англійський і канадський письменник-прозаїк.

1928 – Тоні Вільямс, американський співак, вокаліст групи The Platters.

1950 – Агнета Фельтског, шведська співачка, автор пісень, продюсер, вокалістка групи ABBA.

1969 – Евеліна Бледанс, українська і російська актриса театру і кіно, співачка, телеведуча.

1971 – Кріста Аллен, американська актриса кіно і телебачення, фотомодель.

1976 – Стерлінг К. Браун, американський актор.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у черговому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

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