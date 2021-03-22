22 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 22 березня в історії

Яке сьогодні свято, 22 березня? Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста. 40 святих і 2-й тиждень Великого посту – в православному календарі. Сороки – в народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Петро, Сергій, Тарас.

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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 22 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 22 березня.

22 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день водних ресурсів або Всесвітній день води (World Water Day) відзначається 22 березня щорічно з 1993 року за ініціативою ООН з метою охорони навколишнього середовища, збереження ресурсів прісної води і водних ресурсів в цілому, вирішення питань постачання людей питною водою.

відзначається 22 березня щорічно з 1993 року за ініціативою ООН з метою охорони навколишнього середовища, збереження ресурсів прісної води і водних ресурсів в цілому, вирішення питань постачання людей питною водою. Міжнародний день Балтійського моря – ще одне екологічне свято, присвячене захисту морського середовища цього величезного водного басейну, встановлене у 1986 році на засіданні Гельсінкської комісії.

– ще одне екологічне свято, присвячене захисту морського середовища цього величезного водного басейну, встановлене у 1986 році на засіданні Гельсінкської комісії. Міжнародний день таксиста – професійне свято, встановлене на честь появи в 1907 році на вулицях Лондона перших автомобілів, оснащених спеціальними лічильниками – таксіметрамі, від назви яких пішло слово "таксі".

– професійне свято, встановлене на честь появи в 1907 році на вулицях Лондона перших автомобілів, оснащених спеціальними лічильниками – таксіметрамі, від назви яких пішло слово "таксі". День емансипації відзначає Пуерто-Ріко на честь скасування рабства в 1873 році.

Яке сьогодні свято

22 березня в православній церкві починається 2-й тиждень Великого посту. Відзначається день 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися: Кіріона, Кандида, Домна, Ісихія, Іраклія, Смарагда, Євноїка, Уалента (Валента), Вивіана, Клавдія, Пріска, Феодула, Євтихія, Іоана, Ксанфія, Іліана, Сисинія, Ангія, Аетія, Флавія, Акакія, Єкдикія (Єкдита), Лісимаха, Олександра, Ілія, Горгонія, Феофіла, Дометіана, Гаїя, Леонтія, Афанасія, Кирила, Сакердона, Миколая, Уалерія (Валерія), Філоктимона, Северіана, Худіона, Мелітона і Аглаїя. Також шанується день пам'яті мученика Урпасіана, святого Кесарія, брата святителя Григорія Богослова, праведного Тарасія.

У народі 22 березня відзначають день Сороки, який також називався Сорок Сороків. Це був другий день зустрічі весни після Стрітення. За народними спостереженнями, цього дня прилітали жайворонки – провісники весни. А господині пекли 40 булочок у вигляді птахів, яких роздавали дітям зазивати весняних птахів. Також випічку кришили і розкидали по землі, щоб привернути птахів.

Прикмети на 22 березня

на Сороки день із ніччю міряється, зима закінчується, весна починається;

на Сороки через моря прилітали 40 різних птахів;

якщо на Сороки тепло, то так само тепло буде протягом 40 днів;

теплий вітер у цей день принесе дощове літо;

мороз на Сорок сороків – до хорошого урожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 березня

1633 – Галілео Галілей відрікся від своїх наукових пошуків на тому ж самому місці, де Джордано Бруно отримав свій смертний вирок.

1654 – до Москви прибуло посольство Богдана Хмельницького на переговори, які завершилися підписанням Переяславської угоди.

1675 – король Англії Карл II заснував Королівську обсерваторію в Грінвічі.

1772 – в Англії рабство оголошено поза законом.

1874 – в Америці вперше у світі проведена гра у великий теніс.

1888 – в Лондоні утворена Англійська футбольна ліга.

1895 – в Парижі відбулася перша в історії публічна демонстрація кінофільму братів Люм'єр "Вихід робітників з фабрики".

1904 – в лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше в світі опублікована кольорова фотографія.

1943 – в ході Другої світової війни фашистські загарбники знищили білоруське село Хатинь.

1963 – The Beatles випустили в Англії свій перший довгограючий альбом Please Please Me.

1989 – пройшов випробувальний політ радянського літака Ан-225 "Мрія", який встановив 109 світових рекордів.

Хто народився 22 березня

1842 – Микола Лисенко, український композитор, фольклорист, основоположник української національної композиторської школи.

1895 – Георгій Тасін, український радянський кінорежисер, сценарист.

1895 – Леонід Утьосов, співак, актор, керівник оркестру, перший народний артист СРСР з артистів естради.

1913 – Марія Капніст, радянська і українська актриса театру і кіно.

1943 – Джордж Бенсон, американський джазовий гітарист, співак, автор пісень.

1948 – Ендрю Ллойд-Веббер, англійський композитор, творець рок-опер.

1976 – Різ Візерспун, американська актриса, продюсер.

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