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29 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 червня, 07:25
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Міжнародний день тропіків, День апостолів Петра і Павла у католиків – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 29 червня.
29 червня: яке сьогодні свято
29 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 29 червня? Міжнародний день тропіків. День святих апостолів Петра і Павла – у католиків. День святого Тихона – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Єфрем, Костянтин, Михайло, Петро, Тихон.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 29 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 29 червня.

  • Міжнародний день тропіків (International Day of the Tropics) – щорічно проводиться під егідою ООН з 2016 року з метою висвітлення проблем народів, які проживають на території тропічної природної зони.
  • День пам'яті Винної битви (Batalla del Vino) – щорічний фестиваль вина проводиться в Іспанії, Венесуелі, Колумбії, Чилі, Коста-Ріці, Мальті, Перу та інших країнах.

Яке сьогодні свято

29 червня в православній церкві шанується пам'ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського, священномученика Тигрія, пресвітера, і мученика Євтропія, читця.

Західні християни відзначають День святих апостолів Петра і Павла – учнів Христа, які проповідували і поширювали вчення Євангелія по всьому світу.

У народі 29 червня вшановували Тихона Тихого. За спостереженнями людей, цього дня земля йде тихіше, звірі ховаються по норах і навіть птахи затихають, крім солов'я, який виводить свої трелі до самого Петрового дня, 12 липня.

Прикмети на 29 червня

  • на Тихона Сонце йде тихіше;
  • у Землі найтихіший хід на рік;
  • на Тихона завершується пізня сівба ярих.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 червня

  • 1916 – перший політ літака "Боїнг".
  • 1945 – Закарпатті приєдналося до УРСР.
  • 1964 – день народження пульта дистанційного керування телевізором.
  • 1974 – британський музичний хіт-парад очолив француз Шарль Азнавур з піснею She.
  • 2007 – в Америці надійшов у продаж перший iPhone.

Хто народився 29 червня

  • 1798 – Джакомо Леопарді, італійський філософ і поет.
  • 1900 – Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник і льотчик.
  • 1934 – Людмила Сосюра, українська актриса театру і кіно.
  • 1948 – Ян Пейс, англійський музикант, ударник групи Deep Purple.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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