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3 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 3 березня в історії

Яке сьогодні свято, 3 березня? Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи. День пам'яті святителів Льва, Агапіта, Флавіана – в православному календарі. День Ярило з вівсянкою – в народному календарі. Іменини святкують: Ганна, Василь, Віктор, Володимир, Кузьма, Лев, Павло.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 3 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 3 березня.

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3 березня: яке сьогодні свято
3 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день письменника (World Day of the writer) – це професійне свято було засновано в 1986 році за рішенням 48-го конгресу Міжнародного ПЕН-клубу, який виступав на захист свободи друку, проти довільного застосування цензури і придушення свободи слова.
  • Всесвітній день дикої природи (World Wildlife Day) – проводиться під егідою ООН з 2013 року з метою підвищити рівень обізнаності людей в питаннях дикої фауни і флори.
  • Міжнародний день охорони здоров'я вуха і слуху (International Day for Ear and Hearing) був заснований ВООЗ з метою протидії небезпечному слуханню і поширенню глухоти серед людей.
  • День визволення Болгарії від османського ярма – національне свято відзначається на честь перемоги Росії в російсько-турецькій війні 1877-1878 років, в результаті якої країна здобула незалежність.
  • День Державного прапора Киргизької Республіки святкується з 2009 року.
  • День матері в Грузії щорічно відзначається 3 березня, починаючи з 1991 року.
  • Хіна мацурі – свято дівчаток в Японії здавна відзначалося в 3-й день 3-го місяця.

Яке сьогодні свято

3 березня в православній церкві шанується день пам'яті святителя Льва, папи Римського, святителя Агапіта, сповідника, єпископа Синадського, святителя Флавіана, сповідника, патріарха Константинопольського, преподобного Косми Яхромського.

У народі 3 березня відзначався день Ярило з вівсянкою. Вважалося, що цього дня сам Бог брався за соху і борону, перевіряючи, наскільки вони готові до весняних польових робіт. Тому господарі оглядали весь свій інвентар і при необхідності несли його до коваля у ремонт. А ще цього дня шанували маленьку пташку-вівсянку, бо вважали її передвісницею швидкого тепла.

Прикмети на 3 березня

  • якщо в цей день прилетіла вівсянка – до швидкого тепла;
  • Ярила сьогодні топить сніг, не шкодуючи сил;
  • багато снігу – влітку буде багато хліба;
  • багато води – багато сіна і трави;
  • у день Ярила зверху тече, а знизу морозить.

Цікаві і важливі події в Україні та всьому світі 3 березня

  • 1639 – коледж, заснований в Бостоні (США), отримав ім'я Гарвард на честь мецената Джона Гарварда.
  • 1861 – російський імператор Олександр II скасував у Росії кріпацтво.
  • 1863 – Конгрес США прийняв постанову про насильницьке переселення всіх індійців з штату Канзас до резервацій.
  • 1866 – в Києві відкрита публічна бібліотека (нині Національна парламентська бібліотека України).
  • 1913 – напередодні інавгурації президента США Вудро Вільсона у Вашингтоні відбулася хода 5000 жінок, які потребували надання всім громадянам країни рівного права голосу.
  • 1917 – в Києві організована Українська Центральна Рада (УЦР).
  • 1921 – канадський фізіолог Фредерік Грант Бантінг відкрив гормон інсулін.
  • 1947 – почав діяти перший агрегат відновленої Дніпровської ГЕС.
  • 1955 – Елвіс Преслі вперше з'явився на телебаченні.

Хто народився 3 березня

  • 1896 – Іван Паторжинський, український співак, педагог.
  • 1911 – Джин Харлоу, американська актриса, кінозірка, секс-символ 1930-х рр.
  • 1912 – Лев Ребет, український публіцист, адвокат.
  • 1918 – Арнольд Ньюман, американський фотограф.
  • 1958 – Міранда Річардсон, британська кіноактриса.
  • 1964 – Лаура Херрінг, американська модель, актриса.
  • 1 970 – Джулі Боуен, американська актриса.
  • 1982 – Джессіка Біл, американська актриса, модель, співачка.
  • 1982 – Аїда Ніколайчук, українська співачка.

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