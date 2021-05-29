29 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день здорового травлення – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 29 травня

29 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 29 травня? Всесвітній день здорового травлення. День святого Федора – у православному і народному календарі. Іменини святкують Олександр, Георгій, Єфрем, Касіян, Лаврентій, Федір.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 29 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 29 травня.

Всесвітній день здорового травлення (World Digestive Health Day) – щорічно відзначається 29 травня на честь прийняття у 1958 році Статуту Всесвітньої організації гастроентерологів.

Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй (International Day of United Nations Peacekeepers) – вшановується з 2003 року як данина пам'яті загиблим і знак поваги людям, які служили в складі операцій ООН з підтримання миру.

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження – щорічно святкують в Україні в останню суботу травня.

Яке сьогодні свято

29 травня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Феодора Освяченого, преподобних отців, що в лаврі святителя Савви були побиті, святителя Олександра, єпископа Єрусалимського, мучеників Віта, Модеста і Крискентія, блаженного отроковиці Музи, святителя Георгія ІІ, єпископа Мітиленського.

У народі 29 травня шанувався Федір Житник. Цей день вважався останнім, коли можна робити посів ярих. На стіл зазвичай подавали яку-небудь кашу.

Прикмети на 29 травня

на Федора Житника добре сіяти жито;

на Федора зацвіла горобина – значить, настало справжнє літо;

якщо гримить грім – до хорошого врожаю зерна.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 травня

1630 – підписано Переяславську угоду між козацькою старшиною і польським гетьманом.

1802 – фізик В. Петров відкрив явище електричної дуги.

1900 – у США зареєстрована торгова марка "Ескалатор", що згодом дала назву відомим підйомникам .

підйомникам 1953 – альпіністи Т. Норгей і Е. Хілларі підкорили Джомолунгму (Еверест), найвищу гору на планеті – 8848 м.

1964 – у Києві відкрився найбільший в СРСР ботанічний сад.

Хто народився 29 травня

1874 – Гілберт Кіт Честертон, англійський письменник, автор детективів.

1878 – Петро Карманський, український поет і перекладач.

1899 – Фавст Лопатинський, український актор, режисер, сценарист.

1905 – Ольга Благовидова, українська співачка.

1953 – Олександр Абдулов, радянський актор.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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