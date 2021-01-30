30 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 30 січня в історії

Яке сьогодні свято, 30 січня? Міжнародний день круассана, Всесвітній день допомоги хворим на проказу. День пам'яті святого Антонія – в православному календарі. Антон-Перезимник – у народному календарі. Іменини святкують: Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Савелій.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 30 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 30 січня.

30 січня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день круассана святкують кулінари і любителі цієї популярної випічки.

святкують кулінари і любителі цієї популярної випічки. Всесвітній день допомоги хворим на проказу – був заснований ООН у 1953 році на честь Рауля Фоллеро, який присвятив своє життя боротьбі з хворобою Хансена – проказою.

– був заснований ООН у 1953 році на честь Рауля Фоллеро, який присвятив своє життя боротьбі з хворобою Хансена – проказою. День фахівця військово-соціального управління ЗСУ – був встановлений у 2011 році згідно з наказом міністра оборони України.

– був встановлений у 2011 році згідно з наказом міністра оборони України. День пам'яті борців за незалежність вшановує Індія.

вшановує Індія. День працівників митниці відзначає Азербайджан.

Яке сьогодні свято

30 січня в православній церкві вшановується поклоніння першому пустельнику і ченцеві Антонію Великому, шанується пам'ять преподобного Антонія Димського, преподобного Антонія Черноезерського.

У народі 30 січня відзначається день Антона-перезимника, також цей день називали Антоніна-половина. Це означало, що половина зими залишилася позаду, а попереду вже відчувається весна. Однак на Антона ще не вірили теплій погоді, тому що далі тривали холоди. На Антона-перезимника люди віднаджували присстріт: поперек доріжки, що веде до будинку, гострим серпом креслили лінію. Вірили, що так можна відсікти неприємності, і вони не прийдуть у дім.

Прикмети на 30 січня

прийшла Антоніна – зими половина;

перезимник теплом обнадіє, а потім обдурить – все морозом стягне;

якщо небо в Антонов день було хмарним – чекати на хуртовини.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 січня

1868 – в Росії опублікована книга Чарльза Дарвіна про природний добір.

1894 – Чарльз Кінг отримав патент на відбійний молоток.

1924 – заснована кіностудія Мосфільм.

1935 – американський сейсмолог Чарльз Ріхтер запропонував особливу шкалу для вимірювання магнітуди землетрусів – шкалу Ріхтера.

1969 – відбувся останній імпровізований концерт The Beatles на даху студії Apple Corps в Лондоні.

1992 – Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ).

2004 – створена перша стаття Вікіпедії українською мовою.

Хто народився 30 січня

1900 – Ісаак Дунаєвський, радянський композитор.

1923 – Леонід Гайдай, радянський кінорежисер, сценарист, актор.

1925 – Дуглас Карл Енгельбарт, американський комп'ютерник, творець комп'ютерної миші.

1925 – Дороті Мелоун, американська кіноактриса.

1930 – Всеволод Нестайко, український дитячий письменник.

1951 – Філ Коллінз, британський співак і композитор.

1974 – Олівія Колман, британська актриса кіно і телебачення.

1974 – Крістіан Бейл, британський актор.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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