27 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 27 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 27 лютого? Всесвітній день неурядових організацій, День білого ведмедя. День пам'яті святого рівноапостольного Кирила – в православному календарі. Кирило Весновказівник – у народному календарі. Іменини святкують: Георгій, Ісаакій, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаїл, Трифон, Федір.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 27 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 27 лютого.

27 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день полярного ведмедя (International Polar Bear Day) або День білого ведмедя щорічно відзначається 27 лютого за ініціативи громадської організації Polar Bear International (PBI) з метою поширення інформації та охорони найбільшого наземного хижака планети.

щорічно відзначається 27 лютого за ініціативи громадської організації Polar Bear International (PBI) з метою поширення інформації та охорони найбільшого наземного хижака планети. Всесвітній день неурядових організацій (World NGO Day) був проголошений на форумі НУО країн Балтійського моря в 2010 році з метою підвищення впливу неурядових і некомерційних організацій в справі побудови громадянського суспільства.

був проголошений на форумі НУО країн Балтійського моря в 2010 році з метою підвищення впливу неурядових і некомерційних організацій в справі побудови громадянського суспільства. День Незалежності святкує Домініканська Республіка.

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Яке сьогодні свято

27 лютого в православній церкві шанується пам'ять преподобного Авксентія, рівноапостольного Кирила, вчителя слов'янського, преподобного Ісаакія, затворника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, 12-ти греків, будівельників соборної Успенської церкви Києво-Печерської лаври. Перенесення мощей благовірного князя Михайла Чернігівського і боярина його Феодора, преподобного Марона, відлюдника сирійського, святителя Аврамія, єпископа Каррійского.

У народі 27 лютого шанувався Кирило Весновказівник. Судячи з назви дня, по погоді на Весновказівника люди визначали, якою буде весна. Наприкінці зими намагалися утримати на полях побільше снігу, щоб в процесі танення він насичував грунт вологою. Для цього селяни виходили на ріллю і втоптували сніг, а ще вивозили в поля гній для удобрення.

Прикмети на 27 лютого

хороша погода на Весновказівника віщує міцні морози навесні;

на Кирила сніг осідає – поля підкріплює;

якщо під час відлиги ростуть великі бурульки – до затяжної весни.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 лютого

1693 – в Лондоні вийшов перший у світі журнал для жінок The Ladies' Mercury.

1781 – Катерина II видала указ про створення перших публічних шкіл в Російській імперії.

1897 – день народження штучного підсолоджувача сахарину.

1919 – комісія Антанти провела зустріч з українським отаманом Симоном Петлюрою.

1939 – створено Спілку композиторів України.

1965 – відбувся перший політ транспортного літака Ан-22 "Антей".

1999 – Брітні Спірс очолила британський хіт-парад зі своїм першим синглом Baby one more time.

Хто народився 27 лютого

1887 – Петро Нестеров, російський військовий льотчик-ас, основоположник вищого пілотажу.

1913 – Ірвін Шоу, американський письменник, кіносценарист.

1921 – Євген Мигунов, радянський художник-мультиплікатор, ілюстратор, карикатурист.

1932 – Елізабет Тейлор, американська актриса.

1939 – Кендзо Такада, японський модельєр і дизайнер, засновник бренду Kenzo.

1956 – Анне Вескі, радянська естонська співачка.

1957 – Тетяна Догілєва, російська актриса театру і кіно, кінорежисер.

1957 – Адріан Сміт, британський рок-гітарист, автор пісень, продюсер, гітарист групи Iron Maiden.

1983 – Кейт Мара, американська кіноактриса.

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