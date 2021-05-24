24 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
День слов'янської писемності і культури, День Кирила і Мефодія – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 24 травня
Яке сьогодні свято, 24 травня? День слов'янської писемності і культури. День Кирила і Мефодія – в православному календарі. Мокій Мокрий – у народному календарі. Іменини святкують Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Мефодій, Михайло, Никодим, Ростислав.
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Life Сьогодні пишуть, якеправославне свято в українців 24 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 24 травня.
- День слов'янської писемності і культури – свято, приурочене до вшанування православних учителів словенських рівноапостольних братів Мефодія і Кирила.
- Європейський день парків (European Day of Parks) – заходи цього свята присвячені охороні природних територій у багатьох європейських країнах.
- День кави святкує Бразилія.
24 травня в православній церкві відзначається понеділок, 4-й тиждень після Великодня. Шанується пам'ять священномученика Мокія, рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов'янських, святого Софронія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, святителя Никодима, архієпископа Сербського.
У народі 24 травня відзначався Мокій Мокрий. Вважалося, що це найбільш мокрий день, тому що в цей період найчастіше йдуть дощі. По погоді цього дня селяни судили про те, яким буде літо.
- дощ на Мокія – літо теж буде дощовим;
- якщо на Мокія сухо, то і літо обіцяє бути сухим;
- червоний схід сонця – до пожежного літа;
- не можна працювати на землі, щоб град не побив посіви.
- 1844 – була відправлена перша в світі телеграма з Вашингтона до Балтимора за допомогою телеграфу Морзе.
- 1914 – льотчик Петро Нестеров здійснив переліт Київ-Гатчина.
- 1949 – проведений пуск першої радянської геофізичної ракети.
- 1956 – відбувся перший в історії конкурс пісні "Євробачення".
- 2003 – Україна вперше взяла участь у 48-му конкурсі "Євробачення".
- 1912 – Михайло Стельмах, український письменник.
- 1940 – Йосип Бродський, російський поет.
- 1941 – Боб Ділан, американський співак, поет.
- 1964 – Олег Скрипка, український музикант, лідер групи "Воплі Відоплясова".
- 1973 – Руслана Лижичко, українська співачка.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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