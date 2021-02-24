24 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 24 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 24 лютого? Всесвітній день інформаційної архітектури. День пам'яті священномученика Власія – в православному календарі. Власів день – у народному календарі. Іменини святкують: Всеволод, Гаврило, Георгій, Дмитро, Захар, Порфирій.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 24 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 24 лютого.

24 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день інформаційної архітектури (World IA Day) відзначається з 2012 року за підтримки Інституту Інформаційної Архітектури.

відзначається з 2012 року за підтримки Інституту Інформаційної Архітектури. День Незалежності – державне свято відзначається в Естонії на честь прийняття в 1918 році Декларації про незалежність країни.

– державне свято відзначається в Естонії на честь прийняття в 1918 році Декларації про незалежність країни. День прапора святкується в Мексиці з 1937 року.

святкується в Мексиці з 1937 року. День інженера відзначає Іран на честь дня народження перського математика, астронома і механіка Насера ад-Діна Абу Джафара Мохаммада ібн Мохаммада Тусі, який народився в 1201 році.

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Яке сьогодні свято

24 лютого в православній церкві шанується день пам'яті священномученика Власія, єпископа Севастійського, благовірного князя Всеволода, у хрещенні Гавриїла, Псковського, преподобного Димитрія Прилуцького, Вологодського, праведної Феодори, цариці Грецької, що відновила вшанування святих ікон.

У народі 24 лютого відзначався Власів день. Святого Власія вважали покровителем домашніх тварин, а тому ще одна назва сьогоднішнього дня – Коров'яче свято. Селяни на Власія намагалися і самі не працювати, і дати відпочинок худобі. Корів, кіз, овець, коней та інших тварин в цей день пригощали і пестили, а також здійснювали ритуали, щоб уберегти від падежу і пристріту. Наприклад, у церкві освячували хліб, який потім згодовували худобі. До святого Власія зверталися з молитвою про здоров'я для худоби і гарний приплод. У день Власія також починалися базари, де можна було вигідно продати або купити корову.

Прикмети на 24 лютого

морози в день Власія – останні за цю зиму;

прийшов Влас – скоро буде весна у нас;

цього дня не варто займатися важкою роботою;

на Власія у жодному разі не можна ображати домашніх тварин.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 лютого

1919 – уряди України і Польщі підписали угоду про перемир'я.

1938 – компанія Oral-B випустила першу в світі зубну щітку з нейлоновим волокном замість натуральної щетини.

1942 – перший вихід в радіоефір радіостанції "Голос Америки".

1985 – відбулися останні вибори до Верховних Рад союзних і автономних республік, а також до місцевих Рад народних депутатів.

Хто народився 24 лютого

1863 – Порфирій Молчанов, український і радянський композитор, педагог.

1917 – Тетяна Яблонська, українська радянська художниця.

1930 – Григорій Чапкіс, радянський і український танцюрист і хореограф.

1932 – Мішель Легран, французький композитор, піаніст, диригент.

1955 – Стів Джобс, американський інженер, підприємець, співзасновник і перший генеральний директор корпорації Apple.

1959 – Володимир Горянський, радянський і український актор театру, кіно і телебачення, телеведучий.

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