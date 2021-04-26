26 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день пам'яті Чорнобиля – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 26 квітня

Який сьогодні день, 26 квітня? Міжнародний день пам'яті Чорнобиля і День пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Початок Страсного тижня – в православному календарі. Фомаїда Медунка – в народному календарі. Іменини святкують: Георгій, Дмитро, Марфа.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 26 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 26 квітня.

26 квітня: який сьогодні день Фото: Pixabay

Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу (International Chernobyl Disaster Remembrance Day) був затверджений ООН у 2016 році в пам'ять про найбільшу в історії людства техногенну катастрофу, яка сталася в 1986 році на Чорнобильській АЕС. У 2021 році відзначається 35-та річниця трагедії.

був затверджений ООН у 2016 році в пам'ять про найбільшу в історії людства техногенну катастрофу, яка сталася в 1986 році на Чорнобильській АЕС. У 2021 році відзначається 35-та річниця трагедії. День пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф – ще одна пам'ятна дата, яка також відзначається 26 квітня і приурочена до Чорнобильської трагедії.

– ще одна пам'ятна дата, яка також відзначається 26 квітня і приурочена до Чорнобильської трагедії. Міжнародний день інтелектуальної власності (World Intellectual Property Day) відзначається щорічно, починаючи з 2001 року на честь заснування організації, що сприяє охороні і розвитку інтелектуальної власності в світі WIPO, з метою захисту авторських прав, патентів, товарних знаків і сприяння економічному і культурному розвитку світової спільноти.

Яке сьогодні свято

26 квітня в православній церкві настає Великий понеділок Страсного тижня, який відомий розповіддю про прокляття Христом безплідної смоковниці і спогадом старозавітного патріарха Йосипа, проданого братами в Єгипет. Страсна седмиця – це останній тиждень Великого посту, яка завершиться святкуванням Великодня. Також в цей день шанується пам'ять священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського, мученика Крискента з Мир Лікійських, мучениці Фомаїди Єгипетської.

У народі 26 квітня шанувалася Фомаїда Медунка. Зазвичай у цей період люди збирали квіти медунки, яку наділяли цілющими властивостями, а ще рвали перші сходи щавлю та іншої зелені. У Страсний понеділок слід приділити час прибиранню вдома і на присадибній ділянці, фарбуванню, побілці, косметичному ремонту, приведенню в порядок одягу і предметів побуту, молитвам.

Прикмети на 26 квітня

на Медунку прокидаються бджоли і джмелі;

якщо розпустився дуб – літо буде теплим;

багато зірок на небі – рік буде врожайним;

в Страсний тиждень не можна порушувати піст, суворість якого посилюється

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 квітня

1828 – початок війни між Російською й Османською імперіями.

1840 – вийшло перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.

1863 – в Санкт-Петербурзькому Маріїнському театрі відбулася прем'єра опери українського композитора Семена Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм".

1945 – Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.

1954 – Кримська область була передана зі складу РРФСР до складу Української РСР.

1965 – День Перемоги в СРСР 9 травня було оголошено неробочим днем.

1965 – в Києві відбувся перший ефір радіостанції "Промінь".

1986 – сталася аварія на Чорнобильській АЕС, визнана найбільшою техногенною катастрофою.

Хто народився 26 квітня

121 – Марк Аврелій, римський імператор.

570 – пророк Мухаммед, засновник релігії Іслам.

1575 – Марія Медічі, королева Франції.

1882 – В'ячеслав Липинський, український історик, дипломат.

1900 – Чарльз Ріхтер, американський фізик, творець шкали сили землетрусів.

1938 – Михайло Резнікович, український режисер, директор драмтеатру імені Лесі Українки.

1961 – Олександр Заваров, український футболіст.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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