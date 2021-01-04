4 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші свята і події 4 січня в історії
Яке сьогодні свято, 4 січня? День хіт-параду, Всесвітній день азбуки Брайля, День Ньютона. День пам'яті святої Анастасії – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Анастасія, Дмитро, Федір.
Сьогодні.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 4 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 4 січня.
- День хіт-параду відзначається 4 січня на честь того, що цього дня в 1936 році американський журнал Billboard вперше опублікував перелік грамплатівок, які розкуповувалися найкраще. Першим хіт-парад очолив джазовий скрипаль Джо Венуті.
- Всесвітній день азбуки Брайля (World Braille Day) – святкується з 2019 року за сприянням ООН на честь дня народження французького тифлопедагога Луї Брайля, винахідника шрифту для сліпих.
- Всесвітній день тяжіння або День Ньютона (Newton Day) – відзначається щорічно 4 січня, у день народження великого англійського вченого XVII століття, фізика, математика, астронома і всесвітньо визнаного генія Ісаака Ньютона.
- День Незалежності святкує М'янма.
4 січня в православній церкві шанується пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці, мучеників Хрисогона, Феодотії, Євода, Євтіхіана та інших.
У народі 4 січня відзначався день Анастасії. Святу Анастасію також називали Узорішительницею за те, що вона прагнула полегшити життя в'язням, які потрапили за грати через свою віру. Вагітні жінки молилися святій Анастасії і просили про благополучне розрішення від уз вагітності. А ще вони вишивали рушники, які під час пологів служили оберегом. Цього дня вся сім'я славила свій рід, особливо матерів.
Прикмети на 4 січня
- в день Анастасії вагітним треба їсти пісну кашу, щоб уберегтися від хвороб;
- день Анастасії – початок підготовки продуктів до Різдвяного застілля;
- якщо хмари цього дня пливуть проти вітру – до снігу;
- погода на день Анастасії вказувала, яким буде жовтень.
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- 1919 – Рада Східної Галичини ухвалила рішення про приєднання до України.
- 1959 – Луна-1 (СРСР) стала першим космічним апаратом, який досяг околиць Місяця.
- 1970 – "Бітлз" востаннє працювали разом під час запису пісні Let It Be.
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- 2004 – американський марсохід "Спіріт" здійснив посадку на Марсі.
- 2010 – в Дубаї відбулося відкриття найвищого, найбільш багатоповерхового будинку і найвищої споруди у світі, 828-метрового хмарочоса Бурдж-Халіфа.
- 1643 – Ісаак Ньютон, англійський фізик, математик, астроном, філософ, теолог.
- 1809 – Луї Брайль, французький викладач, винахідник шрифту для сліпих.
- 1934 – Зураб Церетелі, радянський, грузинський і російський скульптор, живописець.
- 1941 – Джордж Косматос, американський кінорежисер.
- 1942 – Джон Маклафлін, англійський гітарист-віртуоз, композитор.
- 1950 – Віталій Лазаренко, український композитор, поет, художник.
- 1963 – Тілль Ліндеманн, німецький співак, вокаліст гурту Rammstein.
- 1965 – Джулія Ормонд, британська актриса театру, кіно і телебачення.
- 1996 – Емма Маккі, французько-британська актриса кіно і телебачення.
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