Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

4 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

4 січня, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 4 січня в історії

Яке сьогодні свято, 4 січня? День хіт-параду, Всесвітній день азбуки Брайля, День Ньютона. День пам'яті святої Анастасії – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Анастасія, Дмитро, Федір.

Сьогодні.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 4 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 4 січня.

4 січня: яке сьогодні свято
4 січня: яке сьогодні свято
Фото: Pexels

  • День хіт-параду відзначається 4 січня на честь того, що цього дня в 1936 році американський журнал Billboard вперше опублікував перелік грамплатівок, які розкуповувалися найкраще. Першим хіт-парад очолив джазовий скрипаль Джо Венуті.
  • Всесвітній день азбуки Брайля (World Braille Day) – святкується з 2019 року за сприянням ООН на честь дня народження французького тифлопедагога Луї Брайля, винахідника шрифту для сліпих.
  • Всесвітній день тяжіння або День Ньютона (Newton Day) – відзначається щорічно 4 січня, у день народження великого англійського вченого XVII століття, фізика, математика, астронома і всесвітньо визнаного генія Ісаака Ньютона.
  • День Незалежності святкує М'янма.

Яке сьогодні свято

4 січня в православній церкві шанується пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці, мучеників Хрисогона, Феодотії, Євода, Євтіхіана та інших.

Читайте також:
Різдвяний піст 2020-2021: точний календар харчування по днях

У народі 4 січня відзначався день Анастасії. Святу Анастасію також називали Узорішительницею за те, що вона прагнула полегшити життя в'язням, які потрапили за грати через свою віру. Вагітні жінки молилися святій Анастасії і просили про благополучне розрішення від уз вагітності. А ще вони вишивали рушники, які під час пологів служили оберегом. Цього дня вся сім'я славила свій рід, особливо матерів.

Прикмети на 4 січня

  • в день Анастасії вагітним треба їсти пісну кашу, щоб уберегтися від хвороб;
  • день Анастасії – початок підготовки продуктів до Різдвяного застілля;
  • якщо хмари цього дня пливуть проти вітру – до снігу;
  • погода на день Анастасії вказувала, яким буде жовтень.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі

  • 1919 – Рада Східної Галичини ухвалила рішення про приєднання до України.
  • 1959 – Луна-1 (СРСР) стала першим космічним апаратом, який досяг околиць Місяця.
  • 1970 – "Бітлз" востаннє працювали разом під час запису пісні Let It Be.

Читайте також:
Церковні свята і пости в січні 2021 року: детальний православний календар із датами на кожен день

  • 1985 – в Англії місіс Коттон, перша в світі сурогатна мати, народила дівчинку.
  • 2004 – американський марсохід "Спіріт" здійснив посадку на Марсі.
  • 2010 – в Дубаї відбулося відкриття найвищого, найбільш багатоповерхового будинку і найвищої споруди у світі, 828-метрового хмарочоса Бурдж-Халіфа.

Хто народився 4 січня

  • 1643 – Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог.
  • 1809 – Луї Брайль, французький викладач, винахідник шрифту для сліпих.
  • 1934 – Зураб Церетелі, радянський, грузинський і російський скульптор, живописець.
  • 1941 – Джордж Косматос, американський кінорежисер.
  • 1942 – Джон Маклафлін, англійський гітарист-віртуоз, композитор.
  • 1950 – Віталій Лазаренко, український композитор, поет, художник.
  • 1963 – Тілль Ліндеманн, німецький співак, вокаліст гурту Rammstein.
  • 1965 – Джулія Ормонд, британська актриса театру, кіно і телебачення.
  • 1996 – Емма Маккі, французько-британська актриса кіно і телебачення.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Коли щедрують, посівають і колядують в Україні 2021 року Церковні свята і пости в січні 2021 року: детальний православний календар із датами на кожен день Вихідні дні та свята в січні 2021 року в Україні: коли і скільки відпочиваємо
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Классический винегрет готовят только так! Рецепт
Классический винегрет готовят только так! Рецепт

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Температуру 37 надо сбивать: врач из Израиля развенчал миф
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Как очистить сковороду от нагара?
Как очистить сковороду от нагара?
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Ошатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стіл
Ошатний салат "Мімоза": як приготувати страву на святковий стіл

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти