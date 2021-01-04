4 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 4 січня в історії

Яке сьогодні свято, 4 січня? День хіт-параду, Всесвітній день азбуки Брайля, День Ньютона. День пам'яті святої Анастасії – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Анастасія, Дмитро, Федір.

Сьогодні.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 4 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 4 січня.

4 січня: яке сьогодні свято Фото: Pexels

День хіт-параду відзначається 4 січня на честь того, що цього дня в 1936 році американський журнал Billboard вперше опублікував перелік грамплатівок, які розкуповувалися найкраще. Першим хіт-парад очолив джазовий скрипаль Джо Венуті.

відзначається 4 січня на честь того, що цього дня в 1936 році американський журнал Billboard вперше опублікував перелік грамплатівок, які розкуповувалися найкраще. Першим хіт-парад очолив джазовий скрипаль Джо Венуті. Всесвітній день азбуки Брайля (World Braille Day) – святкується з 2019 року за сприянням ООН на честь дня народження французького тифлопедагога Луї Брайля, винахідника шрифту для сліпих.

– святкується з 2019 року за сприянням ООН на честь дня народження французького тифлопедагога Луї Брайля, винахідника шрифту для сліпих. Всесвітній день тяжіння або День Ньютона (Newton Day) – відзначається щорічно 4 січня, у день народження великого англійського вченого XVII століття, фізика, математика, астронома і всесвітньо визнаного генія Ісаака Ньютона.

– відзначається щорічно 4 січня, у день народження великого англійського вченого XVII століття, фізика, математика, астронома і всесвітньо визнаного генія Ісаака Ньютона. День Незалежності святкує М'янма.

Яке сьогодні свято

4 січня в православній церкві шанується пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці, мучеників Хрисогона, Феодотії, Євода, Євтіхіана та інших.

У народі 4 січня відзначався день Анастасії. Святу Анастасію також називали Узорішительницею за те, що вона прагнула полегшити життя в'язням, які потрапили за грати через свою віру. Вагітні жінки молилися святій Анастасії і просили про благополучне розрішення від уз вагітності. А ще вони вишивали рушники, які під час пологів служили оберегом. Цього дня вся сім'я славила свій рід, особливо матерів.

Прикмети на 4 січня

в день Анастасії вагітним треба їсти пісну кашу, щоб уберегтися від хвороб;

день Анастасії – початок підготовки продуктів до Різдвяного застілля;

якщо хмари цього дня пливуть проти вітру – до снігу;

погода на день Анастасії вказувала, яким буде жовтень.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі

1919 – Рада Східної Галичини ухвалила рішення про приєднання до України.

1959 – Луна-1 (СРСР) стала першим космічним апаратом, який досяг околиць Місяця.

1970 – "Бітлз" востаннє працювали разом під час запису пісні Let It Be.

1985 – в Англії місіс Коттон, перша в світі сурогатна мати, народила дівчинку.

2004 – американський марсохід "Спіріт" здійснив посадку на Марсі.

2010 – в Дубаї відбулося відкриття найвищого, найбільш багатоповерхового будинку і найвищої споруди у світі, 828-метрового хмарочоса Бурдж-Халіфа.

Хто народився 4 січня

1643 – Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог.

1809 – Луї Брайль, французький викладач, винахідник шрифту для сліпих.

1934 – Зураб Церетелі, радянський, грузинський і російський скульптор, живописець.

1941 – Джордж Косматос, американський кінорежисер.

1942 – Джон Маклафлін, англійський гітарист-віртуоз, композитор.

1950 – Віталій Лазаренко, український композитор, поет, художник.

1963 – Тілль Ліндеманн, німецький співак, вокаліст гурту Rammstein.

1965 – Джулія Ормонд, британська актриса театру, кіно і телебачення.

1996 – Емма Маккі, французько-британська актриса кіно і телебачення.

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