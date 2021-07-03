3 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день Дніпра, Міжнародний день кооперативів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 3 липня.

3 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 3 липня? Міжнародний день Дніпра, Міжнародний день кооперативів. День святого Мефодія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Наум, Микола, Римма, Хома.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 3 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 3 липня.

Міжнародний день кооперативів (International Day of Cooperatives) – починаючи з 1993 року проводиться першої суботи липня під егідою ООН.

– починаючи з 1993 року проводиться першої суботи липня під егідою ООН. Міжнародний день Дніпра – екологічне свято відзначається щорічно першої суботи липня, починаючи з 2003 року, і присвячене одній з найспокійніших і найвеличніших рівнинних річок Європи.

– екологічне свято відзначається щорічно першої суботи липня, починаючи з 2003 року, і присвячене одній з найспокійніших і найвеличніших рівнинних річок Європи. Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag Free Day) – цей екологічний день був організований з метою збереження навколишнього середовища від пластику.

– цей екологічний день був організований з метою збереження навколишнього середовища від пластику. День в стороні від сонця (Stay Out of the Sun Day) – незвичайне свято, що закликає людей побути в тіні і дати шкірі відпочити від жарких сонячних променів.

– незвичайне свято, що закликає людей побути в тіні і дати шкірі відпочити від жарких сонячних променів. День незалежності – святкує Білорусь і Алжир.

Яке сьогодні свято

3 липня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського, мучеників Інни, Пінни та Римми, мучеників Аристоклія, пресвітера, Димитріана, диякона, і Афанасія, читця, святителя Левкія, сповідника, єпископа Врунтисіопольського, святителя Мини, єпископа Полоцького.

У народі 3 липня шанувався Мефодій Перепелятник. Зазвичай до цього дня поспівали хліби і зліталися птахи перепілки, а також починався сезон легкого полювання.

Прикмети на 3 липня

важливо на Мефодія підстрелити перепілку, тоді мисливця супроводжуватиме удача;

дощ на Мефодія йтиме ще 40 днів;

якщо на Мефодія павук плете павутину – буде сухо і ясно;

а ось якщо павутини немає – на дощову погоду.

Цікаві і важливі події в Україні та всьому світі 3 липня

1885 – в Америці українські емігранти створили перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая".

1916 – в Лондоні відбувся суд у справі про катастрофу лайнера "Титанік".

1928 – в Америці в продажу з'явилися перші телевізори.

Хто народився 3 липня

1883 – Франц Кафка, чеський письменник і філософ.

1927 – Кен Рассел, англійський кінорежисер.

1932 – Вадим Іллєнко, український оператор і режисер.

1962 – Том Круз, американський актор, режисер, продюсер.

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