4 травня: яке сьогодні свято, прикмети та що можна робити

Міжнародний день пожежних, Світлий вівторок – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 4 травня

Яке сьогодні свято, 4 травня? Міжнародний день пожежних. Світлий вівторок після Великодня, Іверська ікона Божої Матері – в православному календарі. Проклов день – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Прокл, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 4 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 4 травня.

4 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день пожежних (International Firefighters' Day) – професійне свято було засноване після трагічних подій гасіння лісової пожежі в Австралії у 1998 році, в якому при виконанні службового обов'язку загинули п'ятеро пожежників. Свято приурочене до дня вшановування Святого Флоріана, небесного покровителя пожежників.

– професійне свято було засноване після трагічних подій гасіння лісової пожежі в Австралії у 1998 році, в якому при виконанні службового обов'язку загинули п'ятеро пожежників. Свято приурочене до дня вшановування Святого Флоріана, небесного покровителя пожежників. День Зоряних воєн (Star Wars Day) – неформальне свято, яке 4 травня відзначають шанувальники відомої кіносаги режисера Джоржа Лукаса. Справа в тому, що фраза напуття джедаїв "Хай пребуде з тобою Сила" – May the force be with you була обіграна фанатами і переведена як "Хай пребуде з тобою 4 травня".

– неформальне свято, яке 4 травня відзначають шанувальники відомої кіносаги режисера Джоржа Лукаса. Справа в тому, що фраза напуття джедаїв "Хай пребуде з тобою Сила" – May the force be with you була обіграна фанатами і переведена як "Хай пребуде з тобою 4 травня". Всесвітній день боротьби з астмою (World Asthma Day) – щорічно з 1998 року проводиться в перший вівторок травня під егідою Глобальної ініціативи з астми і ВООЗ з метою привернути увагу людей до проблеми зростання захворюваності на астму і підвищити якість допомоги астматикам.

– щорічно з 1998 року проводиться в перший вівторок травня під егідою Глобальної ініціативи з астми і ВООЗ з метою привернути увагу людей до проблеми зростання захворюваності на астму і підвищити якість допомоги астматикам. День молоді святкує Китай.

святкує Китай. День зелені проводиться в Японії з 2007 року.

Яке сьогодні свято

4 травня в православній церкві відзначається Світлий Вівторок Великоднього тижня. Також у цей день шанується пам'ять священномученика Януарія, єпископа, і з ним мучеників Прокула, Соссія і Фавста, дияконів, Дисидерія, читця, Євтихія і Акутіона, мученика Феодора, що в Пергії, матері його Филипії, Діоскора, Сократа і Діонісія, мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кіндрата, святителя Максиміана, патріарха Константинопольського. Мучеників Христодула й Анастасії Патрських, вбитих в Ахаї, преподобномучеників отців Давидо-Гареджийських. Святкування Іверської ікони Божої Матері.

У народі 4 травня, відзначався Проклов день. Традиційно в цей день було прийнято виходити на вулицю, ставати обличчям до заходу, казати замовляння, що захищають від нечистої сили, щоб від людей відступили злі сили. У вівторок Світлої седмиці наставала черга жінок ходити по гостях, а ось чоловіки залишалися вдома. А ще цього дня проводили народні гуляння, танці та хороводи.

Прикмети на 4 травня

якщо черемха зацвіла рано – до спекотного літа;

в Світлий вівторок після Великодня ще можна було працювати;

також у жодному разі не можна сваритися, лаятися, бажати комусь зла.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 травня

1113 – князь Володимир Мономах вступив на Київський Великокняжий престол.

1715 – день народження складної парасольки.

1838 – було викуплено з кріпацької неволі Тараса Шевченка.

1904 – розпочато виробництво автомобілів "Роллс-Ройс".

1960 – в СРСР стартувала грошова реформа.

1986 – зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів.

Хто народився 4 травня

1655 – Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер, творець фортепіано.

1879 – Леонід Мандельштам, радянський радіофізик.

1889 – Марія Тессейр-Донець, українська оперна співачка.

1929 – Одрі Хепберн, англійська актриса.

1943 – Михайло Шемякін, радянський і російський художник, скульптор.

1987 – Настя Каменських, українська співачка, ведуча.

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