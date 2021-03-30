30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 30 березня в історії

Яке сьогодні свято, 30 березня? День прогулянки парком. Преподобного Олексія, чоловіка Божого – в православному календарі. Олексій Теплий – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Віктор, Гаврило, Макар, Павло.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 30 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 30 березня.

30 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День прогулянки парком (Take a Walk in the Park Day) – неофіційне екологічне свято, особливо актуальне для людей, що живуть у мегаполісах, проводиться з метою привернення уваги суспільства до такого корисного і простого виду відпочинку на свіжому повітрі.

– неофіційне екологічне свято, особливо актуальне для людей, що живуть у мегаполісах, проводиться з метою привернення уваги суспільства до такого корисного і простого виду відпочинку на свіжому повітрі. Національний день лікарів – професійне свято відзначається в Америці з 1933 року, а офіційний статус набуло у 1990 році.

– професійне свято відзначається в Америці з 1933 року, а офіційний статус набуло у 1990 році. День захисту землі відзначається в Палестині.

Яке сьогодні свято

30 березня в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина, святителя Патрикия, просвітителя Ірландії.

У народі 30 березня шанувався Олексій Теплий. В цей період вже йшло бурхливе танення снігів. Зазвичай від цього дня риба підпливала близько до поверхні води, тож рибалка була вдалою. Люди пересідали з саней на вози, для цього переставляли голоблі. Також на Олексія починали збирати березовий сік і бруньки, а потім готували з них зілля.

Прикмети на 30 березня

які струмки на Олексія, таким буде і розлив;

якщо на Олексія багато води – так само широко розіллється по траві.

на Олексія вже не можна їздити на санях, інакше можна надовго застрягти в дорозі.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 березня

1791 – Національні збори Франції ввели визначення метра: одна сорокамільйонна частина довжини паризького меридіана.

1856 – підписанням Паризького мирного договору завершилася Кримська війна 1853-1856 рр.

1858 – американець Хаймен Ліпмен запатентував олівець із гумкою на іншому кінці.

1860 – російський імператор Олександр II оголосив про початок розробки Селянської реформи, що скасовує кріпосне право.

1867 – було підписано російсько-американський Договір, за яким Америка придбала у Росії Аляску з Алеутскими островами за 7,2 млн доларів.

1879 – відбулося перше виконання опери П. І. Чайковського "Євгеній Онєгін".

1922 – в Києві створено театр-студію "Березіль", нинішній Харківський український драмтеатр.

1946 – церемонія вручення "Оскарів" вперше транслювалася по радіо.

1981 – в СРСР було вперше введено літній час.

1987 – картину Ван Гога "Соняшники" продано майже за 40 млн доларів на лондонському аукціоні.

Хто народився 30 березня

1746 – Франсиско Хосе де Гойя, видатний іспанський художник, живописець, гравер.

1844 – Поль Верлен, французький поет-символіст.

1853 – Вінсент Ван Гог, відомий голландський художник-постімпрессіоніст.

1891 – Борис Романицький, український радянський актор, режисер театру.

1937 – Уоррен Бітті, американський актор, кінорежисер, продюсер.

1945 – Ерік Клептон, англійський рок-музикант, гітарист, співак, композитор.

1963 – Олексій Михайличенко, радянський український футболіст, олімпійський чемпіон, тренер.

1964 – Трейсі Чапмен, американська співачка, автор пісень.

1968 – Селін Діон, канадська співачка, автор пісень, актриса, композитор.

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