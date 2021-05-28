28 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Останній дзвоник, Європейський День сусідів – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 28 травня

28 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 28 травня? Останній дзвоник, Європейський день сусідів, Міжнародний день жіночого здоров'я. День святого Пахомія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Дмитро, Макар, Памфіл, Пахом.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 28 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 28 травня.

Останній дзвоник пролунає 28 травня у багатьох школах України. Однак через карантин і перерви у навчанні в багатьох регіонах дати закінчення навчального року можуть варіюватися і припадати не тільки на травень, але і на червень.

пролунає 28 травня у багатьох школах України. Однак через карантин і перерви у навчанні в багатьох регіонах дати закінчення навчального року можуть варіюватися і припадати не тільки на травень, але і на червень. Європейський День сусідів (European Neighbours Day) – свято було засноване в Парижі у 1990 році і відзначається щорічно в одну з п'ятниць травня з метою зміцнення соціальних зв'язків і об'єднання людей для боротьби з ізоляцією.

– свято було засноване в Парижі у 1990 році і відзначається щорічно в одну з п'ятниць травня з метою зміцнення соціальних зв'язків і об'єднання людей для боротьби з ізоляцією. Міжнародний день жіночого здоров'я (International Day of Action for Women`s Health) – відзначається з 1987 року з метою нагадати світові про важливість і значення здоров'я жінки для майбутнього будь-якої нації.

– відзначається з 1987 року з метою нагадати світові про важливість і значення здоров'я жінки для майбутнього будь-якої нації. Всеукраїнський день краєзнавства – щорічне професійне свято краєзнавців було введене з 2017 року.

– щорічне професійне свято краєзнавців було введене з 2017 року. День прикордонника відзначається в багатьох пострадянських країнах.

відзначається в багатьох пострадянських країнах. День республіки святкується в Азербайджані, Вірменії, Непалі.

Яке сьогодні свято

28 травня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаї, єпископа Ростовського, чудотворця, преподобного Ісаї Києво-Печерського, преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського.

У народі 28 травня шанувався Пахом бокогрій, прозваний так, тому що з цього дня ставало вже по-літньому тепло.

Прикмети на 28 травня

якщо на Пахома схід сонця багряний – до грозового літа;

тепло на Пахома – літо також буде теплим.

на Пахома сіяли решту пшениці;

жодні інші рослини садити на Пахома не можна, тому що вони пропадуть.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 травня

1756 – день народження популярного соусу майонез.

1763 – в Києві відкрилася школа з навчання живопису.

1830 – президент США Ендрю Джексон підписав закон про переселення індіанців, який дозволив виганяти індіанців з їхніх земель і позбавив їх громадянських прав і свобод.

1925 – в Харкові стартувала Всеукраїнська конференція з краєзнавства в ході якої був створений Український комітет краєзнавства.

1957 – в США заснована Національна академія грамзапису, яка вручає найпрестижніші нагороди в світі музики "Греммі".

Хто народився 28 травня

1779 – Томас Мур, англійський поет, автор пісень і балад.

1877 – Максиміліан Волошин, російський поет, перекладач, художник.

1908 – Ян Флемінг, англійський письменник, автор романів про Джеймса Бонда.

1968 – Кайлі Міноуг, австралійська поп-співачка.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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