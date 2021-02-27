Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

27 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 27 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 27 лютого? Всесвітній день неурядових організацій, День білого ведмедя. День пам'яті святого рівноапостольного Кирила – в православному календарі. Кирило Весновказівник – у народному календарі. Іменини святкують: Георгій, Ісаакій, Кирило, Костянтин, Михайло, Рафаїл, Трифон, Федір.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 27 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 27 лютого.

27 лютого: яке сьогодні свято
27 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день полярного ведмедя (International Polar Bear Day) або День білого ведмедя щорічно відзначається 27 лютого за ініціативи громадської організації Polar Bear International (PBI) з метою поширення інформації та охорони найбільшого наземного хижака планети.
  • Всесвітній день неурядових організацій (World NGO Day) був проголошений на форумі НУО країн Балтійського моря в 2010 році з метою підвищення впливу неурядових і некомерційних організацій в справі побудови громадянського суспільства.
  • День Незалежності святкує Домініканська Республіка.

Якщо ви шукаєте подарунок для рідних і друзів, ми допоможемо вам з ідеями, як зробити лютневе свято незабутнім.

Яке сьогодні свято

27 лютого в православній церкві шанується пам'ять преподобного Авксентія, рівноапостольного Кирила, вчителя слов'янського, преподобного Ісаакія, затворника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, 12-ти греків, будівельників соборної Успенської церкви Києво-Печерської лаври. Перенесення мощей благовірного князя Михайла Чернігівського і боярина його Феодора, преподобного Марона, відлюдника сирійського, святителя Аврамія, єпископа Каррійского.

У народі 27 лютого шанувався Кирило Весновказівник. Судячи з назви дня, по погоді на Весновказівника люди визначали, якою буде весна. Наприкінці зими намагалися утримати на полях побільше снігу, щоб в процесі танення він насичував грунт вологою. Для цього селяни виходили на ріллю і втоптували сніг, а ще вивозили в поля гній для удобрення.

Прикмети на 27 лютого

  • хороша погода на Весновказівника віщує міцні морози навесні;
  • на Кирила сніг осідає – поля підкріплює;
  • якщо під час відлиги ростуть великі бурульки – до затяжної весни.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 27 лютого

  • 1693 – в Лондоні вийшов перший у світі журнал для жінок The Ladies' Mercury.
  • 1781 – Катерина II видала указ про створення перших публічних шкіл в Російській імперії.
  • 1897 – день народження штучного підсолоджувача сахарину.
  • 1919 – комісія Антанти провела зустріч з українським отаманом Симоном Петлюрою.
  • 1939 – створено Спілку композиторів України.
  • 1965 – відбувся перший політ транспортного літака Ан-22 "Антей".
  • 1999 – Брітні Спірс очолила британський хіт-парад зі своїм першим синглом Baby one more time.

Хто народився 27 лютого

  • 1887 – Петро Нестеров, російський військовий льотчик-ас, основоположник вищого пілотажу.
  • 1913 – Ірвін Шоу, американський письменник, кіносценарист.
  • 1921 – Євген Мигунов, радянський художник-мультиплікатор, ілюстратор, карикатурист.
  • 1932 – Елізабет Тейлор, американська актриса.
  • 1939 – Кендзо Такада, японський модельєр і дизайнер, засновник бренду Kenzo.
  • 1956 – Анне Вескі, радянська естонська співачка.
  • 1957 – Тетяна Догілєва, російська актриса театру і кіно, кінорежисер.
  • 1957 – Адріан Сміт, британський рок-гітарист, автор пісень, продюсер, гітарист групи Iron Maiden.
  • 1983 – Кейт Мара, американська кіноактриса.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
8 Березня в Україні-2021: чи будемо відпочивати і скільки днів Церковні свята і пости в березні 2021 року: докладний православний календар з датами на кожен день Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень Іменини в березні-2021: хто і коли відзначає день ангела Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Унікальні тварини засніженого Чорнобиля потрапили на фото
Унікальні тварини засніженого Чорнобиля потрапили на фото
Тянет налево: 5 знаков зодиака, склонных к изменам
Тянет налево: 5 знаков зодиака, склонных к изменам
ТОП-5 комедийных сериалов: посмотрите, не пожалеете
ТОП-5 комедийных сериалов: посмотрите, не пожалеете

Популярні статті

Вчора, 15:39Смачно

Що приготувати на 8 Березня: прості рецепти для святкової вечері

Вчора, 15:06Здорово

Чи можна за три дні схуднути на 5 кг? Що про це думає дієтолог

Вчора, 06:02Психо

Гороскоп на сьогодні 26 лютого: Раки стануть перед вибором, а на Левів чекає пасивний день

25 лютогоЗірково

Молода дружина Петросяна про порівняння зі Степаненко: "Це хамство!" (відео)

25 лютогоСмачно

Гарячі страви на 8 Березня: 5 святкових рецептів

25 лютогоЗірково

Вдівець Легкоступової вирішив продати спадок співачки, яку оцінили в 38 мільйонів гривень

25 лютогоСмачно

Лайфхак: як правильно варити креветки

25 лютогоФаново

Іверська ікона Божої Матері: історія, значення

25 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 25 лютого: Левам не можна нервуватись, а Дівам – робити те, що їм не властиво

24 лютогоTravel

5 крутих ідей для подорожі по Україні на 8 Березня

24 лютогоСмачно

Рецепт капкейків з полуничною начинкою на 8 Березня

24 лютогоЗірково

Григорію Чапкісу – 91: все про чотирьох дружин знаменитого хореографа

24 лютогоСмачно

Меню на 8 Березня: 5 святкових рецептів

24 лютогоЗірково

ТОП-15 цитат Стіва Джобса: "Працювати потрібно не 12 годин, а головою"

24 лютогоПсихо

Найвірніші чоловіки по знаку зодіака

24 лютогоЗірково

Колишній чоловік Аліни Гросу вперше назвав причину їхнього розлучення

Новини партнерів

«Путешествие души». Мишина в бикини ошеломила фигурой
«Путешествие души». Мишина в бикини ошеломила фигурой
В Польше назвали самые востребованные профессии
В Польше назвали самые востребованные профессии
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Ученые о различии в смертности от КОВИД у разных рас
Ученые о различии в смертности от КОВИД у разных рас
Тіна Кароль представила новий скандальний кліп
Тіна Кароль представила новий скандальний кліп
Финансовый прорыв. Какие знаки зодиака разбогатеют в 2021 году
Финансовый прорыв. Какие знаки зодиака разбогатеют в 2021 году
Легкий і приємний. Як приготувати паштет з курячої печінки
Легкий і приємний. Як приготувати паштет з курячої печінки

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти