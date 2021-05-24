24 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День слов'янської писемності і культури, День Кирила і Мефодія – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 24 травня

24 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 24 травня? День слов'янської писемності і культури. День Кирила і Мефодія – в православному календарі. Мокій Мокрий – у народному календарі. Іменини святкують Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Мефодій, Михайло, Никодим, Ростислав.

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Life Сьогодні пишуть, якеправославне свято в українців 24 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 24 травня.

День слов'янської писемності і культури – свято, приурочене до вшанування православних учителів словенських рівноапостольних братів Мефодія і Кирила.

– свято, приурочене до вшанування православних учителів словенських рівноапостольних братів Мефодія і Кирила. Європейський день парків (European Day of Parks) – заходи цього свята присвячені охороні природних територій у багатьох європейських країнах.

– заходи цього свята присвячені охороні природних територій у багатьох європейських країнах. День кави святкує Бразилія.

Яке сьогодні свято

24 травня в православній церкві відзначається понеділок, 4-й тиждень після Великодня. Шанується пам'ять священномученика Мокія, рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов'янських, святого Софронія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, святителя Никодима, архієпископа Сербського.

У народі 24 травня відзначався Мокій Мокрий. Вважалося, що це найбільш мокрий день, тому що в цей період найчастіше йдуть дощі. По погоді цього дня селяни судили про те, яким буде літо.

Прикмети на 24 травня

дощ на Мокія – літо теж буде дощовим;

якщо на Мокія сухо, то і літо обіцяє бути сухим;

червоний схід сонця – до пожежного літа;

не можна працювати на землі, щоб град не побив посіви.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 травня

1844 – була відправлена перша в світі телеграма з Вашингтона до Балтимора за допомогою телеграфу Морзе.

1914 – льотчик Петро Нестеров здійснив переліт Київ-Гатчина.

1949 – проведений пуск першої радянської геофізичної ракети.

1956 – відбувся перший в історії конкурс пісні "Євробачення".

2003 – Україна вперше взяла участь у 48-му конкурсі "Євробачення".

Хто народився 24 травня

1912 – Михайло Стельмах, український письменник.

1940 – Йосип Бродський, російський поет.

1941 – Боб Ділан, американський співак, поет.

1964 – Олег Скрипка, український музикант, лідер групи "Воплі Відоплясова".

1973 – Руслана Лижичко, українська співачка.

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