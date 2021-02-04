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4 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 4 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 4 лютого? Всесвітній день боротьби проти раку. День апостола Тимофія – у православному і народному календарі. Іменини святкують: Анастасія, Гаврило, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Яків.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 4 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 4 лютого.

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
Фото: Depositphotos

  • Всесвітній день боротьби проти раку (World Cancer Day) – це щорічний захід, організований Міжнародним протираковим союзом з 2005 року з метою привернути увагу громадськості до глобальної проблеми раку, небезпеки і значного поширення онкологічних захворювань.
  • День Незалежності святкує Шрі-Ланка.
  • День збройного повстання згадує Ангола.
  • Ріссюн або Початок весни – в Японії відзначається свято Нового року за місячним календарем.

Яке сьогодні свято

4 лютого в православній церкві шанується день пам'яті апостола Тимофія, преподобномученика Анастасія Перського, преподобномученика Анастасія, диякона Києво-Печерського, в Ближніх печерах, преподобного Макарія Жабинського, Белівского чудотворця, мучеників Мануїла, Георгія, Петра, Леонтія, єпископа, Сіонія, Гавриїла, Іоанна, Леонта, Парода, пресвітерів та інших 377.

У народі 4 лютого відзначався Тимофєєв день, який також називали Тимофій-напівзимнік, бо він вважався серединою зими. У цей період чекали на прихід суворих тимофіївських морозів, сильних заметіль і хуртовин. Господарі на Тимофія перевіряли засіки, щоб знати, чи потрібно економити зерно і корми і чи вистачить запасів до нового врожаю. А пасічники в Тимофєєв день прислухалися, як поводилися бджоли у вуликах. Якщо гудіння було неспокійним, значить, із бджолиною сім'єю щось не в порядку.

Прикмети на 4 лютого

  • Тимофєєвський мороз півзими з собою забрав;
  • якщо в морозний день запітніли шибки – до потепління;
  • якщо на склі з'явилися морозні візерунки – до довгих холодів;
  • виглянуло сонце на Тимофія – будет рання весна;
  • снігопад у Тимофєєв день – до хорошого врожаю зернових.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 лютого

  • 1719 – Петро I видав указ про проведення першого перепису населення Російської імперії.
  • 1793 – Другий поділ Речі Посполитої, в результаті якого Волинь і Поділля приєднані до Російської імперії.
  • 1824 – американець Чарльз Гудріч винайшов гумові калоші.
  • 1945 – відкрилася Ялтинська конференція в Лівадійському палаці за участю Рузвельта, Черчілля і Сталіна, які обговорили питання про капітуляцію Німеччини.
  • 2004 – почала роботу соціальна мережа Facebook, заснована студентом Гарвардського університету Марком Цукербергом.

Хто народився 4 лютого

  • 1746 – Тадеуш Костюшко, національний герой Польщі, військовий і політичний діяч.
  • 1873 – Михайло Пришвін, російський радянський письменник, публіцист.
  • 1881 – Григорій Беклемішев, український піаніст, композитор, педагог.
  • 1902 – Мануель Альварес Браво, мексиканський фотограф.
  • 1941 – Джон Стіл, британський музикант, барабанщик групи The Animals.
  • 1948 – Еліс Купер, американський рок-співак, автор пісень.
  • 1985 – Леслі, французька співачка.

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