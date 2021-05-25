25 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
День філолога – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 25 травня
Яке сьогодні свято, 25 травня? День філолога. День святого Єпіфанія – в православному і народному календарі. Іменини святкують Герман, Денис, Євдокія, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип.
Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 25 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 25 травня.
- День філолога – в пострадянських країнах відзначається професійне свято людей, які присвятили себе вивченню народної культури, мови і літературної творчості.
- Міжнародний день зниклих дітей (International Missing Children Day) – відзначається з ініціативи Америки, а незабаром й інші країни приєдналися до цієї ідеї, щоб привернути увагу людей до проблеми зникнення дітей.
- Всесвітній день щитовидної залози (World Thyroid Day) – заходи цього дня спрямовані на інформованість людей про можливі захворювання щитовидки.
- День Африки святкують країни Африканського союзу за рішенням ООН на честь створення в 1963 році міждержавної Організації африканської єдності (ОАЄ).
- День рушника (Towel Day) – незвичайне свято, яке щорічно відзначають шанувальники творчості письменника Дугласа Адамса. Протягом цього дня вони всюди носять із собою рушник.
25 травня в православній церкві шанується пам'ять святителя Єпіфанія, єпископа Кіпрського, святителя Германа, патріарха Константинопольського, святителів Савіна, архієпископа Кіпрського, і Полувія, єпископа Ринокирського.
У народі 25 травня відзначався Єпіфанов день. Зазвичай на Єпіфанія цвіте горобина, якій приписували чудодійні властивості захищати людей від пожеж. Також цього дня з'являється латаття, здатне побороти нечисту силу.
- червона зоря на Єпіфана – до спекотного літа з небезпекою пожеж;
- якщо на ставках з'явилися листя латаття – холодів більше не буде;
- не можна приносити в дім біле латаття, інакше паде домашня худоба.
- 996 – в Києві освячена Десятинна церква – перша на Русі церква Успіння Пресвятої Богородиці.
- 1865 – в Одесі був заснований Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.
- 1963 – день звільнення Африки.
- 1973 – у Києві розпочався перший Всесоюзний фестиваль мистецтв "Київська весна".
- 1889 – Ігор Сікорський, український авіаконструктор, творець перших радянських літаків.
- 1941 – Олег Даль, радянський актор театру і кіно.
- 1942 – Олександр Калягін, радянський актор, режисер.
- 1971 – Крістіна Орбакайте, російська співачка.
- 1979 – Марія Єфросиніна, українська актриса, телеведуча, громадська діячка.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше