3 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке сьогодні свято, 3 липня? Міжнародний день Дніпра, Міжнародний день кооперативів. День святого Мефодія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Наум, Микола, Римма, Хома.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 3 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 3 липня.
- Міжнародний день кооперативів (International Day of Cooperatives) – починаючи з 1993 року проводиться першої суботи липня під егідою ООН.
- Міжнародний день Дніпра – екологічне свято відзначається щорічно першої суботи липня, починаючи з 2003 року, і присвячене одній з найспокійніших і найвеличніших рівнинних річок Європи.
- Міжнародний день відмови від поліетиленових пакетів (International Plastic Bag Free Day) – цей екологічний день був організований з метою збереження навколишнього середовища від пластику.
- День в стороні від сонця (Stay Out of the Sun Day) – незвичайне свято, що закликає людей побути в тіні і дати шкірі відпочити від жарких сонячних променів.
- День незалежності – святкує Білорусь і Алжир.
Яке сьогодні свято
3 липня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Мефодія, єпископа Патарського, мучеників Інни, Пінни та Римми, мучеників Аристоклія, пресвітера, Димитріана, диякона, і Афанасія, читця, святителя Левкія, сповідника, єпископа Врунтисіопольського, святителя Мини, єпископа Полоцького.
У народі 3 липня шанувався Мефодій Перепелятник. Зазвичай до цього дня поспівали хліби і зліталися птахи перепілки, а також починався сезон легкого полювання.
Прикмети на 3 липня
- важливо на Мефодія підстрелити перепілку, тоді мисливця супроводжуватиме удача;
- дощ на Мефодія йтиме ще 40 днів;
- якщо на Мефодія павук плете павутину – буде сухо і ясно;
- а ось якщо павутини немає – на дощову погоду.
Цікаві і важливі події в Україні та всьому світі 3 липня
- 1885 – в Америці українські емігранти створили перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая".
- 1916 – в Лондоні відбувся суд у справі про катастрофу лайнера "Титанік".
- 1928 – в Америці в продажу з'явилися перші телевізори.
Хто народився 3 липня
- 1883 – Франц Кафка, чеський письменник і філософ.
- 1927 – Кен Рассел, англійський кінорежисер.
- 1932 – Вадим Іллєнко, український оператор і режисер.
- 1962 – Том Круз, американський актор, режисер, продюсер.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
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