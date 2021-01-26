26 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 26 січня в історії

Яке сьогодні свято, 26 січня? Міжнародний день митника і День працівника контрольно-ревізійної служби України. День мучеників Єрмила і Стратоніка – в православному календарі. Єрмилів день – у народному календарі. Іменини святкують: Афанасій, Максим, Марфа, Петро, Яків.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 26 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 26 січня.

26 січня: яке сьогодні свято Фото: Depositphotos

Міжнародний день митника (International Customs Day) – професійне свято всіх працівників митних служб. Був заснований у 1983 році на честь першої сесії Ради митного співробітництва, що відбулася у 1953 році в Брюсселі.

– професійне свято всіх працівників митних служб. Був заснований у 1983 році на честь першої сесії Ради митного співробітництва, що відбулася у 1953 році в Брюсселі. День працівника контрольно-ревізійної служби України – відзначається щорічно з 1993 року. Це професійне свято було засновано відповідно до закону "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

– відзначається щорічно з 1993 року. Це професійне свято було засновано відповідно до закону "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні". День Австралії (Australia Day) – національне свято, яке знаменує початок освоєння Зеленого континенту європейцями. У 1788 році капітан Артур Філіп висадився в бухті Сіднея, підняв британський прапор і заснував першу колонію – Новий Південний Вельс.

– національне свято, яке знаменує початок освоєння Зеленого континенту європейцями. У 1788 році капітан Артур Філіп висадився в бухті Сіднея, підняв британський прапор і заснував першу колонію – Новий Південний Вельс. День Республіки в Індії був введений у 1950 році – це національне свято на честь прийняття Конституції Індії та переходу від статусу британського домініону до республіки.

Яке сьогодні свято

26 січня в православній церкві шанується день пам'яті мучеників Єрмила і Стратоніка, преподобного Іринарха, затворника Ростовського, преподобного Елеазара Анзерського, мученика Петра Анійського, преподобного Якова, єпископа Нізібійського.

У народі 26 січня відзначається Єрмилів день. Зазвичай у цей час стояли сильні морози, а тому Єрмилів день намагалися провести вдома і нікуди без потреби не виходити. Якщо хтось хворів, вважалося, що в Єрмилів день хворобу легше здолати на печі. Особливу увагу звертали на домашніх кішок і за їхньою поведінкою навіть могли передбачити погоду. А ще вірили, що кішка може вилікувати, якщо ляже на хворе місце господаря.

Прикмети на 26 січня

якщо кішка згорнулася клубочком і сховала мордочку – будуть морози;

кішка катається по мостинам – тепло в дім постукає;

якщо кішка на Ермилу стіну дере – стоїть негода біля воріт;

де кішка лягла на тілі у господаря – там його і лікує;

туманність навколо місяця в Єрмилів день – до хуртовин.

Дивіться відео про вихідны-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 січня

1788 – засновано місто Сідней – перше поселення європейців в Австралії.

1911 – здійснив політ перший гідроплан, пілотований Гленом Кертісом.

1914 – злетів перший російський бомбардувальник, побудований під керівництвом льотчика-авіаконструктора Ігоря Сікорського "Ілля Муромець".

2000 – в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.

Хто народився 26 січня

1897 – Іван Кулик, український поет, громадський діяч, перший голова Спілки радянських письменників України.

1921 – Акіо Моріта, японський бізнесмен, засновник корпорації Sony.

1925 – Пол Ньюман, американський актор, кінорежисер, продюсер.

1947 – Мішель Сарду, французький співак, автор і виконавець пісень, актор.

1955 – Едвард Ван Хален, американський гітарист, засновник хард-рок-групи Van Halen.

1963 – Жозе Моуріньо, португальський футболіст і футбольний тренер.

1979 – Максим Калиниченко, український футболіст.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися