25 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День філолога – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 25 травня

25 травня: який сьогодні день Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 25 травня? День філолога. День святого Єпіфанія – в православному і народному календарі. Іменини святкують Герман, Денис, Євдокія, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 25 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 25 травня.

День філолога – в пострадянських країнах відзначається професійне свято людей, які присвятили себе вивченню народної культури, мови і літературної творчості.

– в пострадянських країнах відзначається професійне свято людей, які присвятили себе вивченню народної культури, мови і літературної творчості. Міжнародний день зниклих дітей (International Missing Children Day) – відзначається з ініціативи Америки, а незабаром й інші країни приєдналися до цієї ідеї, щоб привернути увагу людей до проблеми зникнення дітей.

– відзначається з ініціативи Америки, а незабаром й інші країни приєдналися до цієї ідеї, щоб привернути увагу людей до проблеми зникнення дітей. Всесвітній день щитовидної залози (World Thyroid Day) – заходи цього дня спрямовані на інформованість людей про можливі захворювання щитовидки.

– заходи цього дня спрямовані на інформованість людей про можливі захворювання щитовидки. День Африки святкують країни Африканського союзу за рішенням ООН на честь створення в 1963 році міждержавної Організації африканської єдності (ОАЄ).

святкують країни Африканського союзу за рішенням ООН на честь створення в 1963 році міждержавної Організації африканської єдності (ОАЄ). День рушника (Towel Day) – незвичайне свято, яке щорічно відзначають шанувальники творчості письменника Дугласа Адамса. Протягом цього дня вони всюди носять із собою рушник.

Яке сьогодні свято

25 травня в православній церкві шанується пам'ять святителя Єпіфанія, єпископа Кіпрського, святителя Германа, патріарха Константинопольського, святителів Савіна, архієпископа Кіпрського, і Полувія, єпископа Ринокирського.

У народі 25 травня відзначався Єпіфанов день. Зазвичай на Єпіфанія цвіте горобина, якій приписували чудодійні властивості захищати людей від пожеж. Також цього дня з'являється латаття, здатне побороти нечисту силу.

Прикмети на 25 травня

червона зоря на Єпіфана – до спекотного літа з небезпекою пожеж;

якщо на ставках з'явилися листя латаття – холодів більше не буде;

не можна приносити в дім біле латаття, інакше паде домашня худоба.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 травня

996 – в Києві освячена Десятинна церква – перша на Русі церква Успіння Пресвятої Богородиці.

1865 – в Одесі був заснований Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова.

1963 – день звільнення Африки.

1973 – у Києві розпочався перший Всесоюзний фестиваль мистецтв "Київська весна".

Хто народився 25 травня

1889 – Ігор Сікорський, український авіаконструктор, творець перших радянських літаків.

1941 – Олег Даль, радянський актор театру і кіно.

1942 – Олександр Калягін, радянський актор, режисер.

1971 – Крістіна Орбакайте, російська співачка.

1979 – Марія Єфросиніна, українська актриса, телеведуча, громадська діячка.

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