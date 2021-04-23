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23 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Всесвітній день книги і авторського права, Всеукраїнський день психолога – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 23 квітня

Яке сьогодні свято, 23 квітня? Всесвітній день книги і авторського права, Всеукраїнський день психолога. День мученика Терентія та інших – в православному календарі. Терентій Маревний – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Терентій, Федір, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 23 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 23 квітня.

23 квітня: яке сьогодні свято
23 квітня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день книги і авторського права (World Book and Copyright Day) був заснований під егідою ЮНЕСКО у 1995 році в пам'ять про відомих великих авторів, які народилися або померли в цей день: Вільям Шекспір, Моріс Дрюон, Памела Ліндон Треверс, Халлдор Лакснесс, Мігель де Сервантес-і-Сааведра, Інка Гарсіласо де ла Вега, Жозеп пла-і-Казадеваль, Мануель Мехіа Вальєхо. Свято створене з метою знаходити задоволення в читанні і поважати внесок авторів у соціальний і культурний прогрес людства.
  • День англійської мови (English Language Day) проводиться з 2010 року під егідою ООН на честь дня народження великого англійського поета, письменника і драматурга Вільяма Шекспіра. Поряд з іншими днями офіційних мов встановлений з метою зміцнення традиції багатомовності в світі.
  • День іспанської мови (Spanish language day) також відзначається з ініціативи ООН з 2010 року і припадає на 23 квітня в пам'ять про смерть великого іспанського письменника Мігеля де Сервантеса Сааведри.
  • День святого Георгія (La Diada de Sant Jordi) або День закоханих (The Day of Lovers) – ще одне свято, що відзначається сьогодні в Іспанії, симбіоз літератури і любові, який є аналогом Дня святого Валентина.
  • День німецького пива – національне свято відзначає Німеччина.
  • День національної незалежності і дітей проводиться в Туреччині.
  • Всеукраїнський день психолога – своє професійне свято щорічно 23 квітня відзначають фахівці в області психології.

Яке сьогодні свято

23 квітня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33, мучеників Якова, пресвітера, Азадана і Авдикія, дияконів Персидських, преподобномучеників священної обителі Пантократора, що в Дау Пенделі (Аттика) постраждали, священномученика Григорія V, патріарха Константинопольского. Проводиться літургія Ранішосвячених Дарів.

У народі 23 квітня шанувався Терентій Маревний. Зазвичай у цей день сонце було в тумані – говорили, що воно в мареві. Звідси і назва дня. Це був добрий знак того, що добре вродить хліб. А ще на Терентія в розпалі було весняне бездоріжжя, тому що всюди текли струмки, і грунт перетворювався на бруд.

Прикмети на 23 квітня

  • якщо сонце зійшло крізь серпанок – рік буде хлібородним;
  • якщо небо з ранку ясне – доведеться поле переорювати і засівати знову;
  • на Терентія кругом бруд – ні проїхати, ні пройти;
  • на Терентія після заходу сонця краще не виходити на вулицю, щоб уникнути зустрічі з нечистою силою.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 квітня

  • 1896 – в Нью-Йорку пройшов перший в Америці кіносеанс.
  • 1907 – Джек Лондон відплив у кругосвітню подорож на двощогловому судні.
  • 1956 – відбувся перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі.
  • 1959 – створено Спілку журналістів України (нині Національна спілка журналістів України).
  • 1964 – в СРСР заснована фірма грамофонних платівок "Мелодія".
  • 1965 – в космос запущено перший радянський супутник зв'язку "Молния-1".
  • 1967 – стартував радянський космічний корабель "Союз-1", пілотований Володимиром Комаровим, який зазнав аварії і загинув при поверненні на Землю.
  • 1975 – в Києві відкрився Український музей книги.

Хто народився 23 квітня

  • 1564 – Вільям Шекспір, великий англійський поет, один із найкращих драматургів світу.
  • 1880 – Михайло Фокін, російський і американський танцівник, хореограф, один з творців сучасного балету.
  • 1891 – Сергій Прокоф'єв, російський радянський композитор, піаніст, диригент.
  • 1918 – Моріс Дрюон, французький письменник.
  • 1920 – Григорій Тютюнник, радянський і український поет, письменник-прозаїк.
  • 1936 – Рой Орбісон, американський співак, композитор, гітарист, піонер рок-н-ролу.
  • 1955 – Джуді Девіс, австралійська актриса кіно і телебачення.
  • 1995 – Джіджі Хадід, американська супермодель.

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