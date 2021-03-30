Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 30 березня в історії

Яке сьогодні свято, 30 березня? День прогулянки парком. Преподобного Олексія, чоловіка Божого – в православному календарі. Олексій Теплий – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Віктор, Гаврило, Макар, Павло.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 30 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 30 березня.

30 березня: яке сьогодні свято
30 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • День прогулянки парком (Take a Walk in the Park Day) – неофіційне екологічне свято, особливо актуальне для людей, що живуть у мегаполісах, проводиться з метою привернення уваги суспільства до такого корисного і простого виду відпочинку на свіжому повітрі.
  • Національний день лікарів – професійне свято відзначається в Америці з 1933 року, а офіційний статус набуло у 1990 році.
  • День захисту землі відзначається в Палестині.

Яке сьогодні свято

30 березня в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина, святителя Патрикия, просвітителя Ірландії.

У народі 30 березня шанувався Олексій Теплий. В цей період вже йшло бурхливе танення снігів. Зазвичай від цього дня риба підпливала близько до поверхні води, тож рибалка була вдалою. Люди пересідали з саней на вози, для цього переставляли голоблі. Також на Олексія починали збирати березовий сік і бруньки, а потім готували з них зілля.

Прикмети на 30 березня

  • які струмки на Олексія, таким буде і розлив;
  • якщо на Олексія багато води – так само широко розіллється по траві.
  • на Олексія вже не можна їздити на санях, інакше можна надовго застрягти в дорозі.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 березня

  • 1791 – Національні збори Франції ввели визначення метра: одна сорокамільйонна частина довжини паризького меридіана.
  • 1856 – підписанням Паризького мирного договору завершилася Кримська війна 1853-1856 рр.
  • 1858 – американець Хаймен Ліпмен запатентував олівець із гумкою на іншому кінці.
  • 1860 – російський імператор Олександр II оголосив про початок розробки Селянської реформи, що скасовує кріпосне право.
  • 1867 – було підписано російсько-американський Договір, за яким Америка придбала у Росії Аляску з Алеутскими островами за 7,2 млн доларів.
  • 1879 – відбулося перше виконання опери П. І. Чайковського "Євгеній Онєгін".
  • 1922 – в Києві створено театр-студію "Березіль", нинішній Харківський український драмтеатр.
  • 1946 – церемонія вручення "Оскарів" вперше транслювалася по радіо.
  • 1981 – в СРСР було вперше введено літній час.
  • 1987 – картину Ван Гога "Соняшники" продано майже за 40 млн доларів на лондонському аукціоні.

Хто народився 30 березня

  • 1746 – Франсиско Хосе де Гойя, видатний іспанський художник, живописець, гравер.
  • 1844 – Поль Верлен, французький поет-символіст.
  • 1853 – Вінсент Ван Гог, відомий голландський художник-постімпрессіоніст.
  • 1891 – Борис Романицький, український радянський актор, режисер театру.
  • 1937 – Уоррен Бітті, американський актор, кінорежисер, продюсер.
  • 1945 – Ерік Клептон, англійський рок-музикант, гітарист, співак, композитор.
  • 1963 – Олексій Михайличенко, радянський український футболіст, олімпійський чемпіон, тренер.
  • 1964 – Трейсі Чапмен, американська співачка, автор пісень.
  • 1968 – Селін Діон, канадська співачка, автор пісень, актриса, композитор.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою Вихідні дні та свята у квітні 2021 року в Україні Церковні свята і пости у квітні 2021 року: детальний православний календар з датами на кожен день
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Из творога и печенья. Рецепт быстрого торта без выпекания
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук

Популярні статті

Вчора, 17:26Зірково

"Ді Капріо де?": Ольга Сумська в одному рушнику в душі заспівала хіт з "Титаніка" (відео)

Вчора, 15:24Зірково

Завідувач "Вовчиць": як Олег Винник став викладачем і чому вчить студентів

Вчора, 14:45Зірково

"Пішла по стопах президента": Оля Полякова розлютилася на учасника шоу "Маска" і зламала олівець

Вчора, 13:56Фаново

День сміху: звідки з'явилося свято і яку історію має 1 квітня

Вчора, 12:50Зірково

У Мережі обговорюють зовнішній вигляд сина Наташі Корольової: Він нетрадиційної орієнтації?

Вчора, 12:32Зірково

ЗМІ розкрили вартість двоповерхового особняка Насті Каменських і Потапа (фото)

Вчора, 10:29Смачно

Як приготувати пісний майонез: 5 простих рецептів

Вчора, 05:16Психо

Гороскоп на сьогодні 29 березня для всіх знаків зодіаку: Козероги, запалюйте!

28 березняЗірково

"Захотілося змін": Регіна Тодоренко зробила трендову стрижку вперше за 23 роки

28 березняЗірково

Дружину Петросяна порівняли зі старою Шапокляк: відповідь зірки

28 березняЗірково

"Привітайте мене": колишній Анастасії Заворотнюк одружився вдруге

28 березняПсихо

Гороскоп на тиждень 28 березня – 3 квітня: всі знаки зодіаку

28 березняEvents

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

27 березняEvents

Песах-2021: яскраві листівки і картинки з єврейською Пасхою

27 березняЗірково

LOBODA подає до суду на пластичного хірурга: що говорить лікар (відео)

27 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 27 березня: Овен буде бодрячком, а на Тельців чекають знайомства і спілкування

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Мутация продолжается: названы новые симптомы коронавируса
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти