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22 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

Міжнародний день біологічного різноманіття, Микола Весняний – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 22 травня

22 травня: яке сьогодні свято
22 травня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 22 травня? Міжнародний день біологічного різноманіття. Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця – в православному календарі. Микола Весняний – у народному календарі. Іменини святкують Килина, Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 22 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 22 травня.

  • Міжнародний день біологічного різноманіття (International Day for Biological Diversity) – свято організоване під егідою ООН і присвячене різноманітності життя на Землі у всіх його проявах.
  • Всесвітній день готів (World Goth Day) – оригінальне щорічне свято представників субкультури готів, створене з ініціативи британського діджея Cruel Britannia в 2010 році.

Яке сьогодні свято

22 травня в православній церкві відзначається перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у м. Бар. Шанується пам'ять пророка Ісаї, мученика Христофора, преподобного Шіо Мгвімського, преподобного Йосифа Оптинського.

У народі 22 травня шанувався Микола Весняний. Його також називали Микола Літній. До цього часу зазвичай встановлювалася тепла погода, було багато свіжої трави, і домашня худоба була з кормами.

Прикмети на 22 травня

  • якщо вмитися росою на Миколу, весь рік буде здоров'я;
  • на Миколая Чудотворця не можна стригтися і взагалі брати в руки ножиці;
  • в День Миколая Чудотворця не можна відмовляти в проханнях;
  • туман на Миколу весняного – до багатого врожаю;
  • який день на Миколу весняного, таким буде і на Миколу Зимового.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 травня

  • 1861 – Тараса Шевченка було перепоховано у Каневі на Чернечій горі.
  • 1911 – в бельгійському місті Тюен заснована Міжнародна федерація кінологів.
  • 1931 – почала роботу Українська академія аграрних наук.
  • 1936 – відбувся перший чемпіонат СРСР з футболу.

Хто народився 22 травня

  • 1813 – Ріхард Вагнер, німецький композитор.
  • 1840 – Марко Кропивницький, український драматург, актор.
  • 1859 – Артур Конан Дойль, англійський письменник, автор творів про Шерлока Холмса.
  • 1913 – Микита Богословський, радянський композитор.
  • 1914 – Микола Макаров, радянський конструктор зброї.
  • 1920 – Микола Гринько, український актор театру і кіно.
  • 1924 – Шарль Азнавур, французький актор і співак.
  • 1945 – Юрій Рибчинський, український поет.
  • 1948 – Євген Мартинов, радянський композитор.
  • 1970 – Наомі Кемпбелл, англійська актриса.

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