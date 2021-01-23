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23 січня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 23 січня в історії

Який сьогодні день, 23 січня? В Україні оголошений день жалоби за загиблими від пожежі, що трапилася в харківському будинку для літніх людей 21 січня. День пам'яті святителя Григорія Нісського – в православному календарі. Григорій-літовказівник – у народному календарі. Іменини святкують Анатолій, Антип, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.

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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 23 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 23 січня.

23 січня: який сьогодні день
23 січня: який сьогодні день
Фото: Pexels

  • День почерку або День ручного письма (National Handwriting Day) щорічно відзначається в світі 23 січня, у день народження американського державного діяча Джона Хенкока, який першим поставив свій підпис під Декларацією Незалежності.
  • Всесвітній день свободи відзначається на Тайвані, в Китайській Республіці та в Південній Кореї.

Який сьогодні день

23 січня в православній церкві шанується день пам'яті святителя Григорія Нісського, єпископа Нісського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського, святителя Феофана, Затворника Вишенського, преподобного Маркіяна Константинопольського, пресвітера, преподобного Павла Комельского Обнорского, преподобного Макарія, блаженної Феозви, диякониси, сестри святителя Григорія Нісського.

У народі 23 січня шанувався Григорій, якого також називали Літовказівником. Справа в тому, що по погоді цього дня судили про те, яким буде літо – посушливим або ж дощовим.

Прикмети на 23 січня

  • якщо в день Григорія на стоги опустився іній, то літо буде сирим і холодним;
  • південний вітер на Григорія – до грозового літа;
  • якщо дерева стоять в інії – влітку небо буде синє;
  • Григор'єв день довгим інеєм рясний – влітку молоде жито зацвіте під самий дощ.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 січня

  • 1793 – відбувся другий поділ Речі Посполитої між Російською імперією і Пруссією.
  • 1895 – вперше на берег Антарктиди зійшли люди – капітан і пасажир норвезького судна "Антарктика".
  • 1960 – Жак Пікар і Дон Волш на батискафі "Трієст" опустилися на дно Маріанської западини, досягнувши рекордної глибини 10 916 м.

Хто народився 23 січня

  • 1737 – Джон Хенкок, лідер Американської революції, перший губернатор штату Массачусетс.
  • 1783 – Стендаль, французький письменник, один із основоположників психологічного роману.
  • 1832 – Едуар Мане, французький художник, один із основоположників імпресіонізму.
  • 1883 – Михайло Донець, український співак.
  • 1891 – Павло Тичина, український радянський поет, перекладач, громадський і державний діяч.
  • 1929 – Філарет, патріарх Київський і всієї Руси-України (УПЦ КП).
  • 1950 – Річард Дін Андерсон, американський актор і продюсер.
  • 1974 – Тіффані Тіссен, американська актриса кіно і телебачення, продюсер і режисер.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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