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40 святих 2021: найсильніша молитва

Сьогодні, 11:25

Як і про що моляться Сорока мученикам Севастійським – святим перших століть християнства

Сьогодні, 22 березня, православна церква відзначає День 40 святих. Цього дня у всіх храмах тисячі парафіян підносять молитву 40 святим мученикам, молячись за душі героїв, які не побоялися віддати своє життя в ім'я віри своєї. Це неперехідне свято, тобто дата його фіксована.

Тридцять дев'ять християн воїнів та їх страж Аглаїй, які були замучені на озері поруч з вірменським містом Севастії (Севас) – зразок мужності, міцної віри та стійкості духу. Сорок мучеників Севастійських – небесні покровителі воїнів, їм моляться про духовну допомогу в гоніннях і ув'язненні, про обдарування міцною вірою, про мужність для перенесення випробувань.

Церква і віряни шанують імена севастійських мучеників: Кіріон, Кандид, Домн, Ісихій, Іраклій, Смарагд, Евноік, Валент, Вівіан, Клавдій, Пріск, Феодул, Євтихій, Іван, Ксанф, Іліан, Сисіній, Ангій, Аетій, Флавій, Акакій, Екдікій, Лисимах, Олександр, Ілій, Горгони, Феофіл, Дометіан, Гай, Леонтій, Афанасій, Кирило, Сакердон, Микола, Валерій, Філоктімон, Северіян, Худіон, Мелітон і Аглай.

40 святих: у чому допомагає молитва

Молячись святим перед їхніми образами і читаючи молитву 40 мученикам, віряни просять у них допомоги в прояві стійкості в боротьбі з випробуваннями, рішучості, зміцнення духу.

40 святих: текст молитви
40 святих: текст молитви
Фото: Wikipedia

Допомагає молитва і в годину відчаю, коли у людини, здається, немає вже сил опиратися нещастям, бо приклад мучеників доводить, що навіть найнестерпніші муки можна перенести завдяки вірі та молитвам. У деяких випадках – розв'язати матеріальні проблеми.

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40 святих: молитва

О, святі, славні сорок страстотерпців Христових, що в місті Севастії заради Христа мужньо постраждали. Ви через вогонь та воду пройшовши і як друзі Христові у спокій Небесного Царства увійшовши, щиро молітеся до Пресвятої Трійці за рід християнський, особливо за тих, хто шанує святу пам’ять вашу і з вірою та любов’ю у молитвах звертається до вас.

Виблагайте у Всещедрого Бога прощення гріхів наших і життя нашого виправлення, щоб, у покаянні та нелицемірній любові один до одного перебуваючи, зі сміливістю стали на Страшному Суді Христовому і вашими молитвами праворуч Праведного Судді стали.

О, угодники Божі, будьте нашими захисниками від усіх ворогів видимих та невидимих, щоб під покровом ваших молитов ми визволялися до кінця життя нашого від усякої біди, зла та небезпеки, і так прославляли велике та гідне поклоніння повновладної Тройці: Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Нагадаємо, що раніше ми писали про ритуали та ворожіння в цей день.

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