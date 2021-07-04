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4 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 липня, 07:25
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День Військово-Морських сил України, День працівників морського і річкового флоту України – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 4 липня.
4 липня: яке сьогодні свято
4 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 4 липня? День національної поліції України, День судового експерта України, День Військово-Морських сил України, День працівників морського і річкового флоту України. Знайдення мощей преподобного Максима Грека – в православному календарі. Ульянов день – у народному календарі. Іменини святкують: Олексій, Анастасія, Антоній, Василиса, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 4 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 4 липня.

  • День Військово-Морських Сил Збройних сил України – професійне свято військовослужбовців і працівників українських Військово-Морських Сил, який з 2015 року відзначається в першу неділю липня.
  • День працівників морського і річкового флоту – це професійне свято також відзначається щорічно в першу неділю липня в багатьох пострадянських країнах.
  • День національної поліції України – професійне свято працівників правоохоронної системи відзначається щорічно з 2018 року.
  • День судового експерта України – щорічно святкується, починаючи з 2009 року, з метою звернути увагу на проблеми судової експертизи.
  • День незалежності США (Independence Day) – є днем народження Сполучених Штатів Америки як вільної і незалежної країни.

Яке сьогодні свято

4 липня в православній церкві настає 2-га неділя після П’ятдесятниці. Всіх святих землі Української. Новомучеників та сповідників, які в Україні та в інших землях у ХХ ст. за Христа і православну віру постраждали. Шанується пам’ять благовірного Оскольда, першомученика Київського, у святому хрещенні Миколая, мученика Юліана Тарсійського, священномученика Терентія, єпископа Іконійського, преподобного Юлія, пресвітера, і Юліана, диякона, мучеників Арчила ІІ, царя Іверського, і Луарсаба ІІ, царя Карталинського. Всіх преподобних і богоносних отців, що на Святій Горі Афонській просяяли.

У народі 4 липня шанувався Ульянов день. На цей час саме розпускався липовий цвіт, який люди збирали в лікувальних цілях.

Прикмети на 4 липня

  • квітки липи, зібрані в Ульянов день, мають особливу цілющу силу;
  • в Ульянов день не можна рубати липу, інакше можна заблукати в лісі;
  • липа береже людину від пристріту.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 липня

  • 1776 – підписано Декларацію незалежності США від Великобританії.
  • 1862 – Чарльз Доджсон вигадав казку про дівчинку Алісу, а через 3 роки в цей же день видав книгу "Аліса в Країні чудес" під псевдонімом Льюїса Керрола.
  • 1886 – до Нью-Йорка доставлена статуя Свободи.
  • 1941 – закінчилося приєднання Бессарабії і Північної Буковини до СРСР.
  • 1950 – в ефір вийшла радіостанція "Радіо Свобода".

Хто народився 4 липня

  • 1790 – Джордж Еверест, англійський географ, на честь якого названа найвища вершина Землі.
  • 1891 – Петро Панч, український письменник.
  • 1902 – Джордж Мерфі, американський актор, політичний діяч, сенатор США.
  • 1927 – Джина Лоллобриджида, італійська актриса.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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