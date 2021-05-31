31 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день блондинок – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 31 травня

31 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 31 травня? Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день блондинок. День святих отців семи Вселенських соборів – у православному календарі. Федота Вівсяника і Семи дев – у народному календарі. Іменини святкують: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Матрона, Михайло, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Федот, Юліан, Юлія.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 31 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 31 травня.

Всесвітній день блондинок – свято світловолосих жінок, які не згодні з існуючим у суспільстві стереотипом і анекдотами про рівень їхнього інтелекту.

– свято світловолосих жінок, які не згодні з існуючим у суспільстві стереотипом і анекдотами про рівень їхнього інтелекту. Всесвітній день без тютюну (World No Tobacco Day) – свято ООН проводиться під егідою ВООЗ з метою пропаганди відмови людей від куріння.

Яке сьогодні свято

31 травня в православній церкві відзначається понеділок, 5-го тижня після Великодня. Шанується пам'ять святих отців семи Вселенських соборів, мучеників Феодота Анкірського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини та мучениць семи дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Євфрасії, Матрони і Юлії, мучеників Симеона, Ісаака і Вахтисія, Іраклія, Павлина і Венедима, Давида і Таричана.

У народі 31 травня шанувався Федот Вівсяник і Сім дів. Цього дня спостерігали за дубовим листям, а ще сіяли льон.

Прикмети на 31 травня

якщо на дубах вже з'явилося листя – до хорошого врожаю ярих;

з дуба почало падати зелене листя – рік буде голодним;

сонце сідає в хмари – до дощу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 31 травня

1836 – в Англії запатентовано гребний гвинт.

1859 – у Вестмінстерському палаці в Лондоні запущено годинник Біг-Бен.

1879 – у Німеччині запущена перша в світі електрична залізниця.

1868 – день народження велоспорту.

1884 – день народження кукурудзяних пластівців.

1946 – у Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова.

Хто народився 31 травня

1908 – Ян Фрід, радянський комедійний кінорежисер.

1930 – Клінт Іствуд, американський кіноактор і режисер.

1933 – Георгій Бурков, радянський актор театру і кіно.

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