30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші події 30 березня в історії
Яке сьогодні свято, 30 березня? День прогулянки парком. Преподобного Олексія, чоловіка Божого – в православному календарі. Олексій Теплий – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Віктор, Гаврило, Макар, Павло.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 30 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 30 березня.
- День прогулянки парком (Take a Walk in the Park Day) – неофіційне екологічне свято, особливо актуальне для людей, що живуть у мегаполісах, проводиться з метою привернення уваги суспільства до такого корисного і простого виду відпочинку на свіжому повітрі.
- Національний день лікарів – професійне свято відзначається в Америці з 1933 року, а офіційний статус набуло у 1990 році.
- День захисту землі відзначається в Палестині.
30 березня в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина, святителя Патрикия, просвітителя Ірландії.
У народі 30 березня шанувався Олексій Теплий. В цей період вже йшло бурхливе танення снігів. Зазвичай від цього дня риба підпливала близько до поверхні води, тож рибалка була вдалою. Люди пересідали з саней на вози, для цього переставляли голоблі. Також на Олексія починали збирати березовий сік і бруньки, а потім готували з них зілля.
Прикмети на 30 березня
- які струмки на Олексія, таким буде і розлив;
- якщо на Олексія багато води – так само широко розіллється по траві.
- на Олексія вже не можна їздити на санях, інакше можна надовго застрягти в дорозі.
- 1791 – Національні збори Франції ввели визначення метра: одна сорокамільйонна частина довжини паризького меридіана.
- 1856 – підписанням Паризького мирного договору завершилася Кримська війна 1853-1856 рр.
- 1858 – американець Хаймен Ліпмен запатентував олівець із гумкою на іншому кінці.
- 1860 – російський імператор Олександр II оголосив про початок розробки Селянської реформи, що скасовує кріпосне право.
- 1867 – було підписано російсько-американський Договір, за яким Америка придбала у Росії Аляску з Алеутскими островами за 7,2 млн доларів.
- 1879 – відбулося перше виконання опери П. І. Чайковського "Євгеній Онєгін".
- 1922 – в Києві створено театр-студію "Березіль", нинішній Харківський український драмтеатр.
- 1946 – церемонія вручення "Оскарів" вперше транслювалася по радіо.
- 1981 – в СРСР було вперше введено літній час.
- 1987 – картину Ван Гога "Соняшники" продано майже за 40 млн доларів на лондонському аукціоні.
- 1746 – Франсиско Хосе де Гойя, видатний іспанський художник, живописець, гравер.
- 1844 – Поль Верлен, французький поет-символіст.
- 1853 – Вінсент Ван Гог, відомий голландський художник-постімпрессіоніст.
- 1891 – Борис Романицький, український радянський актор, режисер театру.
- 1937 – Уоррен Бітті, американський актор, кінорежисер, продюсер.
- 1945 – Ерік Клептон, англійський рок-музикант, гітарист, співак, композитор.
- 1963 – Олексій Михайличенко, радянський український футболіст, олімпійський чемпіон, тренер.
- 1964 – Трейсі Чапмен, американська співачка, автор пісень.
- 1968 – Селін Діон, канадська співачка, автор пісень, актриса, композитор.
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