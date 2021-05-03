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3 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:00

День Сонця, Поливаний понеділок – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 3 травня

Яке сьогодні свято 3 травня? Всесвітній день свободи преси, День Сонця. Світлий або Поливаний понеділок після Великодня – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, якt православне свято в українців 3 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 3 травня.

3 травня: яке сьогодні свято
3 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день свободи преси (World Press Freedom Day) був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в 1993 році з метою нагадати суспільству, що свобода вираження думок є основним правом, закріпленими у Загальній декларації прав людини.
  • Всесвітній день Сонця (Sun Day) відзначається 3 травня у багатьох країнах з ініціативи Європейського відділення Міжнародного товариства сонячної енергії, починаючи з 1994 року, і присвячений найважливішій для нас зірці, біля якої виникла Земля, і на ній з'явилося життя.
  • День кондитера відзначається 3 травня в деяких пострадянських країнах, передумовою якого є заснування в 1932 році Всесоюзного науково-дослідного інституту кондитерської промисловості.
  • День Конституції відзначають Японія і Польща.

Яке сьогодні свято

3 травня в православній церкві відзначається Світлий понеділок, який починає Великодній тиждень. Також цього дня шанується пам'ять преподобного Феодора Трихини, святителів Григорія і Анастасія Синаїта, патріархів Антіохійських, преподобного Анастасія, ігумена Синайської гори, мученика немовляти Гавриїла Бєлостоцького. Святкування Кіпрської ікони Божої Матері

У народі 3 травня, в перший день після Великодня, відзначається мокрий або Поливаний понеділок. У цей день за традицією хлопці обливають водою дівчат з ніг до голови, щоб ті були красивими і здоровими. Цей обряд пов'язаний із весняним очищенням тіла і душі за допомогою води, яку здавна наділяли цілющими властивостями, особливо під час церковних свят. А дівчата натомість обдаровують хлопців крашанками.

Прикмети на 3 травня

  • хто потрапив під потоки води в Поливаний понеділок – той отримає здоров'я та очищення;
  • якщо хлопці облили незаміжню дівчину – до швидкого весілля;
  • у другий день Великодня не можна працювати, будувати, копати, прибирати, шити, прати і готувати;
  • також цього дня в жодному разі не можна сваритися, лаятися, засуджувати, бажати комусь зла.

Цікаві і важливі події в Україні та всьому світі 3 травня

  • 1494 – Христофор Колумб відкрив Ямайку.
  • 1791 – Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня.
  • 1904 – американець Джордж Паркер запатентував свою першу письмову ручку.
  • 1995 – в незалежній Україні встановлено перший орден – Богдана Хмельницького.
  • 1997 – Майкл Джексон посів перше місце в британському хіт-параді з піснею Blood on the Dancefloor.

Хто народився 3 травня

  • 1874 – Франсуа Коті, французький парфумер.
  • 1897 – Януарий Бортник, український режисер і актор.
  • 1900 – Микола Яковченко, український радянський актор театру і кіно.
  • 1933 – Джеймс Браун, американський співак, "хрещений батько соулу".
  • 1956 – Наталія Андрейченко, російська актриса театру і кіно.

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