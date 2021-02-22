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22 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 22 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 22 лютого? Міжнародний день підтримки жертв злочинів. День святого Панкратія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Никифор, Панкратій, Петро, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 22 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 22 лютого.

22 лютого: яке сьогодні свято
22 лютого: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день підтримки жертв злочинів проводиться в багатьох країнах як пам'ятна дата на честь прийняття в 1990 році урядом Англії "Хартії жертв злочинів", з метою звернути увагу на проблеми постраждалих від кримінальних дій людей.
  • День працівника землеустрою, геодезії та картографії Киргизстану відзначається з 2007 року.
  • День Єдності, а також Фестиваль сонця на честь коронації Рамсеса II проводиться в Єгипті.
  • День матері святкує Індія.
  • День народження Джорджа Вашингтона – національне свято США на честь "батька-засновника" країни, відзначається з 1778 року.
  • День кішки – неофіційне свято проводиться в Японії

Якщо ви шукаєте подарунок для рідних і друзів, ми допоможемо вам з ідеями, як зробити лютневе свято незабутнім.

Яке сьогодні свято

22 лютого в православній церкві шанується день пам'яті мученика Никифора з Антіохії Сирійської. Знайдення мощей святителя Інокентія, єпископа Іркутського, преподобного Панкратія, ієромонаха, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобних Никифора і Геннадія Важозерських, священномучеників Маркела, єпископа Сікелійського, Філагрія, єпископа Кіпрського, і Панкратія, єпископа Тавроменійского.

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У народі 22 лютого шанувався день Панкратія. У цей період, напередодні весни, належало перевіряти господарство, чи все в порядку, і лагодити інвентар, який потребує ремонту. Також на Панкратія селяни починали плести личаки. Судячи по погоді, люди говорили, що зима починає слабшати і повертати на весну.

Прикмети на 22 лютого

  • на Панкратія ніч темна – тікає геть зима;
  • чим холодніший останній лютневий тиждень, тим теплішим буде місяць березень;
  • цього дня не можна завдавати нікому зла і навіть вбивати домашніх комах.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 лютого

  • 1632 – Галілео Галілей опублікував роботу "Діалог про дві найголовніші системи світу – птолемеєву і коперникову", яка вплинула на розвиток астрономії.
  • 1946 – американський мікробіолог Зельман Ваксман відкрив антибіотик стрептоміцин.
  • 1966 – в СРСР запущений супутник "Космос-110" з собаками Вітерцем і Вугликом на борту.
  • 1990 – англійський уряд опублікував "Хартію жертв злочинів".
  • 2000 – в Україні скасовано положення про смертну кару.
  • 2014 – 4-й президент України Віктор Янукович Верховною Радою оголошений самоусуненим і позбавленим статусу президента.
  • 2015 – теракт під час "Маршу гідності" в Харкові.

Хто народився 22 лютого

  • 1732 – Джордж Вашингтон, американський військовий і державний діяч, перший президент США.
  • 1788 – Артур Шопенгауер, німецький філософ, один з перших представників школи ірраціоналізму.
  • 1806 – Лев Боровиковський, український поет, байкар, реформатор системи віршування.
  • 1817 – Нільс Гаде, органіст, скрипаль, найбільший датський композитор XIX століття.
  • 1819 – Джеймс Расселл Лоуелл, американський поет, есеїст, педагог.
  • 1857 – Генріх Герц, німецький фізик, один з основоположників електродинаміки.
  • 1918 – Роберт Уодлоу, американець, найвища людина в історії, згідно з Книгою рекордів Гіннесса.
  • 1944 – Джонатан Демми, американський кінорежисер.
  • 1974 – Джеймс Блант, британський співак, музикант.
  • 1975 – Дрю Беррімор, американська актриса.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2021 року в Україні.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись із нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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